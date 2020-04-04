Политика В США в ближайшие дни вырастет смертность от коронавируса Ранее в Пентагоне заявили, что по просьбе федеральных властей перебросили в Нью-Йорк похоронные команды для помощи местным властям в погребении и кремации жертв коронавируса.

Общество В Москве продезинфицируют общественные места В Москве проведут масштабную дезинфекцию общественных мест для предотвращения распространения коронавируса.

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