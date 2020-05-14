Экономика
Вести.RuПотребительское кредитование в России пережило шок
В апреле потребительское кредитование в России снизилось, как кризисном январе 2015 года. В России в апреле 2020 года выдача кредитов на покупку потребительских товаров снизилась до 580 тысяч кредитов.
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с чего всё началось
При этом самую серьезную динамику сокращения количества выданных потребкредитов продемонстрировали Краснодарский край (-73,9%), Ростовская область (-66%), Ставропольский (-65,8%) и Пермский (-65,5%) края, а также Республика Татарстан (-63,2%).РИА Новостивчера в 20:35
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Краснодарский край стал лидером по снижению числа выданных потребкредитов в апреле
Кубанские новости00:43
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Общество
Работу столичного завода приостановили за несоблюдение санитарных норм
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Вечерняя Москва 02:34
Энергетика
Премьер Белоруссии рассчитывает на справедливую цену на российский газ
Белоруссия рассчитывает добиться справедливой цены на российский газ, переговоры с "Газпромом" пройдут в мае.
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Эмин Агаларов разводится с женой
Сегодня певец Эмин в Инстаграме сообщил своим поклонникам о расставании с женой Алёной.
Paparazzi.ru вчера в 13:20
Общество
Минпросвещения разъяснило порядок сдачи ЕГЭ в этом году
Выпускникам 11-х классов, которые планируют обучаться в российских вузах, будет необходимо выбрать экзамены для поступления в учебное заведение и сдать соответствующие экзамены ЕГЭ, исходя из того, на какой факультет планируется поступать.
Известия вчера в 10:41
Общество
Сотрудникам метрополитена Петербурга разрешили не пускать на станции пассажиров без масок
Сотрудники службы контроля метрополитена Санкт-Петербурга имеют право не пускать на станции пассажиров без средств индивидуальной защиты и отказать в продаже проездного билета, сообщили ТАСС в пресс-службе Петербургского метрополитена.
ТАСС 06:53
Фигурное катание
Роднина жестко ответила на критику Тарасовой
РИА Новости 07:55
Происшествия
Против министра Пензенской области возбудили уголовное дело
Министра сельского хозяйства Пензенской области и заместителя председателя правительства региона Андрея Бурлакова подозревают в мошенничестве с бюджетными средствами, против него возбуждено уголовное дело.
РБК 07:45
Кино
Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова
Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
ТАСС 03:44
Космос
Российский телескоп рассмотрел потемнение Бетельгейзе в деталях
Российские астрономы при помощи 2,5-метрового телескопа Кавказской Горной обсерватории ГАИШ МГУ смогли увидеть движение пылевых облаков над красным гигантом Бетельгейзе в течение нескольких месяцев.
N+1 вчера в 11:23
Армия и оружие
«Подопытный кролик»: украинский танк Т-80УД замечен на полигоне в США
На американском полигоне Юма в штате Аризона замечен танк Т-80УД украинского производства.
Российская газета 06:01
Экономика
Первые 44 тысячи ИП получили выплаты в один МРОТ на работника
Первые 44 тысячи индивидуальных предпринимателей уже получили первые выплаты в 1 МРОТ на работника, заявил в ходе брифинга глава ФНС Даниил Егоров.
РИА Новости 04:51
Политика
Путин отметил изменение ситуации с коронавирусом
Ситуация меняется, заявил Владимир Путин на совещании по генетическим технологиям.
Российская газета 07:37
Общество
Росавиация подготовила проект снятия ограничений из-за коронавируса
Росавиация предложила снимать ограничения, введенные в стране на фоне распространения коронавируса, и восстановление авиаперевозок в три этапа.
Известия 08:10
Политика
В Донецке арестовали ключевого фигуранта дела Boeing MH17
В Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году.
Lenta.ru 07:44
Автоспорт
Карлос Сайнс собирается заменить Себастьяна Феттеля в Ferrari
Итальянская команда Ferrari в ближайшее время собирается объявить о подписании соглашения с испанским пилотом McLaren Карлосом Сайнсом.
Somanyhorses вчера в 07:52
Экономика
Госдума одобрила закон о расширении страхования вкладов
Государственная дума во втором чтении приняла закон, расширяющий систему страхования вкладов.
Городовой вчера в 12:56
Общество
В Японии почти везде отменили режим ЧС
В 39-ти из 47-ми префектур Японии отменили режим ЧС.
ForPost 08:05
Транспорт
Уже летом 2020 года Петербург лишится десятков городских маршрутов
Комитет по транспорту Петербурга уже летом 2020 года планирует отменить 67 коммерческих маршрутов в городе.
РБК Санкт-Петербург 04:48
Общество
Оформляем 10 тысяч на детей: не все 16-летние получат выплату
В числе прочих анонсировано право семей с детьми на получение единовременной выплаты в 10 тысяч рублей.
Омск здесь вчера в 05:36
Общество
Коронавирус подтвержден в Самарской области у 1083 человек
12 мая стало известно что по Самарской области выявлено всего 1083 случая заражения коронавирусом.
Похвистнево-Информ 12 мая в 11:09
Политика
СНБО предупредил об угрозе водного дефицита на Украине
Совет национальной безопасности и обороны Украины предупредил о возможности водного дефицита в стране, предложив оптимизировать использование ресурсов и ввести экономное потребление воды.
RT на русском вчера в 16:58
Игры
Культовая игра Mafia получит переиздание на современные платформы
Компании 2K и Hangar 13 анонсировали переиздание культовой трилогии Mafia и опубликовали на YouTube 30-секундный тизер.
Российская газета 03:32
Армия и оружие
США назвали Россию и Китай противниками «первого уровня»
"На стратегическом уровне объединенные группировки войск (сил) ВС США должны быть в состоянии быстрее адаптироваться к изменяющимся условиям и в более быстром темпе осуществлять перегруппировки между театрами военных действий в ответ на возможные действия противников", - утверждают авторы RAND.
Газета.Ru 08:03
Общество
В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса
Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
Наука
Мировой популяции львов провели генетическую перепись
Международная группа ученых провела масштабный генетический анализ мировой популяции львов.
МИР 24 07:31
Армия и оружие
В РВИО назвали последнюю битву Второй мировой войны в Европе
Профиль вчера в 19:44
Общество
Собянин пообещал до 200 тыс. ИФА-тестов на COVID-19 в Москве в сутки
Власти Москвы планируют довести число тестирований на коронавирус с использованием иммуноферментного анализа (ИФА) до 100 тыс. в сутки, в перспективе — до 200 тыс. в сутки.
Известия 08:11
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции
С началом самоизоляции россияне активно стали смотреть фильмы-катастрофы, сообщает "Ридус" со ссылкой на данные видеосервиса "Megogo Россия".
Газета.Ru вчера в 03:51