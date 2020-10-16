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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Потребители переходят на вторичные продажи для обновления гардероба

Стремление российских потребителей к экономии и активный переход части спроса в онлайн на фоне ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19, повысили популярность сервисов объявлений и вторичных продаж на fashion-рынке. Это следует из исследования Fashion Consulting Group (FCG) и "Яндекса".В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Потребители переходят на вторичные продажи для обновления гардероба

Готовность потребителей к экономии привела к росту популярности сервисов объявлений для покупок одежды, обуви и аксессуаров. Этот канал занял 6% онлайн-продаж fashion-рынка, которые по итогам года могут превысить 355 млрд руб.
Коммерсантъвчера в 18:20
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News.ru

Россияне стали чаще пользоваться сервисами вторичной покупки одежды

News.ru23:54
Life.ru

Россияне нашли действенный способ экономить на одежде во время пандемии

Life.ruвчера в 12:48
Коммерсантъ

Потребители переходят на вторичные продажи для обновления гардероба

Коммерсантъвчера в 18:20
Алтапресс

Россияне стали чаще покупать подержанную одежду из-за падения доходов и COVID-19

Алтапрессвчера в 09:13
Forbes

Россияне стали чаще покупать одежду с рук из-за пандемии

Forbesвчера в 05:52
DP.RU

Винтаж не по карману: петербуржцы начали экономить даже на секонд–хенде

DP.RUвчера в 04:55
Экономика сегодня

Россияне стали чаще покупать подержанную одежду

Экономика сегоднявчера в 11:04

Роспотребнадзор: в России почти половина мужчин и более трети женщин имеют избыточный вес

Полных школьниц около 14%, страдающих ожирением — 5,6%. Врачи напоминают, что лишний вес может спровоцировать развитие таких тяжелых хронических заболеваний, как патология органов сердечно-сосудистой системы, гипертония, диабет.
Роспотребнадзор: в России почти половина мужчин и более трети женщин имеют избыточный вес
Evo-rus.comвчера в 13:01

Кадыров отверг причастность Чечни к убийству во Франции

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров подчеркнул, что не стоит заострять внимание на национальности преступника в случае с убийством учителя в Париже и обвинил Францию в попытках "свалить все свои проблемы на чеченцев".
РИА Новостивчера в 16:49

Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился до 91,3 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 15,01 копейки — до 91,3041 рубля, курс доллара вырос на 1,83 копейки, до 77,9644 рубля, следует из данных Банка России.
ПРАЙМ16 октября в 07:02

Вильфанд предупредил об аномальной погоде в ряде регионов России

На территории России ожидается аномальная погода, в ряде регионов температура будет выше климатической нормы на 12–14 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Известия17:59

Азербайджан обвинил Армению в грубом нарушении режима перемирия

Минобороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы Армении грубо нарушили режим нового перемирия, открыв артиллерийский огонь по азербайджанским позициям на линии соприкосновения в Карабахе.
РИА Новости23:00

Полина Максимова получила награду в Канне за роль в российском сериале

Российская актриса Полина Максимова удостоена награды международного фестиваля Canneseries во французском Канне за роль в сериале «257 причин, чтобы жить», передает в четверг пресс-служба сервиса Start.
Культуромания15 октября в 04:25

Трутнев поручил проработать вопрос о заявках на вакцины от коронавируса для ДФО

"Юрий Трутнев поручил аппарату полпредства в ДФО совместно с дальневосточными регионами проработать вопрос по заявкам о предоставлении вакцины от коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
ТАСС15 октября в 16:52

МИД Нидерландов вызвал посла РФ из-за отказа от консультаций по MH17

Посла РФ в Гааге Александра Шульгина вызвали в министерство иностранных дел Нидерландов после того, как российская сторона решила не участвовать в трехсторонних консультациях по крушению рейса МН17 на Украине в 2014 году, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты15 октября в 22:26

Xbox Series X получилась значительно более холодной, чем Xbox One X и PlayStation 4

Журналист издания Windows Central Джез Корден (Jez Corden), используя тепловизионную камеру узнал, насколько нагревается Xbox Series X под нагрузкой на примере Monster Hunter: World, а также сравнил её температуры с ноутбуком, PlayStation 4 и Xbox One X. В прошлом репутация Xbox была подмочена, когда консоли Xbox 360 начали показывать "Красное кольцо смерти" из-за перегрева.
3DNews16 октября в 09:07

В Хабаровске 500 человек вышли на акцию в поддержку Фургала

Хабаровск, 17 октября 2020, 11:34 — REGNUM Очередная несогласованная акция в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств бизнесменов, состоялась сегодня, 17 октября, в Хабаровске.
REGNUMвчера в 04:34