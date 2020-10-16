Потребители переходят на вторичные продажи для обновления гардероба
Стремление российских потребителей к экономии и активный переход части спроса в онлайн на фоне ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19, повысили популярность сервисов объявлений и вторичных продаж на fashion-рынке. Это следует из исследования Fashion Consulting Group (FCG) и "Яндекса".В источнике
С чего всё началось
Потребители переходят на вторичные продажи для обновления гардероба
Готовность потребителей к экономии привела к росту популярности сервисов объявлений для покупок одежды, обуви и аксессуаров. Этот канал занял 6% онлайн-продаж fashion-рынка, которые по итогам года могут превысить 355 млрд руб.
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