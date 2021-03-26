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Потребительские цены на продукты в России в феврале росли в пять раз быстрее, чем в Европе

По сравнению с январем, в феврале продукты подорожали на полтора процента, а с начала года – на 2,7%. Наибольший прирост в прошлом месяце был зафиксирован на овощи, в топ подорожавших продуктов также попали фрукты и мясо.В источнике
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Цены на продукты в России повысились в пять раз быстрее в сравнении с Европой

Lenta.ruвчера в 18:03

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Интерфакс26 марта в 12:19

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Говорит Москва26 марта в 13:26

Продукты питания в России в феврале дорожали в 5 раз быстрее, чем в ЕС

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Вести.Ru26 марта в 12:22

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Эхо Москвы26 марта в 16:03

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Финмаркет26 марта в 12:02
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Известия17:41