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Эхо Москвы

Потребительские цены на продукты в России в феврале росли в пять раз быстрее, чем в Европе

По сравнению с январем, в феврале продукты подорожали на полтора процента, а с начала года – на 2,7%. Наибольший прирост в прошлом месяце был зафиксирован на овощи, в топ подорожавших продуктов также попали фрукты и мясо.В источнике
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Продукты в России в феврале дорожали в 5 раз быстрее, чем в ЕС

НТВ26 марта в 13:39

Продукты в РФ в феврале дорожали в пять раз быстрее, чем в ЕС

Интерфакс26 марта в 12:19

Продукты питания в России в феврале дорожали в 5 раз быстрее, чем в ЕС

Коммерсантъ26 марта в 13:06

Рост цен на продукты в РФ в феврале был в пять раз быстрее, чем в ЕС

Национальная служба новостей26 марта в 12:40

Больше всего в феврале подорожали овощи, фрукты и мясо

Вести.Ru26 марта в 12:22

Подорожание продуктов в России впятеро превысило рост цен на еду в ЕС

Говорит Москва26 марта в 13:26

Продукты питания в России в феврале дорожали в 5 раз быстрее, чем в ЕС - Росстат

Финмаркет26 марта в 12:02
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