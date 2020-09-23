Повышение налога на НДПИ не затронет новые проекты по добыче твердых полезных ископаемых, заверил первый вице-премьер России Андрей Белоусов. Его слова приводит РИА Новости. «Никаких выпадающих доходов для бюджета это не принесет», — оценил Белоусов.