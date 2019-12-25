Экономика

СаминвесторСаминвесторПотребители попросили не снижать порог беспошлинного ввоза товаров

Сегодня, 25 декабря 2019 года, стало известно, что Международная конфедерация обществ потребителей обратилась к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой не снижать порог беспошлинного ввоза товаров до 20 евро с 1 января 2022 года.
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с чего всё началось

Заграница не поможет: кабмин отговаривают от пошлин на посылки за €20

Правительство попросили не снижать порог беспошлинного ввоза товаров до €20. Такие меры с 2022 года предлагает ввести Минфин.
Известия24 декабря в 16:01

Подробнее о событии

Минпромторг не одобрил идею снижения беспошлинных интернет-покупок до 20 евро

Комсомольская правдавчера в 07:33

В Минпромторге выступили против лимита беспошлинных интернет-покупок в 20 евро

Говорит Москвавчера в 06:59

Медведева попытаются отговорить от новых пошлин на зарубежные посылки

Ридус24 декабря в 17:31

Минфину предложили не менять порог беспошлинного ввоза до 20 евро

РЕН ТВ24 декабря в 23:31

Правительство попросили не вводить пошлины на посылки за 20 евро

Телеканал 360°24 декабря в 22:20

Минпромторг выступил против лимита беспошлинных интернет-покупок в 20 евро

Интерфаксвчера в 06:45

Правительство призвали не вводить пошлины на посылки за €20

Известия24 декабря в 18:15
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 11:45, Ашберн
Политика

Борисов заявил о проблемах с развитием военной спутниковой группировки

RT на русском 01:51
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Шойгу объявил 31 декабря выходным днем для военных

Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил 31 декабря выходным днем в вооруженных силах.
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В Алматы разбился пассажирский самолет

В Алматы разбился пассажирский самолет Самолет Fokker-100 казахстанской авиакомпании Bek Air, выполнявший регулярный рейс по маршруту Алматы—Нур-Султан, потерпел катастрофу при взлете.
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Общество

Батурину объявили в розыск по делу о клевете

Мировой суд в Калмыкии объявил вдову экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину в федеральный розыск по делу о клевете после ряда ее неявок на судебные заседания.
ТАСС 11:34
Происшествия

Контейнеровоз врезался в набережную на Босфоре

Босфор перекрыли для судоходства из-за инцидента с контейнеровозом Songa Iridium, который врезался в набережную, сообщает DHA.
Вести.Ru 05:43
Политика

Новак: «Северный поток — 2» запустят до конца 2020 года

Газопровод «Северный поток — 2» будет запущен до конца 2020 года, заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
RT на русском 10:43
Экономика

Минфин США рассказал о пропаже 1,5 триллиона долларов наличными

Министр финансов США Стивен Мнучин объяснил, куда пропали полтора триллиона долларов наличными, которых, как утверждают сегодня некоторые журналисты, не хватает в мировых центробанках.
Российская газета вчера в 00:16
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80-летний Эммануил Виторган захотел завести еще одного ребенка

Напомним, в этом году Эммануил Виторган отметил свой 80-летний юбилей. В этом году артист уже в четвертый раз стал отцом.
Privet-Rostov.ru 10:07
Политика

Земан допустил отмену визита в Москву из-за оценки событий 1968 года

Президент Чехии Милош Земан заявил, что может отменить визит в Москву на 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне из-за негативной оценки МИД России принятого чешскими властями закона о признании 21 августа Днём памяти жертв вторжения и последующей оккупации (ЧССР) войсками Варшавского договора в 1968 году.
RT на русском 11:04
Музыка

Егор Крид борется за сердце Кристины Асмус в клипе на трек «Love Is»

Егор Крид выпустил клип на песню «Love Is». Он стилизован под американскую комедию о подростках.
Афиша Daily 08:48
Общество

На Николая Расторгуева подал в суд Пенсионный фонд РФ

У Николая Расторгуева появились неожиданные проблемы с законом. На артиста и его партнеров подал в суд Пенсионный фонд России.
Bimru.ru 06:46
Происшествия

Врача ГКБ №24 отказались судить за подмену анализов Васильева

Врача ГКБ №24 отказались судить за подмену анализов Васильева Ленинский районный суд отменил постановление следователей о возбуждении уголовного дела.
Екатеринбург-ТВ 06:08
Политика

Путин утвердил доктрину продовольственной безопасности

Вице-премьер Алексей Гордеев на заседании Совета безопасности представил новую Доктрину продовольственной безопасности России, президент РФ Владимир Путин ее утвердил.
Вести.Ru 08:45
Общество

Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Газета.Ru 05:25
Общество

Британский посол описал Россию тремя словами

Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
РБК 08:47
Шоу-бизнес

Беременная жена Тарасова Анастасия Костенко получила травму

26 декабря Анастасия Костенко рассказала в соцсети, что получила травму руки. Что случилось, девушка не уточняет.
Газета Metro 11:17
Шоу-бизнес

Пелагея подтвердила разрыв с хоккеистом Телегиным

Полина Смирнова (Пелагея) официально заявила о расставании с хоккеистом Иваном Телегиным.
Москва 24 вчера в 06:22
Здоровье

Россиян предупредил Роспотребнадзор о передающейся через собак болезни

Специалисты Роспотребнадзора пояснили, что заболеванию подвержены не только бродячие, но и домашние собаки.
Privet-Rostov.ru 25 декабря в 03:01
Фигурное катание

Медведева: сделала максимум в короткой программе на ЧР, болит нога

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала, что сделала максимум в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.
РИА Новости 10:17
Экономика

Минтруд сообщил о росте пенсий по старости в 2019 году

Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров за 2019 год вырос на 1,1 тыс. рублей.
Известия 05:13
Культура

Мадонна из-за острой боли отменила еще один концерт в США

Мадонна отменила очередной концерт в США из-за сильной боли.
Актуальные Новости 08:59
Авто

Skoda передала полиции 3870 патрульных машин на базе Octavia

Автоновости дня 01:55
Происшествия

«Новая газета» пожаловалась в суд на обыски и допрос журналистки

"Новая газета" подала в Тверской суд жалобу на действия следователей, которые устроили обыск дома у спецкорреспондента Юлии Полухиной, а затем ее допросили по делу общественной организации, известной, как ЧВК "Е.Н.О.Т", сообщила пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова.
Интерфакс 07:45
Религия

РПЦ изменила правила крещения детей

РИА Новости вчера в 16:44
Политика

На Украине назвали сроки запуска русскоязычного канала для Донбасса

Летом 2019 года представитель МИД России Мария Захарова назвала безумием решение Украины создать русскоязычный канал.
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Политика

Украина попросила военную помощь у Германии и получила отказ

Германия отклонила просьбу Украины о предоставлении военной помощи.
Lenta.ru 10:27
Экономика

Forbes составил рейтинг самых успешных российских миллиардеров 2010-х

Forbes опубликовал список самых успешных российских миллиардеров 2010-х годов.
Коммерсантъ 02:27
Общество

Стилист Сергей Зверев подал жалобу в ЕСПЧ в связи со штрафом за пикет

Шоумен Сергей Зверев обратился в ЕСПЧ в связи с полученным штрафом за пикет на Красной площади против строительства завода на Байкале.
Интерфакс 10:58
Происшествия

Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы

REGNUM 04:15
Транспорт

В Шереметьеве 17 января откроется новый международный терминал С1

RT на русском 09:21
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