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Lenta.ru
Lenta.ru

Повышение налога на новые проекты по добыче ископаемых оценили

Повышение налога на НДПИ не затронет новые проекты по добыче твердых полезных ископаемых, заверил первый вице-премьер России Андрей Белоусов. Его слова приводит РИА Новости. «Никаких выпадающих доходов для бюджета это не принесет», — оценил Белоусов.В источнике
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Lenta.ru

В России решили изменить налоговую систему

Lenta.ru17:03
Российская газета

Как отразятся на добыче нефти изменения налоговых условий в отрасли

Российская газетавчера в 11:22
RT на русском

Борисов прокомментировал планы по изменению НДД и НДПИ

RT на русскомвчера в 05:27
БИЗНЕС Online

«Татнефть» окажется в числе наиболее пострадавших от налоговых изменений нефтяных компаний

БИЗНЕС Onlineвчера в 07:53
ИА Красная Весна

Вице-премьер оценил планы правительства по изменению налогов для нефтяников

ИА Красная Веснавчера в 07:25
РБК

Вице-премьер назвал пострадавшие из-за новых налогов нефтяные компании

РБКвчера в 06:07
ТАСС

«Лукойл» к концу года оценит экономическое влияние отмены льгот по налогам

ТАССвчера в 09:05

Зеленский предложил создать в Киеве центр борьбы с дезинформацией

Ранее президент Аргентины Альберто Фернандес в ходе видеообращения на 75-й сессии Генассамблеи ООН призвал модернизировать организацию для выполнения всех потребностей современного мира.
Зеленский предложил создать в Киеве центр борьбы с дезинформацией
RT на русскомвчера в 16:46
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Песков оценил публикацию СМИ разговора Путина и Макрона о Навальном

В публикации газеты Le Monde деталей разговора президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона много неточностей, газета не обладает достоверной информацией, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.
Ведомостивчера в 06:11
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Реставраторов петербургской консерватории вывезли в Москву для ареста

Как стало известно «Форпосту» в среду, 23 сентября, накануне сотрудники центрального аппарата Следственного комитета РФ вывезли из Петербурга в Москву генерального директора реставрационной компании «Меандр» Елену Завадскую, а также бизнесмена Евгения Ярмоша, которого считают имеющим отношение к данному предприятию.
Форпост Северо-Западвчера в 10:04
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