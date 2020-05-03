Потребления алкоголя в России выросло на 2-3% за время режима самоизоляции, введенного в связи с распространением коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия-24".

Потребление алкоголя в России увеличилось за время самоизоляции

Политика Трамп заявил об отсутствии разведданных в США о коронавирусе до января Президент США Дональд Трамп заявил, что американская разведка не предупреждала его о потенциальной угрозе новой коронавирусной инфекции до конца января.

Кино «Чем мы заняты в тени»: хроники бессмертного Нью-Йорка Люди просто не были готовы и не знали, какое пришить клише "Чем мы заняты в тени" (который тогда в российском прокате получил убогое адаптационное название "Реальные упыри").

Общество Восемь населенных пунктов Нижегородской области закрыты на карантин Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 2 мая подписал постановления о введении карантина в ряде населенных пунктов региона. 704

Наука Ученые связали смертность от коронавируса с недостатком витамина D Недостаток витамина D в организме может быть причиной высокой смертности от коронавируса COVID-19 в таких странах, как Испания, Италия и Швейцария, особенно у пожилых людей, считают ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии. 1,6K

Армия и оружие Sohu: строящийся в России авианосец «Москва» станет морским царем После ввода в строй в 2030 году, строящийся в России новый атомный авианосец «Москва» бросит достойный вызов американскому флоту и по праву заслужит титула морского царя. 11

Политика Депутат Леонид Слуцкий вступился за Китай в Госдуме Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий высказал мнение о том, что данные о намеренном сокрытии информации со стороны Китая, сильно политизированы, сообщает «Комсомольская правда». 1

Гаджеты Видеокарты от Nvidia начали дешеветь на фоне скорой презентации Ampere Предположительно производители карт избавляются от пока еще «свежих» карт, так как уже совсем скоро, 14 мая, должно быть презентовано новое решение от Nvidia – графические чипы Ampere, которые станут основой для карт 3000-й серии. 8

Здоровье В РПЦ предложили на время пандемии запретить аборты Лукьянов обратился к государственным медицинским учреждениям и частным клиникам и призвал их в период пандемии прекратить делать аборты . 658

Здоровье В чем причина резкого роста числа заболевших в Москве: очереди в метро или расширение тестирования? Сегодня регионы демонстрируют снижение процентного прироста общего числа носителей, а в Москве заболеваемость за минувшие несколько дней выросла почти в три раза — в среду, 29 апреля, вирус нашли только у 2220 москвичей, 3 мая — почти у 6 тысяч. 1

Наука Российские учёные заставили растения светиться Целью эксперимента было не только создать светящиеся растения, но и изучить природу их метаболизма при взаимодействии со внешней средой.В результате эксперимента свечение не повлияло ни на одну из естественных функций растений, включая «общий фенотип, содержание хлорофилла и каротиноидов, время цветения и прорастание семян», согласно данным из опубликованного отчёта. 129

Общество В Берлине музеи и библиотеки возобновляют свою работу В столице Германии происходит очередное ослабление ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса.

Авто Автоугонщик назвал самые слабые места в защищенных автомобилях Хоть технологии по защите авто и развиваются, угонщики находят способы обойти их и угнать самые надежные автомобили. 17

Экономика Собственникам не хватает арендаторов Гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко отмечает, что во многих региональных городах, где ситуация с занятостью не очень хорошая, собственники вынуждены предоставлять не только скидки, но и арендные каникулы, в период которых жилец берет на себя только расходы на коммунальные услуги. 48

Армия и оружие Эксперт объяснил, как СНВ-3 спасает мир от ядерной войны «Многие из числа высокопоставленных американских военных ратуют за продление Договора СНВ-3, поскольку это, как выразился американский генерал Джон Хайтен, возглавлявший в 2017–2019 годы Стратегическое командование вооруженных сил США, позволит им получить чрезвычайно важное представление о том, что делает Россия в сфере стратегических ядерных вооружений», - сказал Виктор Есин.

Здоровье В России назвали сроки пика эпидемии коронавируса Россия может достичь пика распространения коронавируса в ближайшие две недели, заявил заместитель директора Национального исследовательского медицинского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов в эфире программы «Вести с Дмитрием Киселевым» на телеканале «Россия 24». 21

Здоровье Врачи в ОАЭ пробуют новый вид лечения от COVID-19 "Патент исследователям из Центра стволовых клеток в Абу-Даби был выдан на лечение COVID-19 с использованием инновационного сбора стволовых клеток, который заключается в извлечении стволовых клеток из собственной крови пациента и повторное их введение после активации", - привело агентство заявление министерства.