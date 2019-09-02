Происшествия

RT на русскомRT на русскомПотерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России

Уроженка Белоруссии Юлия Горина, которую в 1999 году обнаружили на вокзале в Рязани, спустя 20 лет нашла своих родителей. Об этом сообщает пресс-служба белорусского МВД. Юле было четыре года, когда она пропала из поезда Минск — Осиповичи, на котором ехала с родителями.
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с чего всё началось
Как сообщили
 стражи правопорядка, ее родители два дня ездили по станциям, расклеивали фотографии, расспрашивали уличных продавцов и обыскали все колодцы в округе.
Телеканал 360°12:40

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Потерявшаяся 20 лет назад белоруска нашлась в России

Известия16:00

Потерявшаяся в электричке белоруска нашлась спустя 20 лет в России

Lenta.ru12:25

Видео: счастливая мать обнимает дочь, потерявшуюся 20 лет назад

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Белоруска, потерявшаяся 20 лет назад в электричке, нашла родителей

Газета.Ru15:18

Девушка, потерявшаяся в поезде в Белоруссии, нашла родителей через 20 лет

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Пропавшая в электричке девочка нашлась 20 лет спустя в Белоруссии

Телеканал 360°12:40

В Москве нашли потерявшуюся 20 лет назад ребенком жительницу Белоруссии

Московский Комсомолец15:51
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 17:04, Вашингтон

Пропавшая 20 лет назад белоруска нашлась в России: ее родители потеряли, когда девочке было 4 года

КП - Беларусь09:34
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 17:04, Вашингтон
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