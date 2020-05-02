Коронавирус

Хорошие новостиХорошие новостиПовторных случаев заражения коронавирусом в России пока не выявлено

В мире повторные случаи заражения коронавирусом фиксировались уже не единожды, но в России их пока не выявлено. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, вирус покидает организм очень долго: - И когда человек чувствует себя уже здоровым, он все равно может быть выделителем этого самого вируса.
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Анна Попова
На сегодняшний день в РФ не зарегистрировано повторных случаев заражения… Могу сразу сказать, что очень долго вирус покидает организм… И когда человек чувствует себя уже здоровым, он все равно может быть выделителем этого самого вируса.
— Анна Попова, российский политикКоммерсантъ 01:10
с чего всё началось
"На сегодняшний день в РФ не зарегистрировано повторных случаев заражения [коронавирусом]", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде, фрагмент которого был показан в эфире телеканала "Россия-24
" в субботу.
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