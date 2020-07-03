В некоторых государствах наблюдается новый пик заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан в рамках брифинга Ассоциации иностранных корреспондентов при женевском отделении ООН.

Повторный пик коронавируса начался в некоторых странах, сообщили в ВОЗ

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