Экономика
СаминвесторПотребители попросили не снижать порог беспошлинного ввоза товаров
Сегодня, 25 декабря 2019 года, стало известно, что Международная конфедерация обществ потребителей обратилась к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой не снижать порог беспошлинного ввоза товаров до 20 евро с 1 января 2022 года.
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Правительство попросили не снижать порог беспошлинного ввоза товаров до €20. Такие меры с 2022 года предлагает ввести Минфин.Известия24 декабря в 16:01
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Минпромторг не одобрил идею снижения беспошлинных интернет-покупок до 20 евро
Комсомольская правдавчера в 07:33
В Минпромторге выступили против лимита беспошлинных интернет-покупок в 20 евро
Говорит Москвавчера в 06:59
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