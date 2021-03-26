Потребительские цены на продукты в России в феврале росли в пять раз быстрее, чем в Европе
По сравнению с январем, в феврале продукты подорожали на полтора процента, а с начала года – на 2,7%. Наибольший прирост в прошлом месяце был зафиксирован на овощи, в топ подорожавших продуктов также попали фрукты и мясо.В источнике
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Рост цен на продукты в РФ в феврале был в пять раз быстрее, чем в ЕС
Национальная служба новостей26 марта в 12:40
Продукты питания в России в феврале дорожали в 5 раз быстрее, чем в ЕС - Росстат
Финмаркет26 марта в 12:02