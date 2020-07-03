Коронавирус

Мойка78Мойка78Повторный пик коронавируса начался в некоторых странах, сообщили в ВОЗ

В некоторых государствах наблюдается новый пик заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан в рамках брифинга Ассоциации иностранных корреспондентов при женевском отделении ООН.
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ВОЗ объявила о втором пике первой волны коронавируса

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ВОЗ объявила о повторном пике коронавируса

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В ВОЗ заявили, что в некоторых странах начался повторный пик коронавируса

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ВОЗ заявила о «вторых пиках» пандемии коронавируса

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N+1вчера в 18:43

Коронавирус 2.0: как Россия защитится от второй волны пандемии

Daily Stormвчера в 12:00
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В России запустили серийное производство автомата А-545 для «Ратника»

iReactor вчера в 02:49
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Здоровье

В Волгограде из коронавирусного госпиталя выписался последний пациент

Накануне из больницы, перепрофилированной 20 апреля для лечения зараженных коронавирусом, выписался последний пациент.
Волгоградская правда 22:47
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Авто

Объем реализации Tesla второй квартал подряд превосходит прогнозы

По факту продажи Tesla превышают прогнозы почти на четверть второй квартал к ряду.
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Финансы

Курс рубля упал до минимума с конца мая

Нефть в свою очередь дешевеет из-за опасений по поводу того, каким будет спрос на фоне быстрого роста числа случаев заражения коронавирусом в США.
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Опубликовано снятое перед смертью видео блогерши Тропицель

Как говорится в посте, это последнее видео, которое Зубрина записала перед смертью.
РИА Новости 11:24
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Хоккей

ЦСКА объявлен чемпионом России по хоккею

ЦСКА выиграл Кубок Континента, набрав 94 очка, а потому получил золотые медали чемпионов России, а "Ак Барс" и СКА закончили регулярный сезон с 93 очками каждый, так что в их случае было решено вручить два комплекта серебряных медалей.
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В Алабаме при стрельбе в магазине погиб восьмилетний ребенок

Восьмилетний ребенок погиб в результате стрельбы в магазине в городе Хувер в американском штате Алабама, сообщает городская полиция.
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Политика

Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам

Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам. Трансляцию ведет телеканал "Россия 24".
Газета.Ru вчера в 08:10
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Гаджеты

Apple выпустит настольный компьютер на десятиядерном процессоре Intel

В сети появилась информация о готовящемся выпуске настольного компьютера Mac, в котором будет использован десятиядерный чип Intel.
Goroday.ru 01 июля в 18:26
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Футбол

Зобнин дисквалифицирован на два матча за удар локтем игрока ЦСКА

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин дисквалифицирован на два матча за удар локтем футболиста ЦСКА в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
Российская газета 15:06
Кино

Фильм Данилы Козловского «Чернобыль» покажут в США

Новый фильм-катастрофа российского актера Данилы Козловского выйдет в прокат в Северной Америке.
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Космос

Москвичи смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье

РИА Новости 09:40
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Шоу-бизнес

Шансы Андрея Норкина получить наследство покойной супруги оценил юрист

iReactor 12:13
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Общество

ПФР объяснил, в каком случае можно не дождаться детского пособия

Ранее в СМИ появилась информация о том, что пособие в размере 10 тысяч рублей в некоторых случаях получили родители, которые не проживают с детьми и не занимаются их воспитанием.
URA.Ru 17:41
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Гаджеты

Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12

Почти две недели назад стабильная оболочка MIUI 12 появилась на смартфонах Xiaomi Mi 9 в КНР.
Live24 05:45
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Общество

Установлены санитарные требования к работе школ и детсадов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление об утверждении санитарно-эпидемиологических правил по работе образовательных организаций для детей и молодежи в условиях COVID-19.
Вести.Ru 13:03
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Армия и оружие

СМИ сообщили об испытаниях танка Т-14 «Армата» в беспилотном режиме

В 2016 году экс-начальник главного автобронетанкового управления Минобороны Александр Шевченко сообщил в интервью «РИА Новости», что беспилотный роботизированный вариант танка Т-14 «Армата» будет создан в 2018 году.
РБК 22:57
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Политика

Памфилова и Песков прокомментировали голосование против поправок в НАО

Нежелание принимать поправки к Конституции жителями НАО прокомментировал и пресс-секретарь президента РФ Димитрий Песков.
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Происшествия

Четверо погибли в результате взрыва на фабрике фейерверков в Турции

В результате взрыва на фабрике фейерверков в турецкой провинции Сакарья погибли четыре человека.
RT на русском 18:28
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Происшествия

Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей

Заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.
Известия 20:43
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

Ведомости 07:34
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Политика

ЦИК утвердил итоги голосования по вопросу поправок в Конституцию

После обработки всех бюллетеней стал известен и итоговый результат: 77,92% избирателей проголосовали за поправки в Конституцию, что составляет почти 58 миллионов человек, против проголосовали 21,27%, что составляет порядка 16 миллионов человек.
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Шоу-бизнес

Сергей Безруков показал архивные фото со съемок «Бригады»

Российский актер опубликовал в своем Instgaram видео, на котором разбирает фотографии со съемок популярного сериала «Бригада».
CT news 06:53
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Единоборства

Макгрегор выразил соболезнования Нурмагомедову в связи с кончиной отца

Бойцы UFC Конор Макгрегор и Джастин Гэтжи выразили соболезнования Хабибу Нурмагомедову в связи со смертью его отца.
Российская газета 15:19
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Наука

Ядовитые железы были обнаружены у южноамериканской амфибии

Американские ученые выявили у безногих амфибий из Южной Америки наличие полноценных ядовитых желез.
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Политика

Кравчук заявил, что Россия «поможет» Украине восстановить Донбасс

Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с порталом "НСН" прокомментировал заявление о том, что украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева.
РИА Новости вчера в 19:57
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Общество

ПФР разъяснил россиянам новый порядок выплаты пенсий в июле

Как сообщили в пресс-службе ПФР, новый порядок оформлений, перерасчета и назначения пенсий начнет действовать в июле.
iReactor 13:30
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Общество

Суд удовлетворил иск Юрия Шатунова о правах на песни «Ласкового мая»

Как пояснил представитель Шатунова в суде, истец получил претензию от "Честной музыки", в которой говорилось, что он не имеет права исполнять ряд песен "Ласкового мая", поскольку компания является обладателем авторских прав на музыку и текст, а также прав на фонограмму.
РИА Новости 05:24
Космос

Орбиту МКС скорректировали из-за угрозы столкновения с мусором

Орбиту Международной космической станции (МКС) пришлось внепланово корректировать, чтобы избежать возможного столкновения с мусором, рассказали РИА Новости в «Роскосмосе».
Аргументы и Факты 13:37
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Общество

Усомнившийся в статистике по коронавирусу демограф уволен из Росстата

Алексей Ракша участвовал в подготовке материала «Медиазоны» о расхождениях официальной статистики с реальным числом умерших, давал комментарий «Медузе» для расследования о возможных манипуляциях с данными.
Коммерсантъ 12:52
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