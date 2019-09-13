Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 руб. потребует 20,9 млрд руб. в 2020 году из средств бюджетов регионов РФ и федерального бюджета, повышение коснется 3,2 млн человек. Об этом в четверг заявил ТАСС министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

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Минимальный размер оплаты труда в России будет увеличен до 12 тысяч 130 рублей. Только в 2020 году на это уйдет 20,9 миллиарда рублей из средств региональных и федерального бюджетов. Повышение МРОТ затронет 3,2 миллиона человек.

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