Финансы
Вести ПК в ВоронежеПовышать ставки по ипотеке и вкладам начали российские банки
Некоторые российские банки стали повышать ставки по вкладам и ипотеке. Центробанк при этом ключевую ставку сохранил на уроне 6 процентов годовых. Как сообщают СМИ, ипотека поднялась в банке «Открытие» на 1,5 процента, а ставки на вклады повысили и в «Тинькофф банк» и Совкомбанке.
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с чего всё началось
Российские банки начинают повышать ставки по ипотеке и вкладам, некоторые игроки заняли выжидательную позицию, следя за изменениями на рынке, следует из опроса, проведенного РИА Новости.РИА Новости23 марта в 23:19
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