с чего всё началось

Уроженка Белоруссии Юлия Горина, которую в 1999 году обнаружили на вокзале в Рязани, спустя 20 лет нашла своих родителей. Об этом сообщает пресс-служба белорусского МВД. Юле было четыре года, когда она пропала из поезда Минск — Осиповичи, на котором ехала с родителями.

Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России

Хоккей «Спартак» проиграл в стартовом матче под руководством Знарка Московский "Спартак" в стартовом матче чемпионата КХЛ в Риге в овертайме уступил местному "Динамо" - 1:2.

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Общество В Сети появилось видео урагана «Дориан» Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.

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