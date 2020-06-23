Сегодня, 23 июня, президент РФ Владимир Путин выступил с очередным обращением к нации. Он поблагодарил граждан за достойное прохождение трудного и опасного периода эпидемии и рассказал о новых мерах поддержки российской экономики. Мы собрали для вас наиболее важные пункты из обращения президента.

Повышение НДФЛ, лечение больных детей и новые выплаты. Главное из обращения Путина к нации

Общество Президент предложил расширить условия льготной ипотеки Президент России Владимир Путин в своем видеообращении предложил расширить программу льготной ипотеки на новое жилье. 93

Общество Ростуризм рассчитывает на отмену справок на коронавирус в санаториях Ростуризм обсуждает с Роспотребнадзором возможность отмены требования справок об отсутствии коронавирусной инфекции при заезде в санатории, сообщила в эфире программы «Док-ток» на Первом канале глава ведомства Зарина Догузова. 1

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Политика Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему часы главы государства Владимира Путина в ходе телеобращения отставали от реального времени, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. 256

Общество Режим самоизоляции в Самарской области отменят с 24 июня Режим самоизоляции для граждан в Самарской области отменяется с 24 июня, для людей старше 65 лет и из группы риска он будет носить рекомендательный характер, сообщил во вторник региональный оперштаб по борьбе с COVID-19. 65

Культура Добронравов признался в главной причине ухода из Театра сатиры Народный артист России Федор Добронравов подтвердил свой уход из Театра сатиры. По его словам, там он служил в течение 16 лет. 311

Экономика Путин предложил значительно снизить налоги в IT-отрасли Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения к россиянам предложил провести налоговый маневр в IT-отрасли. 327

Здоровье При выписке из больниц поменяют схему назначения лекарств в России Мишустин подчеркнул, что обязательно подпишет постановление, согласно которому у всех больных появится возможность даже в амбулаторных условиях лечиться средствами, которые давали положительный эффект в больнице. 10

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Авто Lada Vesta получит 400-сильный двигатель Отечественная модель может получить агрегат Toyota 3s-gte, который в базе имеет отдачу в 260 л.с. Как сообщает издание 32cars.ru, в Instagram появились фотографии перспективного проекта по доработке седана Lada Vesta. 85

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Шоу-бизнес Пугачева вновь станет бабушкой Певица Алла Пугачева в третий раз станет двоюродной бабушкой, сообщает News.ru со ссылкой на сообщение ее племянника Влада. 42

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Спорт Губерниев посоветовал футболистам затянуть пояса после поручения Путина Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале отреагировал на поручение президента России Владимира Путина об увеличении НДФЛ для обеспеченных граждан.

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