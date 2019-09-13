Экономика
РЕН ТВПовышение МРОТ коснется более 3 миллионов россиян
"Повышение МРОТ затронет порядка 3,2 млн человек, половина из которых заняты в государственных и муниципальных учреждениях", — отметил глава ведомства. Топилин отметил, что МРОТ будет увеличен на 7,5%.
Читать в источнике
Оценить83
с чего всё началось
Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 руб. потребует 20,9 млрд руб. в 2020 году из средств бюджетов регионов РФ и федерального бюджета, повышение коснется 3,2 млн человек. Об этом в четверг заявил ТАСС министр труда и социальной защиты Максим Топилин.ТАССвчера в 16:31
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 19:02, Вашингтон
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал сообщения о болезни Заворотнюк
Культуромания 13:34
Экономика
Зарплаты бюджетников проиндексируют на 4% в 2020 году
Индексация коснется не вошедших в майский указ президента от 2012 года работников бюджетных учреждений и осуществится 1 октября 2020 года.
Gazeta.SPb 08:22
Происшествия
ВОЗ сообщила о смерти женщины в Танзании из-за неизвестной болезни
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направила команду специалистов в Танзанию для срочного расследования смерти человека от неизвестной болезни.
РБК 14:38
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов сыграли свадьбу
Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов стали мужем и женой, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:01
Политика
В правительстве назвали невозможной отмену восьмичасового рабочего дня
В ходе программы на телеканале «Россия 24» Чуйченко отметил, что речь идет более чем о 220 тыс. документах, среди которых декрет Совета народных комиссаров РСФСР от 1917 года о восьмичасовом рабочем дне.
Мойка78 вчера в 23:43
Энергетика
В Германии призвали «Газпром» выполнить решение суда ЕС по Opal
Федеральное сетевое агентство ФРГ призвало "Газпром" выполнить решение Европейского суда юстиции по Opal и снизить транспортировку газа по трубопроводу до 50% транзитной мощности.
Газета.Ru 11 сентября в 10:16
Игры
Call of Duty: Modern Warfare не выпустят в PS Store из-за Sony
Компания Activision не выпустит Call of Duty: Modern Warfare в PS Store по вине Sony.
Актуальные Новости 18:07
Здоровье
На форуме в Брюсселе обсудили проблему активности антипрививочников
Проведение в Брюсселе международного форума по вакцинации связано с проблемой распространения в Европе целого ряда инфекционных заболеваний, которые ранее находились под контролем, участники рассмотрели основные причины этой тенденции и возможные пути решения проблемы, сообщил российским журналистам участвовавший в обсуждениях замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой.
РИА Новости 15:36
Общество
Конфликтом из-за прически красноярского школьника заинтересовался СК
Gazeta.SPb вчера в 02:24
Здоровье
Регистрацию «Фризиума» в России ускорят
Производитель «Фризиума» подаст заявление на регистрацию препарата в России в течение месяца, а процедура его регистрации будет ускорена.
Lenta.ru 04:10
Культура
Фестиваль Русского географического общества начался в парке «Зарядье»
Четвертый фестиваль Русского географического общества начался в московском парке «Зарядье».
Россия – Культура 08:28
Единоборства
Бой Ковалева с Альваресом состоится в Лас-Вегасе 2 ноября
Аргументы и Факты 15:09
Футбол
«Мальорка» и «Атлетик» сыграли вничью
Спорт-Экспресс 17:03
Гаджеты
Realme представит два смартфона с 64-мегапиксельной основной камерой
UfaTime.ru вчера в 10:25
Политика
Кучма: Никаких федераций и изменений в Конституции Донбасс не получит
Представитель Киева на переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе, экс-президент Украины Кучма заявил о том, что не испытывает оптимизма касательно предстоящей встречи лидеров "нормандской четверки".
ИА Новороссия 10:17
Общество
Меган Маркл представила собственную коллекцию одежды
С 12 сентября в продаже начали появляться и первые вещи из коллекции герцогини Сассекской.
Sunmag.me вчера в 10:20
Авто
На европейский рынок вышел Volvo XC40 с гибридной силовой установкой
Кроссовер получил полный привод. На одном заряде авто сможет проехать около сорока километров.
CarsWeek.ru 15:07
Политика
Зеленский назвал условия проведения выборов в Донбассе
Киев поддерживает проведение выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках только по украинским законам, касающимся электорального процесса, а также после вывода оттуда "российских войск", сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Газета.Ru 14:26
Финансы
Рубль вырос к доллару и евро на старте торгов
Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже.
Вести.Финанс вчера в 03:22
Шоу-бизнес
Деми Мур рассказала о потере ребенка от Эштона Катчера
Деми Мур рассказала о потере ребенка от бывшего супруга Эштона Катчера.
Дни24 08:52
Волейбол
Сборная России по волейболу обыграла Белоруссию на чемпионате Европы
Красная весна 17:54
Экономика
Goldman Sachs спрогнозировал падение акций Apple на четверть
При новом методе учета доходов от видеосервиса Apple TV+ цена акций американской компании может упасть практически на четверть, сообщили телеканалу CNBS в Goldman Sachs.
Коммерсантъ 16:48
Здоровье
Правительство Новгородской области прокомментировало забастовку врачей
Ранее в пятницу, 13 сентября, врачи четырех отделений ОДКБ объявили итальянскую забастовку, о чем сообщил независимый профсоюз медицинских работников «Альянс врачей».
Известия 09:00
Политика
Сноуден рассказал о своей жизни в России
Эдвард Сноуден заявил, что сознательно держит дистанцию по отношению к российскому обществу, но в Москве в целом ведет нормальную жизнь - встречается с друзьями, гуляет с супругой в парке, ездит в метро и берет такси.
ТАСС 17:45
Театры
В Екатеринбурге проверят ТЮЗ из-за спектакля со сценой изнасилования
В Свердловской области прокуратура проверяет информацию об инциденте в Театре юного зрителя в Екатеринбурге.
РЕН ТВ 10:20
Политика
Эрдоган отметил искренний подход России в вопросе С-400
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил искренний подход России в вопросе поставок систем С-400, которые Анкара была вынуждена приобрести для мира в регионе.
RT на русском 14:32
Политика
Глава МИД Украины заявил об оттепели в отношениях Киева и Москвы
Глава МИД Украины Вадим Пристайко назвал текущее состояние отношений между Киевом и Москвой "оттепелью".
РИА Новости 15:18