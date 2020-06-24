Общество
Газета.RuПотерявшую туфлю участницу парада в Калининграде решили наградить
Участницу парада Победы в Калининграде, которая не покинула парадный строй из-за потерянной туфли, поощрит командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, сообщили ТАСС в пресс-службе Балтийского флота в среду.
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Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградят за то, что она не сбила строй.Клопс06:11
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Политика
Президент Киргизии воздержался от участия в параде Победы
Российская газета 06:25
Энергетика
Мишустин увеличил до 60% субсидирование перевода машин на газ
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил увеличение субсидий на затраты по переводу автомобилей с бензина на газ.
Газета.Ru 22 июня в 10:27
Общество
Минфин разъяснил порядок начисления выплат семьям с детьми до 16 лет
Вторую единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. для детей в возрасте от рождения до 16 лет в ходе обращения к нации 23 июня анонсировал президент России Владимир Путин.
РБК вчера в 14:43
Общество
Адвокат Ефремова озвучил сумму компенсации
Сегодня Эльман Пашаев заявил, что не будет больше искать встречи с родственниками погибшего, теперь он будет ждать решения суда, который озвучит сумму компенсации.
Bimru.ru 12:56
Футбол
«Сельта» Смолова переиграла «Реал Сосьедад»
"Сельта" переиграла "Реал Сосьедад" в матче 31-го тура чемпионата Испании.
Газета.Ru 15:30
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Калифорнии
RT на русском 14:11
Общество
Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме
Нойхольд добавил, что Audi отвергает любые формы расизма и дискриминации. Собчак представляла бренд Audi в России на протяжении шести лет.
Ведомости 14:07
Политика
В ООН призвали Израиль отказаться от планов по аннексии территорий
Тель-Авив, Израиль, 24 июня 2020, 20:14 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш призвал Израиль отказаться от планов по аннексии оккупированных территорий Западного берега реки Иордан.
REGNUM 13:14
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав
REGNUM вчера в 06:44
Политика
Путин заявил о вере в Россию среди своего окружения
РИА Новости 12:27
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК вчера в 10:38
Происшествия
Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади
По требованию ФСБ в последний момент солдат-срочник военной части номер 61899 Никита Игоревич Е. был переведен в резерв.
Lenta.ru 13:44
Автоспорт
Даниил Квят начал работу на тестах на трассе в Имоле
Команда Формулы-1 «Альфа Таури» начала тестовую программу на автодроме в Имоле. Первым на трассу вышел российский гонщик Даниил Квят.
Чемпионат 11:08
Энергетика
Стоимость нефти Brent опустилась ниже $41
Стоимость августовских фьючерсов нефти марки Brent снизилась более чем на 5% — до $40,48 за баррель.
Mockva.ru 12:09
Футбол
В Голландии вернут фанатов на стадионы с осени, но запретят им петь
Отмечается, что между фанатами на стадионе должна будет выдерживаться дистанция в полтора метра.
Евро-футбол.ру 10:25
Политика
В США допустили возможность продления СНВ-3
Временное продление СНВ-3 возможно при условии признания, что концепция двустороннего соглашения без Китая не работает, заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
РИА Новости 14:02
Футбол
Снейдер: «В „Реале“ бутылка водки стала моим лучшим другом»
Голландский хавбек защищал цвета "сливочных" с 2007 по 2009 год, после чего перебрался в "Интер", став одним из лидеров команды Жозе Моуриньо, выиграв Лигу чемпионов, а также являясь одним из главных претендентов на "Золотой мяч" в те годы.
Soccer.ru 13:15
Гаджеты
OnePlus намекнула азбукой Морзе на выход смартфона OnePlus Z в июле
В своём аккаунте OnePlusLiteZThing в Instagram, компания разместила тизер с сообщением азбукой Морзе.
3DNews 03:29
Общество
Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке
Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок.
Российская газета вчера в 21:18
Общество
В ЦИК рассказали о перестраховке от неоднократного голосования
Чтобы человек, выбравший дистанционное электронное голосование, был вычеркнут из списка избирателей, голосующих традиционным образом, ЦИК должен направить в участковую комиссию по месту его жительства сообщение.
ТАСС 13:47
Политика
Президент Косово Тачи отменил поездку в США из-за повестки в Гаагу
Специальный представитель президента США Дональда Трампа по диалогу между Сербией и Косово Ричард Гренелл на своей странице в социальной сети Twitter сообщил о том, что 27 июня в Вашингтоне Косово и Сербию будут представлять Вучич и премьер-министр Косово Авдулла Хоти.
REGNUM 15:38
Кино
Премьера пятой части «Крика» запланирована на 2021 год
Премьера картины запланирована на 2021 год.
Игромания.ру 13:20
Политика
Украинский депутат высказалась о детях «очень низкого качества»
По мнению депутата, получатели материальной помощи решаются рожать ради выплат, что приводит к появлению детей «очень низкого качества».
Lenta.ru 12:23
Футбол
Игрок ФК «Ростов» Гоча Гогричиани перешел в ЦСКА
Полузащитник молодежки ФК «Ростов» Гоча Гогричиани подписал контракт с московским клубом ЦСКА, сообщается на сайте клуба.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 09:47
Футбол
Шинник — Урал 0:2
Коммерсантъ Екатеринбург 11:54
Политика
США не думают о введении моратория на размещение ракет в Европе
Договор между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года.
Радио Sputnik 14:00
Шоу-бизнес
Песков пришел на парад Победы с 5-летней дочерью
Фигуристка Татьяна Навка опубликовала видеоролик, на котором запечатлен ее супруг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, держащий на руках их пятилетнюю дочь Надю во время парада Победы на Красной площади.
Народные новости 07:54
Футбол
«Манчестер Юнайтед» разгромил «Шеффилд Юнайтед» в матче 31-го тура АПЛ
Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" разгромил "Шеффилд Юнайтед" в домашнем матче 31-го тура английской премьер-лиги (АПЛ).
МК-Спорт 15:56