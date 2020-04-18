СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Количество въезжающих граждан на полуостров по Крымскому мосту за сутки выросло почти на 40%, сообщила главный государственный санитарный врач Крыма и Севастополя Наталья Пеньковская.

с чего всё началось

Власти Крыма отметили значительный рост количества граждан, въезжающих на полуостров. За последние сутки их число выросло почти на 40 процентов. Об этом рассказала главный государственный санитарный врач Крыма и Севастополя Наталья Пеньковская.

Поток въезжающих в Крым за сутки вырос на 40 процентов

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