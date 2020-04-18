По словам Пеньковской, за последние сутки количество лиц, которые въехали на территорию полуострова, увеличилось на 40%. Она уточнила, что главный поток въезжает через Крымский мост. Пеньковская также отметила, что по железной дороге и самолетами туристы практически не прибывают.

Поток туристов в Крым за сутки вырос на 40%

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