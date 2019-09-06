Политика
Lenta.ruПовышение пенсионного возраста до 70 лет оценили в правительстве
В правительстве не могут понять, откуда депутат Госдумы Валерий Рашкин взял информацию о готовящемся повышении пенсионного возраста в России до 70 лет. Об этом журналистам рассказал источник в аппарате кабинета министров, передает РИА Новости.
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Я оцениваю такое крайне негативно. Нет никаких поводов говорить о такой теме. Подобных предложений в Госдуму не поступало, и они не рассматривались. Это фейковая новость. Судя по всему, господину Рашкину это попросту приснилось.
— Светлана Бессараб, российский политикФАН 08:07
с чего всё началось
Как сообщил «НГ» депутат Госдумы Валерий Рашкин, есть информация, что в правительстве создана рабочая группа, которая занимается подготовкой второго этапа пенсионной реформы. Этот этап, по сведениям депутата, предполагает новое повышение пенсионного возраста для мужчин и для женщин до 70 лет.Независимая газетавчера в 12:34
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