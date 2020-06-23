Экономика
Om1.ruПовышение НДФЛ, лечение больных детей и новые выплаты. Главное из обращения Путина к нации
Сегодня, 23 июня, президент РФ Владимир Путин выступил с очередным обращением к нации. Он поблагодарил граждан за достойное прохождение трудного и опасного периода эпидемии и рассказал о новых мерах поддержки российской экономики. Мы собрали для вас наиболее важные пункты из обращения президента.
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Общество
Президент предложил расширить условия льготной ипотеки
Президент России Владимир Путин в своем видеообращении предложил расширить программу льготной ипотеки на новое жилье.
Российская газета 10:51
Экономика
Голикова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату.
ТАСС вчера в 14:22
Общество
Ростуризм рассчитывает на отмену справок на коронавирус в санаториях
Ростуризм обсуждает с Роспотребнадзором возможность отмены требования справок об отсутствии коронавирусной инфекции при заезде в санатории, сообщила в эфире программы «Док-ток» на Первом канале глава ведомства Зарина Догузова.
RT на русском 12:59
Происшествия
В Мексике из-за сильного землетрясения возникла угроза цунами
Российская газета 12:36
Общество
Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми до 16 лет
Москва, 23 июня 2020, 19:46 — REGNUM Указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет подписал 23 июня президент России Владимир Путин.
REGNUM 12:46
Происшествия
Отец 18-летней Тропицель обвинил в смерти блогерки ее бойфренда
Отец погибшей в аварии на Бали 18-летней блогерки-миллионерши Анастасии Тропицель обвинил ее возлюбленного Виктора Майдановского в попытках перевести себе все сбережения девушки с ее банковских счетов.
Газета.Ru 06:32
Политика
Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему часы главы государства Владимира Путина в ходе телеобращения отставали от реального времени, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 13:12
Общество
Режим самоизоляции в Самарской области отменят с 24 июня
Режим самоизоляции для граждан в Самарской области отменяется с 24 июня, для людей старше 65 лет и из группы риска он будет носить рекомендательный характер, сообщил во вторник региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 13:39
Культура
Добронравов признался в главной причине ухода из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов подтвердил свой уход из Театра сатиры. По его словам, там он служил в течение 16 лет.
Профиль 21 июня в 08:45
Экономика
Путин предложил значительно снизить налоги в IT-отрасли
Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения к россиянам предложил провести налоговый маневр в IT-отрасли.
Газета.Ru 14:13
Здоровье
При выписке из больниц поменяют схему назначения лекарств в России
Мишустин подчеркнул, что обязательно подпишет постановление, согласно которому у всех больных появится возможность даже в амбулаторных условиях лечиться средствами, которые давали положительный эффект в больнице.
Live24 09:42
Шоу-бизнес
Кристина Асмус сообщила о разводе с Гариком Харламовым
Кристина Асмус разводится с Гариком Харламовым. Новость актриса сообщила в соцсетях.
Inc-news.ru вчера в 11:10
Экономика
Ипотечные ставки в России снизились до нового минимума
Средняя ставка по ипотеке в России в мае 2020 года достигла нового исторического минимума — 7,4%, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
Вести.Ru 08:02
Авто
Lada Vesta получит 400-сильный двигатель
Отечественная модель может получить агрегат Toyota 3s-gte, который в базе имеет отдачу в 260 л.с. Как сообщает издание 32cars.ru, в Instagram появились фотографии перспективного проекта по доработке седана Lada Vesta.
SpeedMe вчера в 05:18
Футбол
Агент Вагнера Лава объяснил, почему бразилец перешёл в «Кайрат»
RT на русском 13:20
Путешествия
Махачкала вошла в десятку популярных городов для отдыха внутри России
Город Махачкала вошел в топ-10 городов России, наиболее популярных для отдыха внутри страны.
Махачкалинские известия 09:00
Здоровье
В Петербурге сняли запрет на плановую госпитализацию
Медицинская реабилитация и плановая госпитализация, на которые ранее распространялся запрет из-за пандемии коронавируса, возобновляются в Петербурге, следует из сообщения на сайте городского управления Роспотребнадзора.
РИА Новости 14:23
Гаджеты
Acer Swift 5 стал первым ноутбуком с процессором Intel Tiger Lake
Компания Acer представила новый премиальный ноутбук Acer Swift 5. Его главной особенностью стало то, что он получил процессор нового поколения Intel Tiger Lake.
Ридус 12:54
Шоу-бизнес
Пугачева вновь станет бабушкой
Певица Алла Пугачева в третий раз станет двоюродной бабушкой, сообщает News.ru со ссылкой на сообщение ее племянника Влада.
Газета.Ru 03:50
Политика
Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы
Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 07:39
Политика
Зеленский назвал засранцами нарушающих правила дальнобойщиков
Президент Украины Владимир Зеленский назвал засранцами дальнобойщиков, которые ездят по дорогам с перегрузом, передает «112.ua».
Lenta.ru 10:46
Авто
«Автокод» назвал 6 самых беспроблемных авто на вторичном рынке России
Изучив собственные отчеты, эксперты сервиса «Автокод» назвали шесть самых беспроблемных автомобилей на вторичном рынке в России.
Автоновости дня 01:50
Спорт
Губерниев посоветовал футболистам затянуть пояса после поручения Путина
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале отреагировал на поручение президента России Владимира Путина об увеличении НДФЛ для обеспеченных граждан.
Lenta.ru 13:11
Происшествия
Прокуратура проверит сообщения о травмах собак на рейсах «Аэрофлота»
РИА Новости 12:33
Футбол
Прядкин объяснил, почему РПЛ не перенесла матч «Сочи» — «Ростов»
Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин объяснил, почему матч 23-го тура «Сочи» — «Ростов» (10:1) не был перенесён.
RT на русском 13:55
Происшествия
Госпитализирован устроивший ДТП внук хабаровского экс-губернатора
Российская газета 13:51
Политика
Китай готовится к отключению от долларовых платежных систем
Подчеркивается, что вопрос касается Системы межбанковских электронных клиринговых расчетов CHIPS и Системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.
Evo-rus.com 12:00
Общество
Путин предложил ввести налоговый режим для самозанятых по всей стране
Президент России Владимир Путин в телевизионном обращении предложил с 1 июля распространить налоговый режим для самозанятых по всей стране.
Коммерсантъ 11:02
Политика
Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30