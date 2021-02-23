В 2020 году потребление водки на душу населения в России составило 4,9 л, что на 2% больше аналогичного результата в 2019 году. Об этом свидетельствуют данные Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА).

С чего всё началось В Калининграде пить: названы регионы — лидеры по потреблению водки Стабильный год По итогам 2020 года каждый россиянин выпил в среднем 4,9 л водки, это немного превысило показатель 2019-го — на 2%. Об этом свидетельствуют данные Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА). Известия 16:01