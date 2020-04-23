Энергетика
Вести.RuПотребители отказываются от сжиженного газа
Большая часть отмененной погрузки СПГ приходится на США. Потребители СПГ отказываются от новых поставок из-за падения спроса во всем мире на нефть и газ.
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УАЗ оснастит усиленной защитой «Русский Прадо»
SpeedMe 10:32
Общество
Путин запретил продавать алкоголь в маленьких барах в жилых домах
Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает продажу алкоголя в кафе в многоквартирных домах, если площадь зала обслуживания посетителей в них меньше 20 кв. м. Документ опубликован на портале правовой информации.
РБК 08:02
Происшествия
Экс-депутата Госдумы Волчека арестовали по делу о мошенничестве
Пресненский суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека, обвиняемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере.
Известия 09:48
Общество
Соловьев отреагировал на петицию с требованием выгнать его с ТВ
Более 56 тысяч человек подписали петицию с требованием запретить телеведущему Владимиру Соловьеву вести эфиры на федеральных теле- и радиоканалах.
URA.Ru 07:19
Политика
Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 08:31
Здоровье
Минздрав назвал сроки выздоровления детей с коронавирусом
Выздоровление детей с коронавирусом обычно наступает в течение 1-2 недель, говорится в рекомендациях Минздрава РФ по особенностям клинических проявлений и лечения коронавируса у детей.
РИА Новости 10:22
Политика
Совфед допустил пересмотр закона о контрсанкциях
По данным «Коммерсантъ», Константин Косачев, глава комитета Совфеда по международным делам, сказал, что участники рабочей группы, не отрицая эффективности закона, желают узнать, как он функционирует в условиях борьбы с COVID-19 и огромных нагрузок на сферу бизнеса.
RuNews24.ru 02:50
Экономика
Россияне стали чаще гасить кредиты досрочно на фоне кризиса
Активнее всего граждане гасили кредиты наличными, ссуды на покупку товаров (POS-кредиты) и задолженность по кредитным картам: на них пришлось 67% от всех досрочных выплат в этом месяце (647,4 тыс. — потребкредиты, 297,6 тыс. — кредитки).
РБК 00:00
Политика
Саакашвили согласился стать вице-премьером Украины
Бывший президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили принял предложение президента Украины Владимира Зеленского занять пост вице-премьера страны, сообщает «Экономическая правда».
Rambler News Service 08:00
Финансы
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых
На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
Интерфакс 07:07
Шоу-бизнес
Молодая жена Петросяна вышла на улицу погулять с пакетом на голове
В своем Instagram-аккаунте Татьяна опубликовала фото на улице с пакетом на голове.
Mockva.ru 00:30
Происшествия
От «Яндекса» потребовали информацию после сообщений о ЧП с таксистом
Власти Москвы потребовали от "Яндекса" всю информацию после сообщений об избиении таксистом девушки из-за несработавшего пропуска.
РИА Новости 06:45
Общество
Матвиенко заявила о необходимости изучить реформирование системы ОМС
Ситуация с коронавирусом в России показала необходимость реформирования системы обязательного медицинского страхования (ОМС).
РБК 09:11
Общество
СПЧ предлагает ослабить режим самоизоляции на майские праздники
В Совете по правам человека (СПЧ) обсуждают возможные послабления режима самоизоляции на майские праздники, выяснил "Ъ".
Коммерсантъ 06:01
Общество
Скворцова ожидает выход на плато по коронавирусу на следующей неделе
Ситуация с распространением коронавируса COVID-19 в России перейдет в стадию плато на следующей неделе, рассчитывает глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
Коммерсантъ 09:46
Политика
Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 05:51
Политика
Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
РИА Новости 10:16
Общество
Испанские ученые сделали сенсационное заявление про распространение COVID-19
В Испании ученые опубликовали предварительный результат исследования о том, как коронавирус попал на территорию страны и как возник испанский штамм COVID-19.
Вести.Ru 00:35
Экономика
Набиуллина: раздача денег населению приведет к «взрыву» инфляции
Раздача денег населению приведет к значительному и быстрому росту инфляции.
НТВ 09:23
Футбол
Малафеев отреагировал на оскорбления со стороны Дзюбы
Экс-голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев отреагировал на высказывания в свой адрес со стороны нападающего Артёма Дзюбы.
Metaratings 09:05
Политика
Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
Ведомости 05:27
Здоровье
Трамп предложил вводить больным коронавирусом дезинфицирующее средство
Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами высказал предположение о возможности вводить дезинфицирующее средство пациентам с COVID-19.
RT на русском 08:32
Технологии
Обновление Windows 10 удалило все личные файлы пользователей
Windows 10 совсем недавно выпустила обновление KB4549951, после установки которого у большинства пользователей были удалены все личные файлы.
Live24 07:12
Общество
В Калининградской области решили смягчить режим самоизоляции
Ослабить режим тотальной самоизоляции в Калининградской области планируется с 29 апреля, если не будет других решений на федеральном уровне.
Российская газета 07:03
Общество
В Минобрнауки заявили, что учебный год в России начнется 1 сентября
В России учебный год начнется традиционно 1 сентября.
ТК Звезда 22 апреля в 05:05
Политика
Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов
Президент поручил правительству проконтролировать, чтобы органы власти и госкомпании закупали авто, необходимые для работы, а не иностранные лимузины.
Российская газета 09:45
Происшествия
Полицейские могут получить право вскрывать автомобили и оцеплять жилье
В правительстве подготовили новый законопроект, согласно которому полицейским дадут право вскрывать автомобили, ограждать места проведения массовых мероприятий и оцеплять жилые дома.
Российская газета 22 апреля в 03:50
Здоровье
Украина побила антирекорд по числу заразившихся коронавиурсом
На Украине побит антирекорд по числу заразившихся коронавиурсом за сутки.
Lenta.ru вчера в 03:21