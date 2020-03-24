Финансы
Вести ПК в ВоронежеПовышать ставки по ипотеке и вкладам начали российские банки
Некоторые российские банки стали повышать ставки по вкладам и ипотеке. Центробанк при этом ключевую ставку сохранил на уроне 6 процентов годовых. Как сообщают СМИ, ипотека поднялась в банке «Открытие» на 1,5 процента, а ставки на вклады повысили и в «Тинькофф банк» и Совкомбанке.
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с чего всё началось
Российские банки начинают повышать ставки по ипотеке и вкладам, некоторые игроки заняли выжидательную позицию, следя за изменениями на рынке, следует из опроса, проведенного РИА Новости.РИА Новости23 марта в 23:19
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Общество
В Москве закроют все кафе и парки из-за коронавируса
Все рестораны, парки и ряд магазинов будут закрыты на период с 28 марта по 5 апреля в качестве превентивной меры против коронавируса.
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Экономика
ЦБ РФ объяснил банкам принципы работы в «выходную неделю»
«Банк России рекомендует кредитным организациям в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года осуществлять текущую деятельность в режиме, аналогичном работе кредитной организации в новогодние праздничные дни, при необходимости определить перечень дежурных отделений, информацию о графике работы необходимо разместить на официальном сайте кредитной организации», — говорится в пресс-релизе регулятора.
Общество
На неделю закроют авиасообщение между Краснодаром и Сочи
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Соединенные Штаты в четверг внесли пять физических лиц и 15 юридических лиц в список антииранских санкций.
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La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID
Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
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Китай закрыл границы для иностранцев
Китай с 28 марта закрывает границы для въезда иностранцев по действующим визам.
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Путин предупредил лидеров G20 о последствиях пандемии коронавируса
По словам Путина, связанные с коронавирусом проблемы обернутся более масштабными потрясениями, чем кризис 2008-2009 годов, а торговые санкции усугубляют рецессию.