Повышение налога на новые проекты по добыче ископаемых оценили
Повышение налога на НДПИ не затронет новые проекты по добыче твердых полезных ископаемых, заверил первый вице-премьер России Андрей Белоусов. Его слова приводит РИА Новости. «Никаких выпадающих доходов для бюджета это не принесет», — оценил Белоусов.В источнике
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