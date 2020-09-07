Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
Правительственная комиссия по рыбохозяйственному комплексу, которую возглавляет вице-премьер Виктория Абраменко намерена в скором времени рассмотреть вопрос о создании правового механизма позволяющего россиянам продавать уловы любительской рыбалки.
На своей странице в Instagram Маргарита Грачева, которой бывший муж из ревности отрубил кисти рук, призналась, что год назад тайно вышла замуж за возлюбленного Максима в Санкт-Петербурге, передает "Россия-24".
Москва, 7 сентября 2020, 13:12 — REGNUM Дружеские отношения России и Сербии остаются одним из приоритетов внешней политики двух стран, заявил 7 сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Грегор Гизи высказал такое мнение в разговоре с журналистами, пояснив, что возможный виновник явно понимал, что в случившемся с блогером обвинят Россию, а это негативно отразится на взаимоотношениях между РФ и Западом.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию кипрской газеты Politis со списком россиян, которые с 2008 по 2012 г. получили гражданство республики в обмен на инвестиции в страну.
Хоккеисты новосибирской "Сибири" перед игрой регулярного чемпионата КХЛ с череповецкой "Северсталью" посетили мемориал, посвященный игрокам и тренерам ярославского "Локомотива", погибшим в авиакатастрофе девять лет назад.
Глава Росздравнадзора Алла Самойлова, выступая на XIV Общероссийском семинаре «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» в Сочи, заявила о неточностях в российской статистике по смертности от коронавируса COVID-19.
Экипаж танкистов из Кяхты поставили на первый этап финальной эстафеты Танковый экипаж из Бурятии в составе команды Вооружённых Сил России стал победителем танкового биатлона на шестых Армейских международных играх.