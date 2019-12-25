Правительство попросили не снижать порог беспошлинного ввоза товаров до €20. Такие меры с 2022 года предлагает ввести Минфин.

с чего всё началось

Сегодня, 25 декабря 2019 года, стало известно, что Международная конфедерация обществ потребителей обратилась к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой не снижать порог беспошлинного ввоза товаров до 20 евро с 1 января 2022 года.

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