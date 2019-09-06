Политика

Lenta.ruLenta.ruПовышение пенсионного возраста до 70 лет оценили в правительстве

В правительстве не могут понять, откуда депутат Госдумы Валерий Рашкин взял информацию о готовящемся повышении пенсионного возраста в России до 70 лет. Об этом журналистам рассказал источник в аппарате кабинета министров, передает РИА Новости.
Читать в источнике
Комментировать664
Светлана Бессараб
Я оцениваю такое крайне негативно. Нет никаких поводов говорить о такой теме. Подобных предложений в Госдуму не поступало, и они не рассматривались. Это фейковая новость. Судя по всему, господину Рашкину это попросту приснилось.
— Светлана Бессараб, российский политикФАН 08:07
с чего всё началось

Пенсионный возраст могут поднять до 70 лет

Как сообщил «НГ» депутат Госдумы Валерий Рашкин, есть информация, что в правительстве создана рабочая группа, которая занимается подготовкой второго этапа пенсионной реформы. Этот этап, по сведениям депутата, предполагает новое повышение пенсионного возраста для мужчин и для женщин до 70 лет.
Независимая газетавчера в 12:34

Подробнее о событии

Пенсионный возраст могут поднять до 70 лет

Независимая газетавчера в 12:34

Источник опроверг слухи о подготовке к повышению пенсионного возраста

РИА Новости05:57

Источник: в кабмине назвали бредом сообщения о повышении пенсионного возраста до 70 лет

ТАСС07:00

В правительстве назвали «бредом» сообщения о повышении пенсионного возраста до 70 лет

URA.Ru08:43

«Я боюсь, что уже до 24-го года этот бред обретет форму закона». Нина Останина о повышении пенсионного возраста до 70 лет

Ваши новости11:57

В правительстве опровергли слухи о новом повышении пенсионного возраста

РБК07:01

Правительство не прорабатывает повышение пенсионного возраста до 70 лет

Эхо Москвы06:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 12:31, Вашингтон
Музыка

Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе

РИА Новости 09:53
Происшествия

В Северодвинске сообщили о потенциально опасных объектах после взрыва

Архангельские власти предупредили компетентные органы о потенциально опасных объектах на берегу Белого моря после взрыва на военном полигоне под Северодвинском, говорится в поступившем в РБК сообщении департамента информации губернатора и правительства Архангельской области.
РБК 10:01
Происшествия

В Томске завели дело против ударившего кулаком по машине подростка

РБК 08:34
Музыка

Ники Минаж объявила о завершении музыкальной карьеры

Певица Ники Минаж сообщила, что завершает музыкальную карьеру. Она написала в твиттере, что «решила уйти на покой и быть со своей семьей».
Дождь вчера в 15:12
Футбол

Адвокат: «Протасовицкий не знает об освобождении Кокорина и Мамаева»

Матч ТВ 08:58
Политика

Путин отказался привлекать военных к строительству «Восточного»

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что президент России Владимир Путин отказался от идеи привлечь военных к строительству космодрома "Восточный".
Московский Комсомолец 11:56
Армия и оружие

РБК публикует фото погибших в Сирии военных

РБК 08:32
Политика

Путин о принадлежности Курил: Папаша всё забрал — и дело с концом

На встрече во Владивостоке с общественностью Дальнего Востока президент РФ Владимир Путин в очередной раз пояснил, что в вопросе принадлежности Курильских остров Россия опирается на результаты Второй мировой войны в 1945 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 03:47
Политика

Зеленский помиловал граждан из списка на обмен с Москвой

Президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан, которых Киев должен освободить в обмен на аналогичный жест Москвы.
Известия 12:15
Авто

В России начали продавать обновленный Lexus GX 460

Официальные дилерские центры открыли прием заказов на модернизированный внедорожник Lexus GX 460, который появится в автосалонах уже этой осенью.
CarsGuru.net 07:44
Политика

Похищенный Украиной тайный свидетель дела MH17 освобожден

Ранее Украина называла его одним из ключевых свидетелей в деле о крушении малайзийского Boeing на востоке страны.
Дни.ру вчера в 06:44
Экономика

В ЦБ заявили о неготовности России к внедрению новой пенсионной модели

Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать предложение Минфина о введении в РФ системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), Эльвира Набиуллина заявила о том, что ЦБ "не видит готовности" к внедрению данной модели пенсионных накоплений в России.
Вести.Финанс 12:13
Кино

В США умерла актриса Кэрол Линли

Актриса и модель скончалась в возрасте 77 лет от сердечного приступа. Она умерла в своем доме в Калифорнии.
RuNews24.ru 07:10
Фигурное катание

Константинова не смогла назвать свои конкретные цели на сезон

Российская фигуристка Станислава Константинова рассказала о своих целях на сезон и успехах в исполнении тройного акселя.
Нева Спорт 11:34
Политика

Путин назвал Камчатку самым красивым местом в мире

Интерфакс 04:05
Экономика

Минфин выступил за взимание налога с водителей BlaBlaCar

С водителей сервиса BlaBlaCar могут начать брать подоходный налог (13%).
Известия вчера в 19:54
Футбол

«Ювентус» хочет бесплатно получить двух игроков «Тоттенхэма»

Metaratings 11:37
Политика

Британская Палата лордов одобрила законопроект об отсрочке Brexit

Палата лордов британского парламента одобрила принятый ранее палатой общин законопроект, который обязывает премьера страны Бориса Джонсона и его правительство просить Брюссель отложить выход Соединенного Королевства из состава Евросоюза на три месяца в случае отсутствия сделки с ЕС.
Российская газета 11:34
Происшествия

Памфилова описала напавшего на нее мужчину

REGNUM 11:52
Политика

Бразильский министр вслед за президентом оскорбил жену Макрона

РБК 07:08
Армия и оружие

Рогозин анонсировал создание новой ракеты «Союз-6»

«Роскосмос» планирует создать новую ракету среднего класса «Союз-6». Основой для нее станет «Союз-5», которая сейчас находится в разработке.
Коммерсантъ 11:52
Политика

Роскомнадзор направил обращения Google и Facebook перед выборами

«Роскомнадзор направил представителям компаний Google (в том числе YouTube) и Facebook обращения о принятии исчерпывающих мер по недопущению распространения 7 и 8 сентября 2019 года политической рекламы на указанных интернет-площадках», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
RT на русском 10:33
Финансы

Центробанк снизил ключевую ставку до 7%

Отмечается, что она будет снижена на 0,25 процентного пункта и составит семь процентов годовых. Предыдущее снижение ставке произошло в июне.
Газета.Ru 11:08
Футбол

Семак отреагировал на решение суда об УДО Кокорина

Чемпионат 04:44
Армия и оружие

В ДНР сообщили о ранении женщины при обстреле со стороны ВСУ

РИА Новости 02:50
Спорт

Погачар выиграл 13-й этап «Вуэльты», Роглич лидирует в общем зачёте

Словенский гонщик Тадей Погачар из команды UAE Team Emirates одержал победу на 13-м этапе веломногодневки «Вуэльта».
Чемпионат 12:19
Экономика

Сбербанк займется доставкой продуктов из магазинов

Сервис планирует работать без наценок, то есть стоимость товара будет такой же, как и в магазине, а время доставки составит два часа.
РБК вчера в 17:02
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк планирует рассказать правду о своем здоровье

Актриса Анастасия Заворотнюк планирует сообщить зрителям правду о своем здоровье, в настоящее время она выбирает площадку для интервью.
Вечерняя Москва 06:06
Политика

Топ-менеджер «Ростеха» задержан в Италии по запросу США

Сегодня стало известно, что ещё 3 сентября директор по развитию бизнеса ОДК Александр Коршунов задержан в аэропорту Неаполя.
Завтра.ру вчера в 11:14
Происшествия

Житель Петербурга попытался ввезти в Россию 63 килограмма гашиша

РИА Новости 08:25
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное