В некоторых государствах наблюдается новый пик заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан в рамках брифинга Ассоциации иностранных корреспондентов при женевском отделении ООН.

Повторный пик коронавируса начался в некоторых странах, сообщили в ВОЗ

Финансы Курс рубля упал до минимума с конца мая Нефть в свою очередь дешевеет из-за опасений по поводу того, каким будет спрос на фоне быстрого роста числа случаев заражения коронавирусом в США. 4

Хоккей ЦСКА объявлен чемпионом России по хоккею ЦСКА выиграл Кубок Континента, набрав 94 очка, а потому получил золотые медали чемпионов России, а "Ак Барс" и СКА закончили регулярный сезон с 93 очками каждый, так что в их случае было решено вручить два комплекта серебряных медалей.

Гаджеты Apple выпустит настольный компьютер на десятиядерном процессоре Intel В сети появилась информация о готовящемся выпуске настольного компьютера Mac, в котором будет использован десятиядерный чип Intel. 2

Футбол Зобнин дисквалифицирован на два матча за удар локтем игрока ЦСКА Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин дисквалифицирован на два матча за удар локтем футболиста ЦСКА в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.

Общество ПФР объяснил, в каком случае можно не дождаться детского пособия Ранее в СМИ появилась информация о том, что пособие в размере 10 тысяч рублей в некоторых случаях получили родители, которые не проживают с детьми и не занимаются их воспитанием. 1

Гаджеты Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12 Почти две недели назад стабильная оболочка MIUI 12 появилась на смартфонах Xiaomi Mi 9 в КНР. 44

Общество Установлены санитарные требования к работе школ и детсадов Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление об утверждении санитарно-эпидемиологических правил по работе образовательных организаций для детей и молодежи в условиях COVID-19. 6

Политика ЦИК утвердил итоги голосования по вопросу поправок в Конституцию После обработки всех бюллетеней стал известен и итоговый результат: 77,92% избирателей проголосовали за поправки в Конституцию, что составляет почти 58 миллионов человек, против проголосовали 21,27%, что составляет порядка 16 миллионов человек. 815

Наука Ядовитые железы были обнаружены у южноамериканской амфибии Американские ученые выявили у безногих амфибий из Южной Америки наличие полноценных ядовитых желез.

Политика Кравчук заявил, что Россия «поможет» Украине восстановить Донбасс Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с порталом "НСН" прокомментировал заявление о том, что украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева. 745

Общество Суд удовлетворил иск Юрия Шатунова о правах на песни «Ласкового мая» Как пояснил представитель Шатунова в суде, истец получил претензию от "Честной музыки", в которой говорилось, что он не имеет права исполнять ряд песен "Ласкового мая", поскольку компания является обладателем авторских прав на музыку и текст, а также прав на фонограмму.