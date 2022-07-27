Сокращение поставок российского газа в Европу в связи с проблемами с передачей турбин Siemens для "Северного потока" в Россию сделала Евросоюз бессильным перед президентом России Владимиром Путиным, считает Росс Кларк, написавший материал для журнала The Spectator.
Ситуация вокруг агентства "Сохнут" 21 июля в Басманном суде Москвы ТАСС сообщили, что в эту инстанцию поступил иск от Минюста РФ с требованием ликвидировать агентство "Сохнут", имеющее в России статус автономной некоммерческой организации.