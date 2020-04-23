Энергетика

Вести.RuВести.RuПотребители отказываются от сжиженного газа

Большая часть отмененной погрузки СПГ приходится на США. Потребители СПГ отказываются от новых поставок из-за падения спроса во всем мире на нефть и газ.
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Потребители начали отказываться от сжиженного газа

Деловое.ТВ10:08

Сокращение экспорта СПГ в Европу и Азию в перспективе может быть позитивно для «Газпрома»

ПРАЙМ04:37

Новый рекорд падения цен на СПГ: ниже $ 40 за тысячу кубометров

Евразия Daily04:06

Ямальские СПГ-проекты развиваются на фоне снижения спроса на сжиженный газ

ФедералПресс02:43

СПГ из США стал слишком дорогим для Европы и Азии

Коммерсантъвчера в 18:27

Потребители отказываются от сжиженного газа

Вести.Ruвчера в 03:18
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УАЗ оснастит усиленной защитой «Русский Прадо»

SpeedMe 10:32
Общество

Путин запретил продавать алкоголь в маленьких барах в жилых домах

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает продажу алкоголя в кафе в многоквартирных домах, если площадь зала обслуживания посетителей в них меньше 20 кв. м. Документ опубликован на портале правовой информации.
РБК 08:02
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Происшествия

Экс-депутата Госдумы Волчека арестовали по делу о мошенничестве

Пресненский суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека, обвиняемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере.
Известия 09:48
35
Общество

Соловьев отреагировал на петицию с требованием выгнать его с ТВ

Более 56 тысяч человек подписали петицию с требованием запретить телеведущему Владимиру Соловьеву вести эфиры на федеральных теле- и радиоканалах.
URA.Ru 07:19
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Политика

Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 08:31
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Здоровье

Минздрав назвал сроки выздоровления детей с коронавирусом

Выздоровление детей с коронавирусом обычно наступает в течение 1-2 недель, говорится в рекомендациях Минздрава РФ по особенностям клинических проявлений и лечения коронавируса у детей.
РИА Новости 10:22
Политика

Совфед допустил пересмотр закона о контрсанкциях

По данным «Коммерсантъ», Константин Косачев, глава комитета Совфеда по международным делам, сказал, что участники рабочей группы, не отрицая эффективности закона, желают узнать, как он функционирует в условиях борьбы с COVID-19 и огромных нагрузок на сферу бизнеса.
RuNews24.ru 02:50
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Экономика

Россияне стали чаще гасить кредиты досрочно на фоне кризиса

Активнее всего граждане гасили кредиты наличными, ссуды на покупку товаров (POS-кредиты) и задолженность по кредитным картам: на них пришлось 67% от всех досрочных выплат в этом месяце (647,4 тыс. — потребкредиты, 297,6 тыс. — кредитки).
РБК 00:00
111
Политика

Саакашвили согласился стать вице-премьером Украины

Бывший президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили принял предложение президента Украины Владимира Зеленского занять пост вице-премьера страны, сообщает «Экономическая правда».
Rambler News Service 08:00
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Финансы

ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых

На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
Интерфакс 07:07
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Шоу-бизнес

Молодая жена Петросяна вышла на улицу погулять с пакетом на голове

В своем Instagram-аккаунте Татьяна опубликовала фото на улице с пакетом на голове.
Mockva.ru 00:30
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Происшествия

От «Яндекса» потребовали информацию после сообщений о ЧП с таксистом

Власти Москвы потребовали от "Яндекса" всю информацию после сообщений об избиении таксистом девушки из-за несработавшего пропуска.
РИА Новости 06:45
259
Общество

Матвиенко заявила о необходимости изучить реформирование системы ОМС

Ситуация с коронавирусом в России показала необходимость реформирования системы обязательного медицинского страхования (ОМС).
РБК 09:11
21
Общество

СПЧ предлагает ослабить режим самоизоляции на майские праздники

В Совете по правам человека (СПЧ) обсуждают возможные послабления режима самоизоляции на майские праздники, выяснил "Ъ".
Коммерсантъ 06:01
901
Общество

Скворцова ожидает выход на плато по коронавирусу на следующей неделе

Ситуация с распространением коронавируса COVID-19 в России перейдет в стадию плато на следующей неделе, рассчитывает глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
Коммерсантъ 09:46
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Политика

Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 05:51
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Политика

Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

РИА Новости 10:16
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Общество

Испанские ученые сделали сенсационное заявление про распространение COVID-19

В Испании ученые опубликовали предварительный результат исследования о том, как коронавирус попал на территорию страны и как возник испанский штамм COVID-19.
Вести.Ru 00:35
32
Экономика

Набиуллина: раздача денег населению приведет к «взрыву» инфляции

Раздача денег населению приведет к значительному и быстрому росту инфляции.
НТВ 09:23
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Политика

Подмосковье запросило помощь военных в борьбе с коронавирусом

Lenta.ru 08:55
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Футбол

Малафеев отреагировал на оскорбления со стороны Дзюбы

Экс-голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев отреагировал на высказывания в свой адрес со стороны нападающего Артёма Дзюбы.
Metaratings 09:05
Политика

Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
Ведомости 05:27
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Культура

10-летняя российская актриса Марта Тимофеева снимется в Голливуде

iReactor 09:55
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Здоровье

Трамп предложил вводить больным коронавирусом дезинфицирующее средство

Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами высказал предположение о возможности вводить дезинфицирующее средство пациентам с COVID-19.
RT на русском 08:32
Технологии

Обновление Windows 10 удалило все личные файлы пользователей

Windows 10 совсем недавно выпустила обновление KB4549951, после установки которого у большинства пользователей были удалены все личные файлы.
Live24 07:12
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Общество

В Калининградской области решили смягчить режим самоизоляции

Ослабить режим тотальной самоизоляции в Калининградской области планируется с 29 апреля, если не будет других решений на федеральном уровне.
Российская газета 07:03
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Общество

В Минобрнауки заявили, что учебный год в России начнется 1 сентября

В России учебный год начнется традиционно 1 сентября.
ТК Звезда 22 апреля в 05:05
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Политика

Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов

Президент поручил правительству проконтролировать, чтобы органы власти и госкомпании закупали авто, необходимые для работы, а не иностранные лимузины.
Российская газета 09:45
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Происшествия

Полицейские могут получить право вскрывать автомобили и оцеплять жилье

В правительстве подготовили новый законопроект, согласно которому полицейским дадут право вскрывать автомобили, ограждать места проведения массовых мероприятий и оцеплять жилые дома.
Российская газета 22 апреля в 03:50
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Здоровье

Украина побила антирекорд по числу заразившихся коронавиурсом

На Украине побит антирекорд по числу заразившихся коронавиурсом за сутки.
Lenta.ru вчера в 03:21
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