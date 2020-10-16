Стремление российских потребителей к экономии и активный переход части спроса в онлайн на фоне ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19, повысили популярность сервисов объявлений и вторичных продаж на fashion-рынке. Это следует из исследования Fashion Consulting Group (FCG) и "Яндекса".

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