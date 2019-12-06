Политика
Украина.руПовестку нормандского саммита могут откорректировать после встречи Путина и Зеленского - Якубин
Первая встреча Зеленского и Путина на полях «нормандского саммита» пройдет на фоне напряженных отношений между Украиной и Россией. Кроме того, добавил политолог, есть свои сложности и в отношениях между Францией и Германией.
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Армия и оружие
Шойгу назвал долю современной техники в армии в 2020 году
Общество
В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР
Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Политика
Правительство ФРГ обсудит расследование убийства в Берлине
Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что России следует приложить больше усилий для сотрудничества в связи с расследованием убийства гражданина Грузии, совершённого 23 августа 2019 года в Берлине.
Происшествия
В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погибли пять человек
Пять человек погибли в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд на севере Новой Зеландии.
Космос
Обнаружена самая массивная черная дыра во Вселенной
Основной вывод, который сделали исследователи, – с каждым новым слиянием черная дыра набирает массу, а центр галактики теряет звезды.
Политика
Порошенко закидали яйцами на Майдане
Бывшего президента Украины Петра Порошенко закидали яйцами во время акции оппозиции, которая прошла на Майдане Независимости в центре Киева накануне саммита «нормандской четверки».
Технологии
В WhatsApp появилась новая функция напоминаний
Разработчик популярного мессенджера WhatsApp сообщил, что приложение получило новую функцию, позволяющую создавать задачи и получать соответствующие напоминания, передает РИА Новости.
Общество
Поправки в Гражданский кодекс детально пропишут соседские права
Новые поправки в Гражданский кодекс детально пропишут соседские права.
Авто
Водителям дали советы по прогреву машин зимой
Лучший результат дает кратковременный прогрев - и по экологии, и по расходу топлива. Это также позволит снизить вероятность поломок.
Футбол
«Монако» разгромил «Амьен», Головин отдал голевую передачу
"Монако" одержал победу над "Амьеном" в матче 17-го тура чемпионата Франции по футболу.
Спорт
В Лозанне началось заседание исполкома WADA
В Швейцарии началось внеочередное заседание исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA), на котором примут решение касательно российского спорта.
Политика
Новак и Миллер примут участие во встрече Путина и Зеленского
Глава «Газпрома» Алексей Миллер и глава Минэнерго РФ Александр Новак отправятся на встречу лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже.
Политика
Бывший госсекретарь РСФСР не смог вспомнить, что Крым просился в РФ
Бурбулис прокомментировал слова Сергея Филатова, руководившего администрацией президента РФ Бориса Ельцина, о просьбе представителей Крыма и Донбасса оставить их в составе России в 1991 году.
Музыка
София Ротару выступила на «Песне года» в Москве
Певица София Ротару выступила на фестивале "Песня года" в Москве. Видео с концерта появилась на фан-страничке артистки в Instagram.
Футбол
«Спартак» потерпел фиаско в матче с «Ростовом»
Московский «Спартак» потерпел разгромное поражение от «Ростова» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Футбол
Гвардиола заявил о невозможности конкурировать с «Ливерпулем»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о перспективах чемпионской гонки для «горожан» в соперничестве с «Ливерпулем».
Космос
Грузовой корабль Dragon пристыковался к МКС
Американский грузовой корабль Dragon в воскресенье состыковался с Международной космической станцией (МКС).
Общество
В России могут запретить взыскание долгов с пенсий
Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
Армия и оружие
Российские Су-35 совершили перехват израильских истребителей
Общество
Журова рассказала о пенсионерах, умоляющих поднять пенсионный возраст
Музыка
Оскорбивший Гагарину участник «Голоса» вылетел с проекта
Юный артист настолько увлекся, что во время исполнения песни "Лишь о тебе мечтаю" группы "Руки вверх" он подошел к Полине Гагариной и швырнул горстку семечек перед ней.
Шоу-бизнес
Сын Дмитрия Маликова впервые вышел в свет со своей сестрой
Сын певца Дмитрия Маликова впервые вышел в свет со своей старшей сестрой Стефанией.
Общество
Бывший заключенный потребовал 15 миллионов рублей за езду в автозаке
В иске указано, что Марущак почти четыре года отсидел в СИЗО. Более 200 раз его перевозили на автозаке.
Общество
Петербуржец выставил на продажу двухрублевую монету за миллиард
Житель Петербурга разместил объявление на сервисе "Авито" о продаже двухрублевой монеты. Владелец оценил ее в миллиард рублей.
Происшествия
В Подмосковье мужчина застрелил выглянувшую из окна женщину
Женщина получила смертельное огнестрельное ранение в деревне Мясное городского округа Ступино в Подмосковье, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе областного главка МВД РФ.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева представила в столице фильм «Тот самый концерт»
Народная артистка СССР Алла Пугачева представила в столичном кинотеатре «Октябрь» фильм «Тот самый концерт», передает ТАСС.
Общество
Россияне назвали героев Отечества всех эпох
Россияне считают маршала Советского Союза Георгия Жукова, великого русского полководца Александра Суворова и министра обороны России Сергея Шойгу героями Отечества всех эпох.
Общество
Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат
В России заметно сократилось число компаний, не намеренных повышать зарплаты сотрудникам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поиска персонала «Работа.ру».
Общество
«Ведомости» узнали о планах «Яндекса» арендовать офис в «Москва-Сити»
«Яндекс» ищет место для еще одного офиса и ведет переговоры с Capital Group об аренде у нее площадей в башне «Око» в деловом центре «Москва-Сити».