Экономика

ТАССТАССТопилин: повышение МРОТ коснется 3,2 млн россиян

Топилин подчеркнул, что МРОТ будет увеличен на 7,5% до 12 тысяч 130 руб. "По нашей оценке, расходы организаций реального сектора экономики составят 20,8 млрд руб.", - добавил он.
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Топилин: повышение МРОТ коснется 3,2 млн россиян

Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 руб. потребует 20,9 млрд руб. в 2020 году из средств бюджетов регионов РФ и федерального бюджета, повышение коснется 3,2 млн человек. Об этом в четверг заявил ТАСС министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
ТАССвчера в 16:31

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Топилин: повышение МРОТ коснется 3,2 млн россиян

ТАССвчера в 16:31

Топилин: Увеличение МРОТ коснется 3,2 миллиона россиян

Российская газетавчера в 22:48

Топилин назвал требуемую сумму из бюджета РФ для повышения МРОТ

Известиявчера в 17:22

Топилин рассказал о повышении МРОТ: коснется 3,2 млн россиян

Московский Комсомолецвчера в 16:27

Топилин рассказал об изменении МРОТ в 2020 году

Газета.Ruвчера в 22:56

Минтруд оценил затраты на повышение МРОТ в 20,9 млрд рублей

Коммерсантъвчера в 18:28

Глава Минтруда сообщил о затратах на повышение МРОТ

РБКвчера в 19:10
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