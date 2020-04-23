Энергетика
Вести.RuПотребители отказываются от сжиженного газа
Большая часть отмененной погрузки СПГ приходится на США. Потребители СПГ отказываются от новых поставок из-за падения спроса во всем мире на нефть и газ.
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Шоу-бизнес
Бывшая жена Богомолова Дарья Мороз высказалась о свадьбе с Собчак
Слово и Дело вчера в 11:09
Экономика
ЦБ спрогнозировал падение ВВП России в 2020 году на 4-6%
После падения российской экономики в 2020 году ЦБ ожидает восстановительный рост ВВП РФ в 2021 году на 2,8-4,8% (предыдущий прогноз предполагал рост на 1,5-2,5%, но на фоне роста в 2020 году).
Интерфакс 07:02
Экономика
Путин пошутил о снижении ключевой ставки
Владимир Путин пошутил о снижении ключевой ставки ЦБ РФ.
Москва 24 09:01
Общество
В Калининградской области решили смягчить режим самоизоляции
Ослабить режим тотальной самоизоляции в Калининградской области планируется с 29 апреля, если не будет других решений на федеральном уровне.
Российская газета 07:03
Экономика
Набиуллина: раздача денег населению взорвет инфляцию
Москва, 24 апреля 2020, 15:54 — REGNUM Раздача денег населению России приведет к резкому росту уровня инфляции.
REGNUM 08:54
Политика
Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции
В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru вчера в 09:20
Общество
В Москве оценили возможность смягчить ограничения на майские праздники
Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что в президентском Совете по правам человека обсуждают введение в Москве «зелёного пропуска», который может позволить людям выходить в парки во время майских праздников и «выезжать на картошку».
RT на русском 06:31
Экономика
«Роснефть» определилась с дивидендами за 2019 год
Совет директоров "Роснефти" предварительно утвердил годовой отчет компании за 2019 год и рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить решение о выплате финальных дивидендов в размере 18,07 руб. на акцию.
Вести.Ru вчера в 05:00
Общество
В Ростовской области умер первый пациент с коронавирусом
Пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией умер в Ростовской области, это первый случай смерти заразившегося коронавирусом в регионе, сообщили в пятницу журналистам в Минздраве области.
ТАСС 08:28
Общество
Четверть регионов России введут систему спецпропусков
Федеральную платформу, которую работодатели смогут использовать для выдачи цифровых пропусков сотрудникам, внедрят в 21 субъекте России.
Газета.Ru вчера в 04:00
Политика
Грузия отзовет посла в Киеве, если Саакашвили займет пост на Украине
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что его страна отзовет посла в Киеве, если бывший грузинский президент Михаил Саакашвили станет вице-премьером Украины.
Газета.Ru 08:38
Происшествия
В Челябинске через суд госпитализировали двух носителей коронавируса
Ленинский районный суд Челябинска удовлетворил административный иск Роспотребнадзора по Челябинской области о принудительной госпитализации двух жителей города, заболевших коронавирусом.
Коммерсантъ Челябинск 06:34
Общество
Скворцова не смогла назвать сроки выхода на плато по коронавирусу
Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в ходе видеоконференции с депутатами Госдумы не назвала сроки выхода России на плато по заболеваемости коронавирусом ввиду быстро меняющейся ситуации, сообщил РИА Новости по итогам встречи первый зампред фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев.
РИА Новости 07:40
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
Общество
Испанские ученые сделали сенсационное заявление про распространение COVID-19
В Испании ученые опубликовали предварительный результат исследования о том, как коронавирус попал на территорию страны и как возник испанский штамм COVID-19.
Вести.Ru 00:35
Общество
Путин подписал закон о запрете продажи алкоголя в кафе в жилых домах
Российский президент Владимир Путин подписал закон о запрете продажи алкоголя в кафе, ресторанах и барах, находящихся в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания не больше 20 кв. м. Соответствующий документ размещен на сайте правовой информации.
Газета.Ru 07:54
Происшествия
В Дагестане задержан член запрещенной религиозной организации
В Дагестане задержан участник запрещенной в России экстремистской религиозной организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра".
Российская газета 08:39
Экономика
В США призвали развивающиеся страны раскрыть долги перед Китаем
Сенаторы подчеркнули, что без прозрачности долгов налогоплательщикам США и других западных стран фактически придётся «спасать китайские финансовые институты и усиливать китайскую дипломатию долговых капканов».
Московский Комсомолец 00:41
Армия и оружие
Подмосковье запросило помощь военных в борьбе с коронавирусом
Губернатор Московской области Андрей Воробьев запросил у Минобороны помощь в борьбе с коронавирусом, заявил глава ведомства Сергей Шойгу.
Lenta.ru 08:55
Экономика
Россияне стали чаще гасить кредиты досрочно на фоне кризиса
По данным «Эквифакса», клиенты банков в марте закрыли досрочно 1,41 млн кредитов.
РБК 00:00
Политика
Путин: Автодилеры откроются одними из первых
Автодилеры будут одними из первых компаний, которые возобновят работу после улучшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу.
Росбалт 08:51
Политика
Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 08:31
Общество
Названы города-лидеры в Башкирии по числу зараженных коронавирусом
Уфа, 24 апреля 2020, 15:43 — REGNUM Самое большое количество людей, инфицированных коронавирусом в Башкирии, проживает на территории Уфы.
REGNUM 08:43
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на решении ЦБ снизить ключевую ставку
Российский рубль укрепился к доллару и евро на Московской бирже в пятницу днем сразу после решения ЦБ РФ снизить ключевую ставку на 50 б.п. - до 5,50%.
Интерфакс 06:53
Технологии
Как функционирует приложение «Социальный мониторинг»
Приложение «Социальный мониторинг» было разработано для пациентов с COVID-19, которые лечатся в домашних условиях.
Вести Подмосковья 00:53