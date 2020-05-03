Потребления алкоголя в России выросло на 2-3% за время режима самоизоляции, введенного в связи с распространением коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия-24".

Потребление алкоголя в России увеличилось за время самоизоляции

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