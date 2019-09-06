Как сообщил «НГ» депутат Госдумы Валерий Рашкин, есть информация, что в правительстве создана рабочая группа, которая занимается подготовкой второго этапа пенсионной реформы. Этот этап, по сведениям депутата, предполагает новое повышение пенсионного возраста для мужчин и для женщин до 70 лет.

с чего всё началось

Я оцениваю такое крайне негативно. Нет никаких поводов говорить о такой теме. Подобных предложений в Госдуму не поступало, и они не рассматривались. Это фейковая новость. Судя по всему, господину Рашкину это попросту приснилось.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала слухи о том, что депутаты якобы готовятся к повышению пенсионного возраста до 70 лет, сообщает ФАН. Она заявила, что такую идею даже не собирались рассматривать.

В Госдуме опровергли повышение пенсионного возраста до 70 лет

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