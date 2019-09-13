Экономика

РЕН ТВРЕН ТВПовышение МРОТ коснется более 3 миллионов россиян

"Повышение МРОТ затронет порядка 3,2 млн человек, половина из которых заняты в государственных и муниципальных учреждениях", — отметил глава ведомства. Топилин отметил, что МРОТ будет увеличен на 7,5%.
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Топилин: повышение МРОТ коснется 3,2 млн россиян

Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 руб. потребует 20,9 млрд руб. в 2020 году из средств бюджетов регионов РФ и федерального бюджета, повышение коснется 3,2 млн человек. Об этом в четверг заявил ТАСС министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
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Топилин: повышение МРОТ коснется 3,2 млн россиян

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