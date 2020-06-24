Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградят за то, что она не сбила строй.

с чего всё началось

Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru. Как отмечается, командующий Балтийским флотом, адмирал Александр Носатов пообещал поощрить девушку.

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