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Потребление водки выросло до 4,9 л на человека в год

В 2020 году потребление водки на душу населения в России составило 4,9 л, что на 2% больше аналогичного результата в 2019 году. Об этом свидетельствуют данные Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА).В источнике
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С чего всё началось

В Калининграде пить: названы регионы — лидеры по потреблению водки

Стабильный год По итогам 2020 года каждый россиянин выпил в среднем 4,9 л водки, это немного превысило показатель 2019-го — на 2%. Об этом свидетельствуют данные Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА).
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Потребление легальной водки выросло на 2% в 2020 году

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Потребление водки выросло до 4,9 л на человека в год

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