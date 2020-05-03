Здоровье
DP.RUПотребление алкоголя в России увеличилось за время самоизоляции
Потребления алкоголя в России выросло на 2-3% за время режима самоизоляции, введенного в связи с распространением коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия-24".
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Происшествия
Обнаружены первые свидетельства смерти в результате падения метеорита
В результате анализа архивов, принадлежащих государственным органам Турецкой Республики, был выявлен случай, произошедший 22 августа 1888 года.
Машины и Механизмы 01 мая в 21:25
Общество
Попова оценила возможность снятия ограничений с 12 мая
Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции во время майских праздников.
РИА Новости 07:34
Общество
Власти Японии могут продлить режим ЧС до конца мая
Премьер Японии Синдзо Абэ хочет продлить режим ЧС, введённый в стране из-за коронавируса, до 31 мая.
News.ru 05:43
Здоровье
Главврач российской больницы рассказал об агрессивности коронавируса
При заражении коронавирусом ухудшение состояния пациента может произойти внезапно и радикально, об этом в эфире НТВ сообщил главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов.
РИА Новости 17:38
Армия и оружие
ВС Венесуэлы находятся в готовности после атаки колумбийских боевиков
В состоянии боевой готовности после неудавшейся опытки морского вторжения боевиков из Колумбии находится армия Венесуэлы.
РЕН ТВ 15:56
Здоровье
Süddeutsche Zeitung (Германия): уникальная солидарность (Süddeutsche Zeitung)
Крыленкова, которая в обычной жизни занимается защитой прав человека, в марте запустила проект «Ковидарность» — сочетание слов covid-19 и «солидарность».
ИноСМИ 18:19
Политика
Китай скрывал данные о коронавирусе для накопления медикаментов
В отчете утверждается, что приуменьшая опасность коронавируса в января Китай увеличил импорт и сократил экспорт товаров медицинского назначения, в том числе ввозя из-за рубежа медицинские маски, халаты и перчатки.
REGNUM 18:56
Общество
Часть ограничений по коронавирусу сохранят до появления вакцины
Часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления вакцины, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
РИА Новости 12:36
Гаджеты
Apple может выпустить компьютер на «самом мощном игровом процессоре»
Apple может выпустить компьютер на «самом мощном игровом процессоре». Именно так Intel позиционирует недавно представленный Core i9-10900K.
Ferra 01 мая в 13:23
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
Общество
Тренер «Ахмата» высказался о недовольных россиянах
Главный тренер грозненского "Ахмата" Игорь Шалимов раскритиковал россиян, просящих денег у государства в период режима самоизоляции.
Газета.Ru 15:52
Политика
Вучич анонсировал отмену режима ЧП в Сербии
Сербский лидер Александр Вучич в интервью телеканалу Pink заявил, что 6 мая может быть принято решение об отмене режима чрезвычайного положения, введённого в Сербии из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 17:25
Космос
Впервые марсианский грунт может оказаться на Земле
Sputnik Азербайджан 01 мая в 07:40
Здоровье
Разработчик первого российского быстрого теста на антитела: Даже выздоровевшим от коронавируса надо быть осторожнее
На момент поступления в стационар, с развернутой клинической картиной и в опасной для жизни ситуации «быстрый» тест показывал наличие IgM (класс антител - ред.) только у 20% больных.
Комсомольская правда 12:52
Космос
Вблизи Земли пролетит астероид размером с автобус
Астероид, получивший обозначение 2020 JA, был обнаружен 1 мая.
Популярная механика 14:38
Происшествия
В центре Москвы двое детей погибли, выпав из окна жилого дома
ТАСС вчера в 13:24
Общество
Над Латвией летает потерявший управление беспилотник
Беспилотный летальный аппарат, который находился на высоте 200 метров, потерял управление и уже несколько часов произвольно летает над территорией Латвии, топлива ему должно хватить примерно на 90 часов полета, сообщил журналистам представитель Администрации гражданской авиации Латвии.
РИА Новости 05:21
Здоровье
Названы самые ранние симптомы коронавируса
Владимир Зайцев, врач-отоларинголог высшей категории, назвал симптомы коронавируса, которые чаще всего наблюдаются у заболевших в первые два-три дня.
Lenta.ru 11:52
Технологии
Русскоязычные хакеры продали полмиллиона аккаунтов Zoom
Русскоязычные хакеры продали полмиллиона аккаунтов сервиса видеоконференций Zoom в даркнете, пишет газета The Sunday Times.
Lenta.ru 16:49
Общество
В Москве Росгвардия следит за соблюдением самоизоляции с воздуха
В столичном регионе сотрудники Росгвардии следят за соблюдением самоизоляции на майских праздниках, используя вертолет и беспилотники, пишет РИА "Новости" со ссылкой на ведомство.
Газета.Ru 06:24
Общество
В мире зафиксировано более 3,5 млн случаев заражения коронавирусом
Более 3,5 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 выявили по всему миру, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
RT на русском 19:17
Культура
Названа дата начала второго сезона шоу «Маска»
Продолжение шоу «Маски» выйдет 14 февраля 2021 года. Стоит отметить, подготовка ко второму сезону популярного проекта уже начата.
Актуальные Новости 05:14
Религия
Патриарх Кирилл наказал священника за нарушение указа по коронавирусу
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отстранил протоиерея Владимира Чувикина от управления Патриаршим подворьем Николо-Перервинского монастыря Москвы за нарушение порядка богослужений в Страстную седмицу и Пасху.
РИА Новости 10:59
Происшествия
На Украине задержали группировку, воровавшую иконы
Украинские правоохранители задержали участников группировки, занимавшейся кражей икон, в том числе антикварных, сообщается в субботу на сайте офиса генпрокурора.
РИА Новости вчера в 09:28
Шоу-бизнес
64-летняя Наталья Андрейченко приняла участие в мировом челлендже
Наталья Андрейченко решила, что возраст веселью не помеха и приняла участие в мировом челлендже #quarantinepillowchallenge.
Телепрограмма 09:46
Политика
Чехия планирует открыть границы в июле
Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек сообщил, что в июле страна полностью должна открыть границы с соседними странами — Словакией, Австрией, Германией и Польшей.
Коммерсантъ вчера в 18:58
Кино
Фильм «Неоконченная пьеса для механического пианино» отреставрировали
Москва, 3 мая 2020, 09:43 — REGNUM Картину Никиты Михалкова «Неоконченная пьеса для механического пианино» отреставрировали на киностудии «Мосфильм».
REGNUM 02:43