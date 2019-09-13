Экономика

ТАССТАССТопилин: повышение МРОТ коснется 3,2 млн россиян

Топилин подчеркнул, что МРОТ будет увеличен на 7,5% до 12 тысяч 130 руб. "По нашей оценке, расходы организаций реального сектора экономики составят 20,8 млрд руб.", - добавил он.
Читать в источнике
Комментировать122
с чего всё началось

Топилин: повышение МРОТ коснется 3,2 млн россиян

Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 руб. потребует 20,9 млрд руб. в 2020 году из средств бюджетов регионов РФ и федерального бюджета, повышение коснется 3,2 млн человек. Об этом в четверг заявил ТАСС министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
ТАССвчера в 16:31

Подробнее о событии

Топилин: повышение МРОТ коснется 3,2 млн россиян

ТАССвчера в 16:31

Топилин: Увеличение МРОТ коснется 3,2 миллиона россиян

Российская газетавчера в 22:48

Топилин назвал требуемую сумму из бюджета РФ для повышения МРОТ

Известиявчера в 17:22

Топилин рассказал о повышении МРОТ: коснется 3,2 млн россиян

Московский Комсомолецвчера в 16:27

Топилин рассказал об изменении МРОТ в 2020 году

Газета.Ruвчера в 22:56

Минтруд оценил затраты на повышение МРОТ в 20,9 млрд рублей

Коммерсантъвчера в 18:28

Глава Минтруда сообщил о затратах на повышение МРОТ

РБКвчера в 19:10
Показать все источники
Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 06:48, Вашингтон
Политика

В Кремле отреагировали на слова Зеленского о санкциях против России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно оценили слова президента Украины Владимира Зеленского, который высказался за сохранение антироссийских санкций, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:28
Гаджеты

Роскачество протестировало 23 новых смартфона

Роскачество протестировало 23 новых смартфона и пополнило ими рейтинг устройств, который помогает потребителям сравнить телефоны и сделать выбор, исходя из собственных предпочтений.
РБК 03:57
Политика

Следователи проводят обыски в банке Порошенко

Ранее стало известно, что экс-президент Украины прибыл на допрос в ГБР, до этого он избегал встречи со следователями по разным поводам.
Экономика сегодня 06:22
Спорт

Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника

На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 05:33
Политика

Россия не заинтересована в том, чтобы украинцы зимой остались без газа

Информация о подготовке запасов газа не соответствует действительности, и если транзит будет прекращен, а страны ЕС не окажут Украине помощь, то целый ряд крупных городов останутся без газоснабжения, отметил также Журавко.
REGNUM 04:26
Шоу-бизнес

Заворотнюк попала в реанимацию в тяжелом состоянии

Российская актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк находится под круглосуточным наблюдением врачей в реанимации одной из московских клиник, у нее начался отек мозга, сообщает 13 сентября Telegram-канал Mash.
REGNUM 06:20
Футбол

Цорн объяснил, почему «Спартак» подал заявление в прокуратуру на фаната ЦСКА Малосолова

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн объяснил, почему клуб подал заявление в прокуратуру на известного болельщика ЦСКА Андрея Малосолова, который в соцсетях оскорбил бывшего форварда красно-белых Луиса Адриано.
RT на русском 06:04
Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Константин Богомолов приехали в ЗАГС на катафалке

Телеведущая Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов приехали в Грибоедовский ЗАГС Москвы на катафалке.
Lenta.ru 04:59
Общество

Google выплатил штраф за ссылки на запрещенные сайты

Компания Google выплатила 700 тыс. руб. штрафа за отказ исключить из поисковой выдачи ссылки на интернет-ресурсы с информацией, доступ к которым ограничен на территории России, говорится в сообщении Роскомнадзора.
Коммерсантъ 05:53
Политика

Зеленский назвал свой секрет счастья

РИА Новости 04:40
Экономика

Голикова назвала размер материнского капитала в 2020 году

Размер материнского капитала в 2020 году вырастет на 3,8% составит 466 617 рублей, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания Российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям.
Rambler News Service 05:12
Общество

Чеченки извинились перед Кадыровым за просьбу предоставить им жилье

Переехавшие в Дагестан уроженки Чечни извинились за обращение к главе республики Рамзану Кадырову из-за отсутствия места для проживания.
Lenta.ru вчера в 09:04
Политика

Россию заставили сохранить транзит газа через Украину

Европейский суд поддержал Польшу в иске по газопроводу Opal, сухопутной ветке «Северного потока», и отменил решение Еврокомиссии (ЕК) о предоставлении «Газпрому» полного доступа к его мощностям.
Lenta.ru 10 сентября в 06:13
Фигурное катание

Валиева лидирует на этапе юниорского Гран-при в Челябинске

Россиянка Камила Валиева лидирует на этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию в Челябинске после короткой программы.
РИА Новости 05:47
Футбол

Тульский «Арсенал» сыграет с «Зенитом» в Санкт-Петербурге

КП - Тула 05:43
Происшествия

Грузовик снёс пешеходный мост в Подмосковье

Грузовик снёс пешеходный мост на трассе А107 в Московской области, сообщает телеканал «360». Инцидент произошёл недалеко от города Селятино.
RT на русском 05:13
Общество

ФНС сообщила о блокировке счетов Киркорова

Известия 00:56
Политика

МИД России назвал циничным решение перенести памятник Коневу в Праге

Россия возмущена циничным решением властей района Прага-6 перенести памятник маршалу Ивану Коневу в музей.
RT на русском 05:33
Политика

Правительство не сможет отменить восьмичасовой рабочий день

Речь идет о более чем 220 тысячах потенциально устаревших документах, в том числе о декрете Совета народных комиссаров РСФСР от 1917 года о восьмичасовом рабочем дне.
Газета.Ru 02:42
Происшествия

Житель Чехова купил хлеб с губкой для мытья посуды внутри

Житель города Чехова купил в сетевом магазине хлеб, внутри которого оказалась губка для мытья посуды.
РБК 04:35
Происшествия

СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями граждан, ущерб оценивается в миллиарды рублей.
Газета.Ru 02:46
Экономика

Греф выступил против нацпроектов

Греф призвал направить деньги, предусмотренные в бюджете для реализации нацпроектов, «на переизобретение, на создание новой модели в образовании, здравоохранении, в государственном управлении, правоохранении и в судебной системе».
Ведомости 05:48
Культура

Особое мнение: Виктор Шендерович

В. Шендерович ― Потому что пчелы что-то подозревают.
Эхо Москвы вчера в 12:57
Здоровье

Жительница Британии родила дочь после 14 направлений на аборт

Жительница Британии приняла решение рожать после 14 рекомендаций от врачей прервать беременность и не пожалела об этом.
Дни24 03:35
Политика

Зеленский рассказал о теме его недавних переговоров с Коломойским

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что он обсуждал с предпринимателем Игорем Коломойским во время их недавней встречи.
RT на русском 06:03
Футбол

База «Анжи» была обстреляна неизвестными

База футбольного клуба «Анжи» была обстреляна во время выступлений за махачкалинский клуб вратаря Ильи Абаева.
МК-Спорт 03:34
Баскетбол

Сборная Испании обыграла австралийцев и вышла в финал чемпионата мира

Баскетболисты сборной Испании нанесли поражение коллективу из Австралии в полуфинале чемпионата мира, проходящего в Китае.
ProstoProSport 06:43
Армия и оружие

Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией

Lenta.ru 11 сентября в 20:12
Политика

Отпустивших шпиона Смоленкова за границу чиновников наказали

Российские чиновники, допустившие выезд предполагаемого американского шпиона и экс-сотрудника администрации президента РФ Олега Смоленкова в Черногорию, понесли дисциплинарное наказание.
Газета.Ru 05:14
Политика

Аксенов отказался от мандата депутата парламента Крыма

По итогам выборов партия "Единая Россия" получила 60 мест в Госсовете Глава Крыма Сергей Аксенов отказался от депутатского мандата в региональном парламенте второго созыва, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 05:37
Как работают Яндекс.Новости?
Главное