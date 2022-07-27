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Поток газа по «Северному потоку» сократился до 20% от проектной мощности

Поток газа по «Северному потоку-1» сократился с 65 млн куб. м в сутки до 35 млн куб. м, или 20% от проектной мощности газопровода, сообщает
 немецкий газотранспортный оператор Gascade.
РБК
Российская компания сообщала, что сегодня, 27 июля, остановит на ремонт еще одну турбину, нагнетающую газ в «Северный поток».
Коммерсантъ
Цена газа в Европе на торгах поднялась выше $2 300 за 1 тыс. кубометров.
ТАСС
В июне «Газпром» был вынужден остановить несколько агрегатов на станции «Портовая» из-за отсутствия турбины Siemens, которую Канада отказалась возвращать после ремонта из-за санкций.
Известия

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Поток газа в ФРГ по «Северному потоку» снизился до 19,5% от максимальной мощности
ТАСС08:04
В ФРГ заявили о снижении потока газа по «Северному потоку» до 19,5% от максимальной мощности
RT на русском07:41
Поток газа по «Северному потоку» сократился до 20% от проектной мощности
РБК03:27
Поставки газа по «Северному потоку» упали в два раза из-за вывода турбины Siemens
РИА Новости05:00
Прокачка по «Северному потоку» сократилась до 31 млн куб. м в суточном исчислении
Интерфакс03:12
Поставки по «Северному потоку» сократились до обещанных «Газпромом» 20% мощности
Коммерсантъ03:10
«Северный поток» вновь уменьшил поставки, теперь они упали до 20 процентов
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