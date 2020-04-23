Энергетика
Вести.RuПотребители отказываются от сжиженного газа
Большая часть отмененной погрузки СПГ приходится на США. Потребители СПГ отказываются от новых поставок из-за падения спроса во всем мире на нефть и газ.
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Комментарии
Политика
В Хакасии депутаты сорвали сессию в Верховном совете
В Хакасии из-за отсутствия кворума не состоялась сессия Верховного совета, на которой должны были рассмотреть несколько законодательных инициатив и отчет главы республики Валентина Коновалова о результатах деятельности правительства.
РБК 04:07
Общество
Граждане в регионах смогут оформить цифровой пропуск на 24 часа
Граждане смогут оформлять пропуск только на 24 часа.
Российская газета 03:59
Общество
Глава новосибирского МВД Стерликов подал в отставку
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области «НН» подтвердили, что сегодня, 24 апреля, Юрий Стерликов подал рапорт об освобождении от занимаемой должности на имя министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева.
Новосибирские новости 03:54
Происшествия
Симферопольцу грозит «уголовка» за прогулку с поддельной справкой
Житель крымской столице разгуливал по улице с поддельной справкой.
Крым 24 03:48
Политика
Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции
В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru вчера в 09:20
Армия и оружие
Группировку в 30 тысяч военных создали для борьбы с коронавирусом в России
Группировку в 30 тысяч военных создали для борьбы с коронавирусом в России. Это сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
Эхо Москвы 05:01
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова пожалела о раннем материнстве
Мельникову и Смольянинова не зря считают идеальной семьёй – Дарья постоянно нахваливает главу семейства, и уверена, что Артур был рождён для отцовства.
Bimru.ru 04:29
Политика
Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова
Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
Ведомости вчера в 13:52
Финансы
ЦБ примет решение о ключевой ставке
Москва, 24 апреля 2020, 09:25 — REGNUM Сегодня, 24 апреля, ЦБ примет решение о ключевой ставке, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 02:25
Технологии
Грядёт крупнейшее обновление Wi-Fi за 20 лет
Как отметил глава маркетинга Wi-Fi Alliance Кевин Робинсон (Kevin Robinson), это было самое монументальное обсуждение частот Wi-Fi в истории, за все 20 лет существования альянса.
iXBT.com 04:48
Единоборства
Российский боец ММА записал песню с критикой Хабиба
Metaratings 02:16
Общество
Мишустин утвердил соглашение Петербурга и МВД о нарушителях самоизоляции
Санкт-Петербург, 24 апреля 2020, 11:55 — REGNUM Правительство РФ утвердило соглашение петербургских властей с министерством внутренних дел о привлечении к ответственности нарушителей правил поведения при режиме повышенной готовности.
REGNUM 04:55
Общество
Эпидемиолог спрогнозировал завершение пандемии коронавируса
«Пандемии двух других зоонозных коронавирусных инфекций — SARS (Китай, 2002–2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012–2014) — закончились примерно через 6–7 месяцев после регистрации первых случаев», ― цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 18:50
Общество
Rambler Group исполнила решения совета директоров в отношении NGinx
В следственные органы менеджментом Rambler Group было направлено официальное ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении программного обеспечения Nginx.
Lenta.ru 03:07
Общество
Мэр Калининграда заявил о сокращении расходов городского бюджета
Мэрия планирует сократить расходы Калининграда по всем программам из-за уменьшения поступлений в городской бюджет.
РБК Калининград 04:54
Происшествия
Женщина и ребенок погибли при пожаре в частном доме в Крыму
Недалеко от дома обнаружили тело брата погибшей женщины с признаками суицида.
ТАСС 04:07
Общество
Куйвашев ввел пропускной режим в Свердловской области
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что в ряде городов Свердловской области на время майских праздников вводится пропускной режим.
Политсовет 04:52
Общество
ВОЗ назвала девять российских вакцин перспективными
Всемирная организация здравоохранения включила девять российских разработок вакцин против коронавируса в перечень перспективных, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 02:07
Общество
Трамп предположил, что свет может убить коронавирус за минуту
Присутствовавший на брифинге президент США Дональд Трамп предположил, что если "тело [заразившегося] подвергнется мощному воздействию ультрафиолета либо света" или будет "доставлен свет внутрь тела через кожу", это "окажет дезинфицирующий эффект", а коронавирус "исчезнет за минуту".
ТАСС вчера в 20:30
Авто
В Казахстане продают уникальный гибрид «Уазика» и «Шишиги»
Пикап Барс-01 был разработан по заказу вооруженных сил Казахстана на площадке АО «811 авторемонтный завод КИ».
Тарантас Ньюс вчера в 02:59
Здоровье
В Минздраве сообщили о необычном течении пневмонии при коронавирусе
Москва, 24 апреля 2020, 05:21 — REGNUM Пневмония, связанная с новым коронавирусом, протекает у пациентов в необычной форме, заявил 23 апреля главный пульмонолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев в интервью «Российской газете».
REGNUM вчера в 22:21
Политика
Инициатора сноса памятника Коневу в Праге взяли под охрану
Главу района Прага-6 Ондржея Коларжа, который инициировал снос памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, взяли под охрану.
Lenta.ru 22 апреля в 14:26
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина впервые вышла на связь после комы
Российская исполнительница Надежда Бабкина после искусственной комы вышла на связь. Артистка позвонила директору театра, где сама работает.
VSE42.RU вчера в 22:21
Здоровье
В Алтайском крае умер первый больной коронавирусом
В регионе зафиксирована первая смерть человека, зараженного коронавирусом, — сообщает «ТОЛК».
Московский Комсомолец 03:23
Здоровье
В Челябинской области коронавирусом заболели еще 72 человека
Общее число заболевших составляет уже 82 человека.
Губерния (г. Челябинск) 04:05
Общество
В США число заявок на пособие по безработице за месяц превысило 26 млн
Число заявок на пособия по безработице, поданных в США за пять недель с 15 марта по 18 апреля, превысило 26 млн.
ТАСС вчера в 10:33
Происшествия
В Ярославской области обрушился пешеходный мост
Посёлок городского типа Борисоглебский, Ярославская область, 22 апреля 2020, 16:38 — REGNUM В поселке Борисоглебский Ярославской области произошло обрушение пролета пешеходного моста через реку Устье.
REGNUM 22 апреля в 09:38
Общество
Кабмин Чехии отменил запрет на свободное передвижение граждан в стране
В правительстве Чехии приняли решение снять запрет на свободное передвижение граждан в стране из-за пандемии коронавируса.
Известия вчера в 23:01
Футбол
Газзаев настаивает на расширении РПЛ до 18 клубов
Депутат Государственной думы федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва Валерий Газзаев настаивает на расширении Российской премьер-лиги (РПЛ) до 18 клубов.
Газета.Ru 03:42
Энергетика
«Газпром» предсказал падение добычи сланцевого газа в США
Американские компании могут начать снижать добычу сланцевого газа уже в ближайшее время, если низкие цены на газ сохранятся, сообщил зампредседателя правления «Газпрома» Олег Аксютин в интервью корпоративному журналу.
РБК 05:05