Общество
Вести.RuПоток въезжающих в Крым за сутки вырос на 40 процентов
Власти Крыма отметили значительный рост количества граждан, въезжающих на полуостров. За последние сутки их число выросло почти на 40 процентов. Об этом рассказала главный государственный санитарный врач Крыма и Севастополя Наталья Пеньковская.
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Политика
Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус за неточность
Встречу транслировал телеканал ОНТ. По его словам, российские тесты на 2019-nCoV дают правильные показания лишь в 30% случаев.
Телеканал 360° 01:03
Космос
Российская «Федерация» точно сядет
Перспективный российский лунный космический корабль «Орел» (бывшая «Федерация») получит шасси, сообщил в эфире «Роскосмос ТВ» на YouTube космонавт Павел Виноградов.
Lenta.ru вчера в 06:25
Религия
Спецборт с благодатным огнем вылетел из Израиля в Москву
Благодатный огонь делегация Фонда Андрея Первозванного привезет сегодня в Москву к ночному пасхальному богослужению.
Эхо Москвы 11:08
Религия
Патриарх Кирилл проведёт пасхальную службу в храме Христа Спасителя
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведёт пасхальную службу в Москве в храме Христа Спасителя в ночь с субботы на воскресенье, сообщается на официальном сайте Русской православной церкви (РПЦ) 18 апреля.
Парламентская газета 10:57
Кино
Бри Ларсон может получить камео в «Шан-Чи и легенде десяти колец»
Как сообщает портал We Got This Covered со ссылкой на свои источники, о мотивации скруллов можно будет узнать чуть больше в предстоящем фильме «Шан-Чи и легенда десяти колец».
Popcornnews.ru вчера в 10:00
Происшествия
Минздрав Башкирии осудил поступок врачей, сбежавших из больницы
Ранее в пресс-службе судебного департамента региона сообщали, что семь человек сбежали из закрытой на карантин по коронавирусу Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе, не дождавшись повторных результатов анализов на инфекцию.
РИА Новости 08:20
Музыка
18 апреля пройдет онлайн-концерт в поддержку медиков. Выступят Билли Айлиш, Тейлор Свифт, Пол Маккартни и другие
В эфире появятся не только известные исполнители, но и представители благотворительных организаций, медики и люди, которых врачи вылечили от COVID-19.Что еще известно:Участники концерта будут просить людей пожертвовать деньги в фонд солидарности (Solidarity Response Fund), созданный в марте по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для финансирования борьбы с коронавирусом.
Snob.ru 07:39
Экономика
ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения
Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
ТАСС вчера в 05:10
Политика
Жириновский потребовал арестов коммунистов
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал арестовывать коммунистов, если те устроят акцию у мавзолея на Красной площади в честь 150-летия со дня рождения Владимира Ленина.
Lenta.ru 12:41
Здоровье
Пять новых случаев коронавируса зарегистрировано в Челябинской области
На сегодняшний день, 16 апреля, в Челябинской области насчитывается 60 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
NewsMiass.ru 16 апреля в 02:10
Игры
Авиасимулятор DCS World делают бесплатным на месяц
Российская компания Eagle Dynamics и британское издательство The Fighter Collection в марте 2018 года выпустили в Steam реалистичный и сложный авиасимулятор DCS World.
Игромания.ру 09:52
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости 11:25
Общество
Правительство РФ расширило список пострадавших от коронавируса сфер
Правительство России включило в список пострадавших от коронавируса отраслей экономики розничную торговлю одеждой, обувью и автомобилями.
Известия 08:37
Общество
Собянин исключил рост случаев COVID-19 в геометрической прогрессии
«Заболеваемость в городе растет, но не в геометрической прогрессии, и далеко не по худшему сценарию, как мы видим это, скажем, в Нью-Йорке, очень похожем на Москву по численности и структуре населения», — написал Собянин.
РБК 02:43
Здоровье
В России разрешили применять китайское лекарство от коронавируса
Российский Минздрав одобрил применение «Гидроксихлорохина» для лечения коронавируса.
BFM.ru 12:20
Происшествия
В Кировской области избили водителя и врача «скорой»
Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Кировской области, сигнал о нападении двух граждан на водителя скорой помощи поступил вечером 17 апреля.
Российская газета 12:45
Политика
Захарова обвинила Би-би-си в предвзятости к РФ из-за коронавируса
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила британский телеканал Би-би-си в предвзятом освещении действий страны в борьбе с коронавирусом.
Известия 10:45
Здоровье
В Архангельске выявили вспышку COVID-19 в психиатрической больнице
Как сообщило правительство Поморья, отдельно стоящее здание психиатрической больницы, в котором выявлена вспышка коронавируса, срочно перепрофилируют.
Российская газета 11:13
Общество
ФНС предложила вносить доходы россиян в единый реестр
Федеральная налоговая служба (ФНС) выступила с инициативой создания специального реестра с доходами россиян.
Известия вчера в 01:32
Экономика
ЦБ рекомендовал приостановить выселение должников из жилья
Банк России рекомендовал приостановить принудительное выселение должников из жилья до 30 сентября текущего года.
BFM.ru вчера в 19:48
Кино
В 15 сезоне «Сверхъестественного» вернется любимица зрителей: новые кадры
Пока возвращение «Сверхъестественного» на экраны отложено на неопределенное время, канал The CW не забывает подбадривать фанатов сериала, делясь новым контентом.
Popcornnews.ru 16 апреля в 17:00
Политика
МИД РФ направил ноту посольству Норвегии из-за задержания траулера
В посольство Норвегии в Москве направлена нота в связи с задержанием норвежской береговой охраной российского рыболовного траулера "Борей".
Российская газета вчера в 18:49
Общество
Коронавирус выявили у 668 моряков «Шарль де Голля»
Газета.Ru 15 апреля в 16:55
Политика
Росс извинилась за твит, на который указал Ульянов
В субботу постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов указал пресс-атташе посольства США в Москве Ребекке Росс на некорректную формулировку, которую она допустила в одной из записей в Twitter.
Вести.Ru 12:10
Общество
107-летняя турчанка выздоровела от коронавируса
107-летняя женщина из Турции стала одним из самых пожилых людей в мире, выздоровевших от коронавируса.
АБН 12:39
Здоровье
В России опробовали новейший способ лечения коронавируса
Врачи Федерального медико-биологического центра имени Бурназяна опробовали способ лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в барокамере.
РИА Новости вчера в 12:31
Общество
Умер заразившийся коронавирусом депутат Мособлдумы Иван Жуков
RT на русском 08:52
Общество
Работающим россиянам старше 65 лет продлили больничные
Электронные больничные оформят работающим россиянам старше 65 лет на период с 20 по 30 апреля в связи с режимом самоизоляции.
Общественное телевидение России вчера в 12:18
Здоровье
Главврач Англии назвал гендерный фактор риска при пандемии COVID-19
Британский врач Крис Уиттли указал на гендерный фактор риска при пандемии COVID-19.
МедиаПоток 06:31