Политика

Украина.руУкраина.руПовестку нормандского саммита могут откорректировать после встречи Путина и Зеленского - Якубин

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Первая встреча Зеленского и Путина на полях «нормандского саммита» пройдет на фоне напряженных отношений между Украиной и Россией. Кроме того, добавил политолог, есть свои сложности и в отношениях между Францией и Германией.
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