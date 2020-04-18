Власти Крыма отметили значительный рост количества граждан, въезжающих на полуостров. За последние сутки их число выросло почти на 40 процентов. Об этом рассказала главный государственный санитарный врач Крыма и Севастополя Наталья Пеньковская.

Поток въезжающих в Крым за сутки вырос на 40 процентов

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Происшествия Минздрав Башкирии осудил поступок врачей, сбежавших из больницы Ранее в пресс-службе судебного департамента региона сообщали, что семь человек сбежали из закрытой на карантин по коронавирусу Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе, не дождавшись повторных результатов анализов на инфекцию. 1,7K

Музыка 18 апреля пройдет онлайн-концерт в поддержку медиков. Выступят Билли Айлиш, Тейлор Свифт, Пол Маккартни и другие В эфире появятся не только известные исполнители, но и представители благотворительных организаций, медики и люди, которых врачи вылечили от COVID-19.Что еще известно:Участники концерта будут просить людей пожертвовать деньги в фонд солидарности (Solidarity Response Fund), созданный в марте по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для финансирования борьбы с коронавирусом. 5

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