Энергетика
Вести.RuПотребители отказываются от сжиженного газа
Большая часть отмененной погрузки СПГ приходится на США. Потребители СПГ отказываются от новых поставок из-за падения спроса во всем мире на нефть и газ.
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Комментарии
Здоровье
В США рассказали о высокой смертности пациентов с COVID-19 на ИВЛ
Исследователи изучили истории болезней пациентов, госпитализированных в 12 больниц системы Northwell Health в период с 1 марта по 4 апреля.
РИА Новости 05:24
Космос
29 апреля мимо Земли пройдет 4-километровый астероид
В следующий раз астероид приблизится к Земле в 2079 году и пролетит на расстоянии 1,8 миллиона километров, что примерно в 4,6 раза больше среднего расстояния от нашей планеты до Луны.
Популярная механика 11:32
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Опубликован диагноз Анастасии Заворотнюк
Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой был диагностирован рак мозга, выписана из больницы, она чувствует себя хорошо, но о полном выздоровлении пока говорить рано.
НТВ вчера в 04:10
Общество
Главврач показал видео из коронавирусной реанимации в Москве
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Политика
Горбачев назвал виновников срыва перестройки
Срыв перестройки в свое время стал результатом действий ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча для развала страны, но это не перечеркивает ее значение, заявил РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачев.
РИА Новости 06:42
Экономика
Россиянам объяснили невозможность раздачи денег просто так
Россиянам объяснили невозможность раздачи денег просто так.
Lenta.ru 18:10
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Анонсирована пародийная Mass Effect — Minimal Affect
Игромания.ру 10:22
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Кадыров рассказал о знакомстве с Путиным
Газета.Ru 18:37
Общество
Собянин предложил ввести цифровые пропуска по всей России
Чуть ранее мэр Москвы Сергей Собянин предложил ввести пропускную систему в других регионах по примеру столицы.
Газета.Ru вчера в 16:25
Общество
В Москве скончались 37 пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались 37 пациентов, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — цитирует штаб РИА Новости.
RT на русском 16:35
Армия и оружие
Иран пообещал обстреливать американские корабли в случае угрозы
Иранские военные будут атаковать американские корабли, если будет угроза безопасности, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами.
Коммерсантъ 07:17
Общество
В Минобрнауки определились с началом учебного года
Студенты российских вузов начнут учебный год 1 сентября.
Российская газета вчера в 06:43
Политика
Захарова заявила, что Россия вернула Украине две ноты по Крыму
Российское внешнеполитическое ведомство вернуло на текущей неделе украинской стороне две ноты по Крыму.
ТАСС 10:13
Здоровье
Минздрав объявил о завершении эпидемии гриппа в России
Начавшаяся в конце января эпидемия гриппа в России завершилась на минувшей неделе.
ФАН вчера в 17:58
Авто
Новый Opel Mokka станет полностью электрическим
Компания Opel готовит выход совершенно новой генерации компактного кроссовера Mokka, который теперь полностью переведен на платформу PSA.
Автоновости дня 05:43
Экономика
Палата представителей США приняла пакет поддержки экономики
Палата представителей США в пятницу приняла пакет поддержки экономики почти на 500 миллиардов долларов, свидетельствуют результаты голосования.
РИА Новости 18:00
Политика
Трутнев предложил уволить неэффективных камчатских чиновников
Вице-премьер, полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев предложил временно исполняющему обязанности губернатора Камчатского края Владимиру Солодову сократить чиновников в краевом правительстве, уволив неэффективных сотрудников.
РИА Новости 13:30
Наука
Ученые выяснили, как у птиц развивался мозг
Авторы нового исследования решили выяснить, какие изменения происходили с мозгом птиц при их эволюции от динозавров до современных видов.
Индикатор 12:34
Армия и оружие
Спикер парламента Чечни объяснил появление федеральных войск в Чечне
Во время онлайн-трансляции на своей странице в Instagram, спикер пояснил, что появление войск связано с проводимыми в регионе учениями, которые были запланированы тремя месяцами ранее.
RuNews24.ru вчера в 05:27
Киберспорт
Universe объявил о завершении карьеры
Самым большим достижением игрока стало первое место на The International 2015 в составе Evil Geniuses.
Cyber.sports.ru 13:46
Общество
Рамзан Кадыров рассказал о смешном случае с Магомедом Даудовым
Чеченская Республика Сегодня 15:41
Происшествия
Эвакуация жителей началась в селе Танха из-за лесного пожара
Жителей попросили быть готовыми к ней, если ситуация ухудшится. Верховой пожар к селу Танха вечером 23 апреля.
Чита.Ру 10:34
Политика
КС Молдавии приостановил получение кредита от России
Конституционный суд Молдавии приостановил вступление в силу закона, который предусматривает получение страной кредита от России в размере 200 миллионов евро.
Lenta.ru 18:49
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы ресторанов
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы кафе и ресторанов в условиях пандемии COVID-19, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости 09:29
Здоровье
Главный пульмонолог России о коронавирусе, его последствиях и 20-летних пациентах на ИВЛ
В России уже более 60 тысяч человек заразились коронавирусом, и долгожданное плато, после которого специалисты ожидают спад эпидемии, до сих пор не наступило.
Lenta.ru 17:02
Авто
В РФ открылся автосалон новых советских автомобилей
Ряд экземпляров хранятся под специальными тканевыми чехлами, а также в автосалоне организована ремонтная зона, где машины реставрируются.
32CARS.ru 01:48
Шоу-бизнес
Виктория Боня живет с Алексом Смерфитом в период самоизоляции
Несмотря на расставание, Виктории Боне и Алексу Смерфиту удалось сохранить теплые дружеские отношения ради общей дочери Анджелины.
StarHit.ru вчера в 13:30
Политика
Путин призвал банкиров избегать абстрактных обещаний
«Абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны, и эффект от таких решений, от выделяемых ресурсов будет низким», — сказал глава государства.
BFM.ru 08:24
Политика
Трамп назвал солнечный свет убийцей коронавируса
Коронавирус погибает от воздействия прямого солнечного света за минуту, заявил журналистам президент США Дональд Трамп.
РИА Новости 18:31