Финансы

Вести ПК в ВоронежеВести ПК в ВоронежеПовышать ставки по ипотеке и вкладам начали российские банки

Некоторые российские банки стали повышать ставки по вкладам и ипотеке. Центробанк при этом ключевую ставку сохранил на уроне 6 процентов годовых. Как сообщают СМИ, ипотека поднялась в банке «Открытие» на 1,5 процента, а ставки на вклады повысили и в «Тинькофф банк» и Совкомбанке.
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с чего всё началось

Российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам

Российские банки начинают повышать ставки по ипотеке и вкладам, некоторые игроки заняли выжидательную позицию, следя за изменениями на рынке, следует из опроса, проведенного РИА Новости.
РИА Новости23 марта в 23:19

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Российские банки начали повышать ставки по ипотеке

Коммерсантъ24 марта в 04:18

Банки начали повышать ставки по кредитам и вкладам

Российская газета24 марта в 05:16

Российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам

РИА Новости23 марта в 23:19

Банки приступили к повышению ставок по ипотеке и вкладам

Газета.Ru24 марта в 03:24

Несколько российских банков повысили ставки по ипотеке

РБК24 марта в 02:21

Ряд российских банков повысили ставки по ипотеке и вкладам

RT на русском24 марта в 03:11

Ряд российских банков поднял ставки по кредитам и ипотеке

Вести.Ru23 марта в 21:46
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