Экономика

Вести.RuВести.RuПотребительское кредитование в России пережило шок

В апреле потребительское кредитование в России снизилось, как кризисном январе 2015 года. В России в апреле 2020 года выдача кредитов на покупку потребительских товаров снизилась до 580 тысяч кредитов.
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с чего всё началось

Российские банки в апреле выдали почти втрое меньше потребкредитов

При этом самую серьезную динамику сокращения количества выданных потребкредитов продемонстрировали Краснодарский край (-73,9%), Ростовская область (-66%), Ставропольский (-65,8%) и Пермский (-65,5%) края, а также Республика Татарстан (-63,2%).
РИА Новостивчера в 20:35

Подробнее о событии

Потребительское кредитование в России пережило шок

Вести.Ru07:58

Эксперты оценили сокращение объемов потребкредитования в России

Профильвчера в 22:59

На Кубани за месяц выдача потребкредитов снизилась на 73,9%

Кубань 2403:26

Краснодарский край стал лидером по снижению числа выданных потребкредитов в апреле

Кубанские новости00:43

Коронавирус откатил потребительское кредитование в 2015 год. Объем выдачи займов упал на 60%

Фонтанка.Ру05:33

Банки в России выдали в апреле почти втрое меньше потребкредитов

Телеканал 360°вчера в 21:59

Российские банки в апреле выдали почти втрое меньше потребкредитов

ПРАЙМвчера в 20:15
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Общество

Работу столичного завода приостановили за несоблюдение санитарных норм

Столичное отделение Роспотребнадзора приостановило деятельность АО «Московский завод тепловой автоматики» за несоблюдение норм по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Вечерняя Москва 02:34
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Энергетика

Премьер Белоруссии рассчитывает на справедливую цену на российский газ

Белоруссия рассчитывает добиться справедливой цены на российский газ, переговоры с "Газпромом" пройдут в мае.
ТАСС 05:47
Шоу-бизнес

Эмин Агаларов разводится с женой

Сегодня певец Эмин в Инстаграме сообщил своим поклонникам о расставании с женой Алёной.
Paparazzi.ru вчера в 13:20
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Общество

Минпросвещения разъяснило порядок сдачи ЕГЭ в этом году

Выпускникам 11-х классов, которые планируют обучаться в российских вузах, будет необходимо выбрать экзамены для поступления в учебное заведение и сдать соответствующие экзамены ЕГЭ, исходя из того, на какой факультет планируется поступать.
Известия вчера в 10:41
1,1K
Общество

Сотрудникам метрополитена Петербурга разрешили не пускать на станции пассажиров без масок

Сотрудники службы контроля метрополитена Санкт-Петербурга имеют право не пускать на станции пассажиров без средств индивидуальной защиты и отказать в продаже проездного билета, сообщили ТАСС в пресс-службе Петербургского метрополитена.
ТАСС 06:53
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Фигурное катание

Роднина жестко ответила на критику Тарасовой

РИА Новости 07:55
Происшествия

Пожар в квартире дома на Фрунзенской набережной в Москве потушен

ТАСС 08:04
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Происшествия

Против министра Пензенской области возбудили уголовное дело

Министра сельского хозяйства Пензенской области и заместителя председателя правительства региона Андрея Бурлакова подозревают в мошенничестве с бюджетными средствами, против него возбуждено уголовное дело.
РБК 07:45
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Кино

Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова

Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
ТАСС 03:44
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Космос

Российский телескоп рассмотрел потемнение Бетельгейзе в деталях

Российские астрономы при помощи 2,5-метрового телескопа Кавказской Горной обсерватории ГАИШ МГУ смогли увидеть движение пылевых облаков над красным гигантом Бетельгейзе в течение нескольких месяцев.
N+1 вчера в 11:23
Армия и оружие

«Подопытный кролик»: украинский танк Т-80УД замечен на полигоне в США

На американском полигоне Юма в штате Аризона замечен танк Т-80УД украинского производства.
Российская газета 06:01
Экономика

Первые 44 тысячи ИП получили выплаты в один МРОТ на работника

Первые 44 тысячи индивидуальных предпринимателей уже получили первые выплаты в 1 МРОТ на работника, заявил в ходе брифинга глава ФНС Даниил Егоров.
РИА Новости 04:51
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Политика

Путин отметил изменение ситуации с коронавирусом

Ситуация меняется, заявил Владимир Путин на совещании по генетическим технологиям.
Российская газета 07:37
118
Общество

Росавиация подготовила проект снятия ограничений из-за коронавируса

Росавиация предложила снимать ограничения, введенные в стране на фоне распространения коронавируса, и восстановление авиаперевозок в три этапа.
Известия 08:10
Политика

В Донецке арестовали ключевого фигуранта дела Boeing MH17

В Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году.
Lenta.ru 07:44
Автоспорт

Карлос Сайнс собирается заменить Себастьяна Феттеля в Ferrari

Итальянская команда Ferrari в ближайшее время собирается объявить о подписании соглашения с испанским пилотом McLaren Карлосом Сайнсом.
Somanyhorses вчера в 07:52
Экономика

Госдума одобрила закон о расширении страхования вкладов

Государственная дума во втором чтении приняла закон, расширяющий систему страхования вкладов.
Городовой вчера в 12:56
43
Общество

Дмитрий Песков рассказал, как заразился коронавирусом

Salt Mag 04:25
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Общество

В Японии почти везде отменили режим ЧС

В 39-ти из 47-ми префектур Японии отменили режим ЧС.
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Транспорт

Уже летом 2020 года Петербург лишится десятков городских маршрутов

Комитет по транспорту Петербурга уже летом 2020 года планирует отменить 67 коммерческих маршрутов в городе.
РБК Санкт-Петербург 04:48
75
Общество

Оформляем 10 тысяч на детей: не все 16-летние получат выплату

В числе прочих анонсировано право семей с детьми на получение единовременной выплаты в 10 тысяч рублей.
Омск здесь вчера в 05:36
Общество

Коронавирус подтвержден в Самарской области у 1083 человек

12 мая стало известно что по Самарской области выявлено всего 1083 случая заражения коронавирусом.
Похвистнево-Информ 12 мая в 11:09
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Политика

СНБО предупредил об угрозе водного дефицита на Украине

Совет национальной безопасности и обороны Украины предупредил о возможности водного дефицита в стране, предложив оптимизировать использование ресурсов и ввести экономное потребление воды.
RT на русском вчера в 16:58
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Игры

Культовая игра Mafia получит переиздание на современные платформы

Компании 2K и Hangar 13 анонсировали переиздание культовой трилогии Mafia и опубликовали на YouTube 30-секундный тизер.
Российская газета 03:32
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Армия и оружие

США назвали Россию и Китай противниками «первого уровня»

"На стратегическом уровне объединенные группировки войск (сил) ВС США должны быть в состоянии быстрее адаптироваться к изменяющимся условиям и в более быстром темпе осуществлять перегруппировки между театрами военных действий в ответ на возможные действия противников", - утверждают авторы RAND.
Газета.Ru 08:03
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Общество

В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса

Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
3,1K
Наука

Мировой популяции львов провели генетическую перепись

Международная группа ученых провела масштабный генетический анализ мировой популяции львов.
МИР 24 07:31
Армия и оружие

В РВИО назвали последнюю битву Второй мировой войны в Европе

Профиль вчера в 19:44
Общество

Собянин пообещал до 200 тыс. ИФА-тестов на COVID-19 в Москве в сутки

Власти Москвы планируют довести число тестирований на коронавирус с использованием иммуноферментного анализа (ИФА) до 100 тыс. в сутки, в перспективе — до 200 тыс. в сутки.
Известия 08:11
Кино

Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции

С началом самоизоляции россияне активно стали смотреть фильмы-катастрофы, сообщает "Ридус" со ссылкой на данные видеосервиса "Megogo Россия".
Газета.Ru вчера в 03:51
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