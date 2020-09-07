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РБК
РБК

Ребенок из пропавшей в горах Сочи группы вышел на связь

Ребенок из группы в составе 11 человек, пропавшей в горах в Сочи, вышел на связь. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Краснодарского края.В источнике
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Кубань-Информ

Найденную в Сочи группу детей и взрослых эвакуировали на вертолете Ми-8

Кубань-Информ06:29
РБК

Ребенок из пропавшей в горах Сочи группы вышел на связь

РБК04:02
РИА Новости

В Кавказском заповеднике рассказали об ошибках потерявшихся туристов

РИА Новости07:27
Телеканал 360°

Пропавшую группу детей нашли в сочинских горах. Что с ними произошло?

Телеканал 360°05:34
Интерфакс

Группа туристов из 11 человек пропала под Сочи

Интерфакс23:27
Кубань 24

В Сочи закончилась поисково-спасательная операция: туристов эвакуировали с горы

Кубань 2406:59
ТАСС

Пропавшая в горах Сочи группа детей вышла на связь

ТАСС04:17

Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем
РИА Новостивчера в 09:59
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Госдума решит, позволить ли рыбакам-любителям торговать рыбой

Правительственная комиссия по рыбохозяйственному комплексу, которую возглавляет вице-премьер Виктория Абраменко намерена в скором времени рассмотреть вопрос о создании правового механизма позволяющего россиянам продавать уловы любительской рыбалки.
Новый День06:52

Маргарита Грачева призналась, что тайно вышла замуж год назад

На своей странице в Instagram Маргарита Грачева, которой бывший муж из ревности отрубил кисти рук, призналась, что год назад тайно вышла замуж за возлюбленного Максима в Санкт-Петербурге, передает "Россия-24".
Инфорос07:11
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В Германии назвали возможных виновников ситуации с Навальным

Грегор Гизи высказал такое мнение в разговоре с журналистами, пояснив, что возможный виновник явно понимал, что в случившемся с блогером обвинят Россию, а это негативно отразится на взаимоотношениях между РФ и Западом.
Evo-rus.com06:40
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Песков прокомментировал публикацию о кипрских паспортах россиян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию кипрской газеты Politis со списком россиян, которые с 2008 по 2012 г. получили гражданство республики в обмен на инвестиции в страну.
Ведомости06:47
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Хоккеисты «Сибири» посетили мемориал, посвященный «Локомотиву»

Хоккеисты новосибирской "Сибири" перед игрой регулярного чемпионата КХЛ с череповецкой "Северсталью" посетили мемориал, посвященный игрокам и тренерам ярославского "Локомотива", погибшим в авиакатастрофе девять лет назад.
РИА Новости05:36
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Росздравнадзор обнаружил скрывающие смертность от COVID-19 больницы

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова, выступая на XIV Общероссийском семинаре «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» в Сочи, заявила о неточностях в российской статистике по смертности от коронавируса COVID-19.
РБК06:42
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Экипаж из Бурятии стал победителем танкового биатлона

Экипаж танкистов из Кяхты поставили на первый этап финальной эстафеты Танковый экипаж из Бурятии в составе команды Вооружённых Сил России стал победителем танкового биатлона на шестых Армейских международных играх.
Байкал-Dailyвчера в 22:25
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