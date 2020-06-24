Общество
RT на русскомВ Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru. Как отмечается, командующий Балтийским флотом, адмирал Александр Носатов пообещал поощрить девушку.
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Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградят за то, что она не сбила строй.Клопс06:11
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Общество
В Москве завершился 15-минутный салют
Газета.Ru 16:19
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК вчера в 10:38
Кино
Вышел трейлер российского хоррора «Кольская сверхглубокая»
Сюжет фильма перенесет зрителя в 1984 год, когда были зафиксированы первые звуки, доносившиеся с глубины в 12 километров.
ГЛАС.RU 22 июня в 08:36
Общество
Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме
Компания Audi разрывает контракт со своим представителем в России, телеведущей Ксенией Собчак.
Коммерсантъ 17:55
Общество
Путин заявил о резком изменении образа жизни россиян из-за пандемии
Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что пандемия коронавируса резко изменила привычный образ жизни граждан страны.
Газета.Ru вчера в 11:45
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Кристал Пэлас» в матче АПЛ
В матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) "Ливерпуль" оказался сильнее лондонского "Кристал Пэлас".
Газета.Ru 17:19
Политика
США направят дополнительные войска в Польшу
РИА Новости 16:17
Киберспорт
Valve снизила цену Battle Pass 2020 для России
Обновленные цены на Battle Pass 2020: стандартный Battle Pass 2020 — 689 ₽; Battle Pass 2020 + 50 уровней — 2 019 ₽; Battle Pass 2020 + 100 уровней — 3 109 ₽; 5 уровней — 172 ₽; 11 уровней — 345 ₽; 24 уровня — 689 ₽. Ранее стало известно, что Valve продлила длительность Боевого пропуска на одну неделю.
Dota2.ru 12:58
Футбол
РПЛ и РФС объяснили, почему не перенесли матч «Сочи» — «Ростов»
Напомним, 19 июня в матче чемпионата России «Ростов» уступил сочинскому клубу со счетом 1:10.
НИА-Ростов 22 июня в 05:40
Авто
Mercedes и NVIDIA вместе создадут автономный автомобиль
Немецкая компания Mercedes и фирма NVIDIA из США буду совместно разрабатывать платформу для нового автономного автомобиля.
Picsnews.net 01:46
Общество
Россияне снова получат выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей
Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что в июле россияне еще раз получат выплаты на детей до 16 лет.
Газета.Ru вчера в 12:16
Армия и оружие
В Минобороны КНР прокомментировали столкновение на границе с Индией
В Минобороны Китая возложили на Индию ответственность за вооруженное столкновение на границе.
Деловое.ТВ 04:20
Экономика
Собственники недвижимости просят власти не увеличивать налоги
Собственники недвижимости просят власти не увеличивать налоги Владельцы коммерческих объектов просят правительство не повышать до 2024 года кадастровую стоимость, на базе которой рассчитывается налог на недвижимость.
Коммерсантъ 09:44
Авто
Ford Focus получил гибридную версию
Ford расширил линейку хэтчбеков Focus, добавив новую модификацию с мягкой гибридной силовой установкой, которая теперь доступна для заказа.
SpeedMe 22 июня в 05:01
Экономика
Голикова посчитала маленьким доход у россиян со средней зарплатой
Вице-премьер России Татьяна Голикова, отвечающая в правительстве за социальный блок госполитики, полагает, что годовой доход граждан страны, получающих среднюю по стране зарплату, является маленьким.
Газета.Ru вчера в 04:06
Здоровье
Составлен топ-5 опасных препаратов из домашней аптечки
Четвертое место в рейтинге самых опасных препаратов домашней аптечки занимает аспирин.
iReactor вчера в 02:59
Футбол
Вагнер Лав сообщил о переходе в «Кайрат»
Бывший форвард «Коринтианса» Вагнер Лав в Instagram сообщил о подписании контракта с «Кайратом».
Спорт-Экспресс вчера в 11:35
Финансы
ЦБ РФ смягчает регулирование выдачи ипотеки
Банк России готовится смягчить регулирование выдачи ипотечных кредитов. Это позволит банкам охотнее выдавать кредиты на покупку жилья.
Вести.Ru 22 июня в 10:03
Кино
Apple представила тизер сериала «Основание» по романам Айзека Азимова
ТАСС 22 июня в 16:31
Политика
США не намерены вводить мораторий на размещение РСМД в Европе
США не видят вариантов для введения моратория на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности, которые ранее были запрещены договором РСМД, заявил спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршал Биллингсли.
РИА Новости 13:29
Общество
Особое мнение: Кирилл Рогов
Кирилл Рогов, политолог, был у нас в гостях. Меня зовут Ольга Журавлева, всего доброго.
Эхо Москвы 15:35
Политика
Украинский депутат высказалась о детях «очень низкого качества»
По мнению депутата, получатели материальной помощи решаются рожать ради выплат, что приводит к появлению детей «очень низкого качества».
Lenta.ru 12:23
Футбол
«Бернли» осудил баннер «Жизни белых важны»
Во время матча 30-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Бернли» (5:0) над домашним стадионом «горожан» «Этихад» покружился самолет, к которому был прикреплен баннер: «White Lives Matter» (жизни белых важны).
Спорт-Экспресс 22 июня в 18:49
Политика
Президент Сербии объяснил свой жест во время парада Победы в Москве
Участие сербских военных в параде на Красной площади в честь 75-летия Победы вызывает восхищение, как и сам парад.
БИЗНЕС Online 12:24
Киберспорт
Для Nintendo Switch выпустят новую версию Need for Speed: Hot Pursuit
Согласно предположениям, в числе оставшихся игр будут проекты от разработчиков из Velan Studios, ремастер Need for Speed: Hot Pursuit 2010 года и Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville.
Evo-rus.com 08:22
Здоровье
Глава Якутии рассказал о ситуации с коронавирусом в республике
Жители города Якутска распространяют коронавирус по районам республики, ситуация остается угрожающей, число зарегистрированных случаев COVID-19 достигло 3817, сообщил глава региона Айсен Николаев на ежедневном брифинге оперативного штаба.
РИА Новости вчера в 02:29
Происшествия
Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади
По требованию ФСБ в последний момент солдат-срочник военной части номер 61899 Никита Игоревич Е. был переведен в резерв.
Lenta.ru 13:44
Происшествия
Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии
Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Lenta.ru вчера в 05:38
Шоу-бизнес
Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем
Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out.
Известия 11:02
Игры
Почему журналисты раскритиковали грядущую игру «Marvel’s Avengers»
Студия Square Enix в течение часа показывала нам свою игру «Marvel's Avengers», углубляясь в боевые действия и настройку персонажей.
Ридус 19:06