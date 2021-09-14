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Поток газа по «Ямалу-Европе» вырос на четверть к уровню понедельника

Утром во вторник 14 сентября физический поток газа по газопроводу "Ямал-Европа" на входе в газотранспортную систему ФРГ утром во вторник увеличился на четверть к уровню понедельника, показали данные германского газотранспортного оператора Gascade.
Интерфакс
14 сентября по магистрали прокачивалось в среднем 2,7 млн кубометров газа час, то утром во вторник поток вырос до 3,3 млн кубометров в час.
Интерфакс
Нестабильность поставок по газопроводу "Ямал-Европа" наблюдается с момента аварии на заводе Газпрома под Новым Уренгоем 5 августа.
Агентство нефтегазовой информации
Поставки по магистрали резко сократились с начала августа в связи с направлением основного объема газа на закачку в российские хранилища "Газпрома".
Интерфакс

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