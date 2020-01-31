Экономика
Красная веснаПотребительское доверие граждан России снизилось — исследование
Индекс потребительского доверия у граждан России снизился в четвертом квартале 2019 года с 73 до 68 пунктов после роста в двух предыдущих кварталах, такие данные содержатся в совместном отчете The Conference Board и Nielsen, опубликованном 31 января.
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с чего всё началось
Уровень доверия российских потребителей опустился на предпоследнее место в Европе После двух кварталов роста индекс потребительского доверия россиян к концу 2019 года снова сократился с 73 до 68 пунктов. По этому показателю Россия опустилась на предпоследнее место в Европе, опережая только Украину.Коммерсантъ30 января в 12:59
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Уровень доверия российских потребителей опустился на предпоследнее место в Европе
Коммерсантъ30 января в 12:59
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