Здоровье
DP.RUПотребление алкоголя в России увеличилось за время самоизоляции
Потребления алкоголя в России выросло на 2-3% за время режима самоизоляции, введенного в связи с распространением коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия-24".
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Paparazzi.ru 01 мая в 15:51
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Президент США Дональд Трамп заявил, что американская разведка не предупреждала его о потенциальной угрозе новой коронавирусной инфекции до конца января.
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Чешский бренд Skoda не обещал, что будет сдерживать рост цен на свои авто.
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«Мерв» — «Небитчи»: прогноз и ставка на матч чемпионата Туркмении по футболу 4 мая
Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Туркмении «Мерв» — «Небитчи», который состоится 4 мая.
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Восемь населенных пунктов Нижегородской области закрыты на карантин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 2 мая подписал постановления о введении карантина в ряде населенных пунктов региона.
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AP узнало о сокрытии Китаем данных по вирусу ради накопления лекарств
Должностные лица США полагают, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса и данные, насколько он заразен, чтобы запастись лекарствами и средствами защиты.
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В захвате Капитолия Мичигана участвовала милиция «Свобода Мичигана»
В захвате Капитолия Мичигана участвовала милиция «Свобода Мичигана». Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 14:38
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Ученые связали смертность от коронавируса с недостатком витамина D
Недостаток витамина D в организме может быть причиной высокой смертности от коронавируса COVID-19 в таких странах, как Испания, Италия и Швейцария, особенно у пожилых людей, считают ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии.
Коммерсантъ 04:32
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Роспотребнадзор не исключил продление ограничений до июня
В Роспотребнадзоре допустили, что ограничительные меры по коронавирусу будут продлены до июня.
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После ввода в строй в 2030 году, строящийся в России новый атомный авианосец «Москва» бросит достойный вызов американскому флоту и по праву заслужит титула морского царя.
Недвижимость.RU 17:41
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Депутат Леонид Слуцкий вступился за Китай в Госдуме
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий высказал мнение о том, что данные о намеренном сокрытии информации со стороны Китая, сильно политизированы, сообщает «Комсомольская правда».
Русская Планета 07:41
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Александер Албон стал победителем виртуального Гран-при Нидерландов
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Видеокарты от Nvidia начали дешеветь на фоне скорой презентации Ampere
Предположительно производители карт избавляются от пока еще «свежих» карт, так как уже совсем скоро, 14 мая, должно быть презентовано новое решение от Nvidia – графические чипы Ampere, которые станут основой для карт 3000-й серии.
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Общество
Часть ограничений по коронавирусу в РФ сохранят до создания вакцины
Часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления вакцины, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
РИА Новости 12:36
Здоровье
В РПЦ предложили на время пандемии запретить аборты
Лукьянов обратился к государственным медицинским учреждениям и частным клиникам и призвал их в период пандемии прекратить делать аборты .
Южный Федеральный 08:37
Здоровье
В чем причина резкого роста числа заболевших в Москве: очереди в метро или расширение тестирования?
Сегодня регионы демонстрируют снижение процентного прироста общего числа носителей, а в Москве заболеваемость за минувшие несколько дней выросла почти в три раза — в среду, 29 апреля, вирус нашли только у 2220 москвичей, 3 мая — почти у 6 тысяч.
BFM.ru 13:53
Наука
Российские учёные заставили растения светиться
Целью эксперимента было не только создать светящиеся растения, но и изучить природу их метаболизма при взаимодействии со внешней средой.В результате эксперимента свечение не повлияло ни на одну из естественных функций растений, включая «общий фенотип, содержание хлорофилла и каротиноидов, время цветения и прорастание семян», согласно данным из опубликованного отчёта.
Машины и Механизмы вчера в 13:26
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Стали известны детали проведения воздушного парада в День Победы
Воздушная часть парада к 75-летию Дня Победы пройдет в 32 российских городах. Об этом сообщили в Росавиации, передает ТАСС.
Lenta.ru 14:53
Общество
Попова оценила возможность снятия ограничений с 12 мая
Попова отметила, что решение о снятии ограничений будет приниматься исходя из эпидемической ситуации.
РБК 08:07
Общество
В Берлине музеи и библиотеки возобновляют свою работу
В столице Германии происходит очередное ослабление ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец 20:40
Политика
США предрекли потерю лидерства в мире из-за коронавируса
Пандемия коронавируса привела к концу мирового лидерства США и миропорядка, установленного после Второй мировой войны, пишет Le Monde.
Известия вчера в 21:22
Авто
Автоугонщик назвал самые слабые места в защищенных автомобилях
Хоть технологии по защите авто и развиваются, угонщики находят способы обойти их и угнать самые надежные автомобили.
SpeedMe 05:33
Общество
В Польше после 1,5 месяцев простоя открываются торговые центры
Власти Польши приняли решение возобновить с понедельника, 4 мая, работу торговых центров, которые были закрыты 1,5 месяца назад из-за пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец 18:00
Экономика
Собственникам не хватает арендаторов
Гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко отмечает, что во многих региональных городах, где ситуация с занятостью не очень хорошая, собственники вынуждены предоставлять не только скидки, но и арендные каникулы, в период которых жилец берет на себя только расходы на коммунальные услуги.
Коммерсантъ 07:00
Армия и оружие
Эксперт объяснил, как СНВ-3 спасает мир от ядерной войны
«Многие из числа высокопоставленных американских военных ратуют за продление Договора СНВ-3, поскольку это, как выразился американский генерал Джон Хайтен, возглавлявший в 2017–2019 годы Стратегическое командование вооруженных сил США, позволит им получить чрезвычайно важное представление о том, что делает Россия в сфере стратегических ядерных вооружений», - сказал Виктор Есин.
Московский Комсомолец 07:00
Здоровье
В России назвали сроки пика эпидемии коронавируса
Россия может достичь пика распространения коронавируса в ближайшие две недели, заявил заместитель директора Национального исследовательского медицинского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов в эфире программы «Вести с Дмитрием Киселевым» на телеканале «Россия 24».
Lenta.ru 14:22
Здоровье
Врачи в ОАЭ пробуют новый вид лечения от COVID-19
"Патент исследователям из Центра стволовых клеток в Абу-Даби был выдан на лечение COVID-19 с использованием инновационного сбора стволовых клеток, который заключается в извлечении стволовых клеток из собственной крови пациента и повторное их введение после активации", - привело агентство заявление министерства.
РИА Новости 18:03
Политика
Экс-канцлер ФРГ Шредер назвал бессмысленными антироссийские санкции
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер прокомментировал возможность отмены антироссийских санкций в период пандемии.
ФАН 02:57
Общество
Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости вчера в 09:52