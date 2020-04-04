Коронавирус
iReactorПовторный тест на коронавирус Пауло Дибалы оказался положительным
Результат третьего теста на коронавирус аргентинского игрока футбольного клуба Ювентус Пауло Дибалы оказался положительным. Соответствующее заявление сделала избранница спортсмена Ориана Сабатини.
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Происшествия
В Тихвине изолировали 120 рабочих в общежитии
В общежитии Тихвина изолировали 120 рабочих, сообщают в 47news.
Происшествия
В Подмосковье взрывом разрушен подъезд пятиэтажки
Эпицентр взрыва, разрушившего подъезд старой пятиэтажки, предположительно находился на третьем этаже.
Происшествия
В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах
Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
Здоровье
Врачи Покровской больницы в Петербурге попросили о помощи
Врачи Покровской больницы в Петербурге просят о помощи: им не хватает средств защиты и препаратов.
Здоровье
В Дагестане начался этап массового распространения коронавируса
В Дагестане начался 4 этап распространения коронавируса – массовое распространение без прослеживания эпидемиологической связи случаев.
Экономика
Путин подписал закон о кредитных каникулах. Кого он коснется
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении банками кредитных каникул в связи с пандемией коронавируса.
Происшествия
Суд арестовал вице-губернатора Кировской области Плитко
Суд заключил под стражу в субботу, 4 апреля, вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко, подозреваемого в получении взятки.
Футбол
Лепсая: «Российский футбол столкнется с гораздо более глубоким кризисом, чем мы сейчас это видим»
Думаю, российский футбол столкнется с гораздо более глубоким кризисом, чем мы сейчас это видим.
Политика
В США в ближайшие дни вырастет смертность от коронавируса
Ранее в Пентагоне заявили, что по просьбе федеральных властей перебросили в Нью-Йорк похоронные команды для помощи местным властям в погребении и кремации жертв коронавируса.
Общество
В Москве продезинфицируют общественные места
В Москве проведут масштабную дезинфекцию общественных мест для предотвращения распространения коронавируса.
Общество
Собянин определил органы, которые могут штрафовать юрлица из-за вируса
"Если был причинен вред здоровью или имуществу человека, штраф составит от 500 тысяч до одного миллиона рублей или же приостановление деятельности сроком до 90 дней", — говорится на сайте мэрии.
Футбол
Форвард сборной Сербии арестован за нарушение карантина
Нападающий «Аль-Иттихада» и сборной Сербии Александар Прийович был арестован в Белграде, передает Associated Press.
Гаджеты
NVIDIA анонсировала видеокарты для ноутбуков GeForce RTX SUPER
Американская компания NVIDIA представила высокопроизводительные видеокарты семейства GeForce RTX SUPER и версии Max-Q, которые будут устанавливать в игровые ноутбуки.
Общество
В Москве умерли два пациента с коронавирусом
Два пациента с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
Путешествия
В Турции могут перенести начало туристического сезона на конец мая
Космос
Очередной прототип Starship Маска лопнул при испытаниях
Второй в этом году прототип космического корабля Starship для межпланетных полётов разработки компании SpaceX Илона Маска лопнул при испытаниях в штате Техас.
Общество
В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу
В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.
Киберспорт
Fallout 76 раздадут бесплатно в Steam владельцам игры в Bethesda.net
Общество
Голубев утвердил меры по поддержке населения Ростовской области
Губернатор Ростовской области утвердил план мероприятий по поддержке населения региона в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Киберспорт
Blizzy заменит RAMZES666 в Ninjas in Pyjamas
Евгений 'Blizzy' Ри заменит Романа 'RAMZES666' Кушнарёва. Об этом сообщил капитан команды Питер 'ppd' Дагер в своем twitter-аккаунте.
Энергетика
Трамп назвал ОПЕК незаконной структурой
ОПЕК — незаконная структура, которая уничтожает сама себя, заявил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме.
Политика
Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов
«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Политика
Турция со скандалом покинула первую виртуальную конференцию НАТО
Турция досрочно покинула первую виртуальную конференцию НАТО из-за спора с Грецией по мигрантам.
Общество
Мэр Саянска под личную ответственность возобновил работу сферы услуг
Мэр Саянска Олег Боровский под личную ответственность подписал постановление о режиме работы торговли, сферы услуг и общепита с 6 по 30 апреля.
Политика
Британские лейбористы избрали нового лидера
В своем обращении новый глава лейбористов отметил, что для него "честь и привилегия" быть избранным лидером партии в такое сложное время.
Экономика
ЦБ не разрешил заемщикам переносить выплаты по кредитам на май
Заемщики должны делать выплаты по кредитам в срок, не дожидаясь прекращения режима нерабочих дней, следует из сообщения, опубликованного на сайте Центробанка.
Общество
Власти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции
Московские власти заявили, что технически система "умного" контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции готова.
Энергетика
Путин допустил возможность сокращения добычи нефти
Президент России Владимир Путин считает возможным сокращение добычи нефти в мире на 10 млн баррелей в сутки, если это будет происходить в рамках партнёрского взаимодействия.
Общество
Оптимистичным назвали развитие ситуации с коронавирусом в России
В России сценарий развития коронавирусной инфекции весьма оптимистичный, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус».
Экономика
Покупай или проиграешь: в I квартале рекордно вырос спрос на ипотеку
Рекордный рост Банки активно оформляли ипотеку в I квартале 2020 года.