Общество
Вести.RuПоток въезжающих в Крым за сутки вырос на 40 процентов
Власти Крыма отметили значительный рост количества граждан, въезжающих на полуостров. За последние сутки их число выросло почти на 40 процентов. Об этом рассказала главный государственный санитарный врач Крыма и Севастополя Наталья Пеньковская.
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Количество въезжающих граждан на полуостров по Крымскому мосту за сутки выросло почти на 40%, сообщила главный государственный санитарный врач Крыма и Севастополя Наталья Пеньковская.РИА Новости10:56
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