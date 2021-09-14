Утром во вторник 14 сентября физический поток газа по газопроводу "Ямал-Европа" на входе в газотранспортную систему ФРГ утром во вторник увеличился на четверть к уровню понедельника, показали данные германского газотранспортного оператора Gascade.
Главный тренер «Спартака» Руй Витория на пресс-конференции перед матчем Лиги Европы с польской «Легией» по просьбе журналистов прокомментировал слова бывшего полузащитника московского клуба Сослана Гатагова, заявившего о чересчур легких предсезонных сборах команды.