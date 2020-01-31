Экономика

Красная веснаКрасная веснаПотребительское доверие граждан России снизилось — исследование

Индекс потребительского доверия у граждан России снизился в четвертом квартале 2019 года с 73 до 68 пунктов после роста в двух предыдущих кварталах, такие данные содержатся в совместном отчете The Conference Board и Nielsen, опубликованном 31 января.
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Уровень доверия российских потребителей опустился на предпоследнее место в Европе

Уровень доверия российских потребителей опустился на предпоследнее место в Европе После двух кварталов роста индекс потребительского доверия россиян к концу 2019 года снова сократился с 73 до 68 пунктов. По этому показателю Россия опустилась на предпоследнее место в Европе, опережая только Украину.
Коммерсантъ30 января в 12:59

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Уровень доверия российских потребителей опустился на предпоследнее место в Европе

Коммерсантъ30 января в 12:59

Россияне разочаровываются в экономике РФ и боятся расходов

ПРАЙМвчера в 07:57

Эксперты назвали причины для беспокойства и экономии россиян

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Не время тратить деньги: Две трети жителей России признались социологам в экономии

Царьград30 января в 22:36

Потребительское доверие россиян стало снижаться

Росбалтвчера в 04:43

Главные новости маркетинга и медиа, 31 января

Adindex.ru30 января в 23:59

Потребительское доверие граждан России снизилось — исследование

Красная веснавчера в 00:11
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Автобус с детьми попал в ДТП в Новой Москве

В новой Москве произошло столкновение заказного автобуса с детьми и четырех легковых автомобилей.
Газета.Ru 07:07
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Рейтинг игры Warcraft 3: Reforged на Metacritic опустился ниже 1.0

Рейтинг популярной игры Warcraft 3: Reforged, адаптированной для на Metacritic, достиг критического минимума.
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Певица МакSим приостановила карьеру

Российская певица МакSим (Марина Абросимова) приостановила музыкальную карьеру. Об этом сообщила ее менеджер Маргарита Соколова в Instagram.
Lenta.ru 06:52
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В России создали партию «За правду»

ТАСС 07:29
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В тюменской больнице рассказали о состоянии пациентки с коронавирусом

В тюменской больнице рассказали о состоянии пациентки из Китая, у которой обнаружили коронавирус.
РЕН ТВ 03:59
Хоккей

Овечкин сравнялся с Мессье по голам в истории НХЛ

REGNUM вчера в 22:56
Происшествия

Хулиганы избили до реанимации пенсионера, пытавшегося их расстрелять

Один из жильцов пытался утихомирить шумную компанию и выстрелил из охотничьего ружья, повредив руку одному из участников пьяных посиделок.
Вести.Ru 04:46
Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
REGNUM вчера в 21:02
Авто

Названы способы избежать ДТП из-за сокращённой дистанции

Водителям назвали способы, которые помогут заставить «гонщиков» соблюдать безопасную дистанцию, избежав аварии.
Профиль 02:32
Происшествия

Минздрав Башкирии отреагировал на видео с ползущим по полу инвалидом

Министр здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин пообещал разобраться с инцидентом в одной из региональных больниц, где пациент без ног ползал по коридору.
РИА Новости 04:26
Политика

Лукашенко назвал Помпео особенности «диктатуры» в Белоруссии

Радио Sputnik 06:39
Гаджеты

В России стартовали продажи улучшенного смартфона Nokia 7.2

В России стартовали продажи улучшенного смартфона Nokia 7.2, о чем сообщила компания HMD Global, владеющая брендом на телефоны Nokia.
Что происходит вчера в 04:38
Общество

В Карелии студент из КНР госпитализирован с подозрением на коронавирус

"Сегодня студента петрозаводской консерватории, вернувшегося из Китая, госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 06:26
Музыка

Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России

Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.
Известия вчера в 21:04
Здоровье

В ВОЗ признали вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.
Национальная служба новостей 30 января в 14:59
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 февраля 2020 года

С 1 февраля 2020 года россиян ждут очередные нововведения.
Известия Мордовии вчера в 01:18
Общество

Ветеран СВР рассказала, как любовь к балету помогла ей в разведке

В минувший вторник директор СВР Сергей Нарышкин на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" обнародовал имена семи выдающихся отечественных разведчиков-нелегалов, внесших большой вклад в защиту интересов и обеспечение безопасности России.
РИА Новости 07:58
Политика

Названа зарплата Медведева на новой должности

Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 30 января в 15:43
Политика

Палестина заявила о прекращении любых отношений с США и Израилем

Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил в субботу, что известил США и Израиль о разрыве Палестиной всяческих отношений с ними на фоне объявленной американским главой Дональдом Трампом "сделки века".
РИА Новости 07:41
Культура

Во втором сезоне «Ведьмака» переоденут бойцов Нильфгаарда

Как сообщает ToDay News Ufa, Лорен Хиссрич, шоураннер «Ведьмака» от Netflix рассказала о деталях костюмов для второго сезона сериала.
ToDay News Ufa 30 января в 21:11
Общество

Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз

На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.
REGNUM вчера в 00:22
Футбол

Антон Миранчук получил травму в товарищеском матче с «Партизаном»

Полузащитник московского "Локомотива" Антон Миранчук получил травму в матче с белградским "Партизаном" на товарищеском футбольном турнире в Катаре.
РИА Новости 06:40
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 259

Число погибших от пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, в Китае достигло 259 человек.
News.ru 00:53
Футбол

Андронов о цензуре на «Матч ТВ»: «Зенит» не соглашался с ценой на Халка и Витцеля и говорил, что она на 20 млн меньше»

Бывший комментатор «Матч ТВ» Алексей Андронов заявил, что на телевидении существует цензура, касающаяся «Зенита».
Sports.ru 07:05
Игры

В Steam началась распродажа игр Rockstar Games

В Steam запустили скидки на все доступные в магазине игры Rockstar Games.
CyberSport.ru вчера в 15:56
Общество

СМИ узнали о просьбе начальников к погибшему в спорткомплексе рабочему

При обрушении крыши спортивно-концертного комплекса «Петербургский» рабочий погиб после того, как начальники с земли посоветовали ему выйти из строительной люльки.
РБК вчера в 17:28
Религия

Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Президент России Владимир Путин поздравил с 11-й годовщиной интронизации предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ) патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Известия 06:13
Общество

В авиакомпании прокомментировали снятие Собчак с рейса во Внуково

Rambler News Service 30 января в 11:42
Политика

Дуда не хочет ехать в Смоленск на 10-летие крушения Ту-154 Качиньского

Президент Польши Анджей Дуда не хочет ехать в Смоленск на 10-летнюю годовщину авиакатастрофы, в которой погиб президент республики Лех Качиньский, заявил госсекретарь канцелярии президента Анджей Дера в эфире радиостанции RMF FM.
РИА Новости 06:58
Общество

Цукерберг пообещал разозлить людей новым подходом Facebook к контенту

Глава корпорации Facebook Марк Цукерберг на саммите Silicon Slopes в американском штате Юта анонсировал новый подход в отношении размещаемого в соцсети контента, который заключается в защите свободы выражения авторов и обеспечении шифрования данных.
РИА Новости 07:14
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