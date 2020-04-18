Общество
REGNUMПоток туристов в Крым за сутки вырос на 40%
По словам Пеньковской, за последние сутки количество лиц, которые въехали на территорию полуострова, увеличилось на 40%. Она уточнила, что главный поток въезжает через Крымский мост. Пеньковская также отметила, что по железной дороге и самолетами туристы практически не прибывают.
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Происшествия
Два человека погибли в ДТП в Москве
RT на русском 15:02
Общество
В Испании продлили режим повышенной готовности до 9 мая
Правительство Испании приняло решение продлить режим повышенной готовности в стране из-за коронавируса до 9 мая.
РБК 16:18
Религия
В Москву из Иерусалима доставлен Благодатный огонь
Капсулу со святыней встретил глава попечительского совета фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин.
Говорит Москва 13:23
Политика
В России сделают прогноз по гражданам, которые могут заболеть COVID-19
Президент России Владимир Путин поручил кабмину сформировать краткосрочный прогноз количества граждан, которые могут заболеть коронавирусом, и докладывать об этом ежедневно, сообщается на сайте Кремля.
РИА Новости 04:57
Транспорт
Власти Москвы объяснили обновленные правила использования пропусков
Департамент транспорта правительства Москвы в своем Telegram-канале разместил подробную инструкцию, в которой разъясняются правила пользования электронными пропусками при помощи социальных карт и транспортных карт «Тройка» и «Стрелка».
РБК 11:02
Шоу-бизнес
Друг Бабкиной сообщил о состоянии здоровья певицы
Состояние здоровья народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной с каждым днем улучшается.
РБК 13:40
Общество
У заместителя губернатора Нижегородской области выявили коронавирус
"Коронавирус выявлен у заместителя губернатора Нижегородской области Игоря Носова", - отметили в пресс-службе со ссылкой на главу региона Глеба Никитина.
ТАСС 16:57
Экономика
У спикера крымского парламента за год доход вырос в три раза
Согласно сведениям о доходах и имуществе, опубликованным на сайте регионального парламента, в собственности Константинова, как и в предыдущие годы, находятся квартира площадью 95,3 кв. м, пять нежилых помещений, три автомобиля и прицеп.
News.ru 07:22
Футбол
Шюррле не хочет возвращаться в «Спартак»
Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле не хочет возвращаться в расположение московского клуба.
Metaratings 12:21
Общество
В Москве назвали долю бессимптомных носителей коронавируса
Около 60% пациентов в Москве бессимптомно переносят заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 17:00
Общество
«Ленэкспо» начали готовить к приему пациентов с коронавирусом
В выставочном комплексе «Ленэкспо» на Васильевском острове в Петербурге начались работы по переоборудованию здания к приему коронавирусных пациентов.
АБН 13:43
Общество
Россияне, пожелавшие вернуться на родину, вылетели из Лондона в Москву
Граждане России, которые ранее выразили желание покинуть Великобританию из-за ситуации с распространением коронавируса, вылетели из Лондона в Москву.
Вести.Ru 14:28
Политика
Депутат Госдумы назвал причину выдворения ополченца Щербака из России
Как сообщает kp.ru, официальной причиной выдворения названо нарушение миграционного законодательства России.
Ридус 13:04
Хоккей
Панарин рассказал о границах благотворительности
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин ответил на критику соотечественников за помощь американскому госпиталю в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 16:14
Здоровье
В архангельской психбольнице выявили крупную вспышку коронавируса
У более чем 50 пациентов Архангельской государственной клинической психиатрической больницы предварительно подтверждено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 14:16
Происшествия
В Севастополе выявлены новые случаи заражения коронавирусом
Севастополь, 18 апреля 2020, 21:44 — REGNUM В Севастополе в течение дня выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом.
REGNUM 14:44
Экономика
Объемы перевозок Latvijas dzelzcels сокращаются ежемесячно на 50%
Железнодорожный транзит через порты страны за январь – март 2020-го составил 4,07 млн т (-55,8%), сухопутный транзит через территорию Латвии – 657 тыс. т (-52,7%).
РЖД-Партнер 16 апреля в 08:56
Происшествия
Во Франции подростки попытались проникнуть в Версальский дворец
Подростки попытались проникнуть в подвал Версальского дворца, который закрыт на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 16:39
Общество
ФНС предложила вносить доходы россиян в единый реестр
Федеральная налоговая служба (ФНС) выступила с инициативой создания специального реестра с доходами россиян.
Известия вчера в 01:32
Происшествия
Mash: в Москве нашли тело сына хирурга Михаила Алшибая
Как передает Telegram-канал Mash, молодого человека нашли мертвым в квартире на Кутузовском проспекте.
Московский Комсомолец 15:53
Общество
Отец гонщика Шварцмана умер от коронавируса
Вести.Ru 13:02
Космос
Извержение вулкана Анак Кракатау показали из космоса
Вулкан Анак Кракатау находится в Зондском проливе между большими индонезийскими островами Ява и Суматра.
Популярная механика вчера в 11:11
Спорт
Губерниев раскритиковал работу Федерации лыжных гонок России
Комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал работу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).
Газета.Ru 05:23
Происшествия
Исполняющему обязанности замглавы Хакасии предъявили обвинение
Исполняющему обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергею Новикову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
RT на русском 10:15
Культура
Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза»
REGNUM вчера в 16:52
Кино
Хью Джекман может вернуться к роли Росомахи в новом фильме Marvel
RuNews24.ru 16 апреля в 06:28
Шоу-бизнес
Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова
Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews вчера в 07:16
Политика
В США объяснили закупку космических двигателей у России
РБК вчера в 06:00
Здоровье
В России опробовали новейший способ лечения коронавируса
Врачи Федерального медико-биологического центра имени Бурназяна опробовали способ лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в барокамере.
РИА Новости вчера в 12:31