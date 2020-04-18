Власти Крыма отметили значительный рост количества граждан, въезжающих на полуостров. За последние сутки их число выросло почти на 40 процентов. Об этом рассказала главный государственный санитарный врач Крыма и Севастополя Наталья Пеньковская.

Поток въезжающих в Крым за сутки вырос на 40 процентов

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