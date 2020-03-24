Российские банки начинают повышать ставки по ипотеке и вкладам, некоторые игроки заняли выжидательную позицию, следя за изменениями на рынке, следует из опроса, проведенного РИА Новости.

с чего всё началось

Некоторые российские банки стали повышать ставки по вкладам и ипотеке. Центробанк при этом ключевую ставку сохранил на уроне 6 процентов годовых. Как сообщают СМИ, ипотека поднялась в банке «Открытие» на 1,5 процента, а ставки на вклады повысили и в «Тинькофф банк» и Совкомбанке.

Повышать ставки по ипотеке и вкладам начали российские банки

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