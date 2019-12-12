Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПовышение пенсионного возраста и НДС назвали необязательным

Повышение возраста выхода на пенсию и рост налога на добавленную стоимость (НДС) были необязательны властям Российской Федерации для того, чтобы увеличить поступления в бюджет. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на аналитиков Vygon Consulting.
Читать в источнике
Комментировать28
с чего всё началось

Доходы бюджета можно было увеличить без повышения НДС и пенсионного возраста

Сделав российскую налоговую систему более взвешенной и учитывающей особенности всех отраслей, можно увеличить бюджетные доходы без таких чувствительных для людей мер, как рост НДС или пенсионного возраста.
Ведомости11 декабря в 16:00

Подробнее о событии

Доходы бюджета можно было увеличить без повышения НДС и пенсионного возраста

Ведомости11 декабря в 16:00

Аналитики нашли способ обойтись без повышения пенсионного возраста и НДС

URA.Ru11 декабря в 20:16

Vygon Consulting: бюджетные доходы можно увеличить без повышения НДС и пенсионного возраста

Коммерсантъвчера в 01:12

Повышение пенсионного возраста и рост НДС назвали необязательными

Lenta.ruвчера в 06:15

Аналитики нашли способ увеличить доходы бюджета без повышения пенсионного возраста и НДС

Forbesвчера в 01:51

Повышение пенсионного возраста и НДС назвали необязательным

Московский Комсомолецвчера в 07:29

Аналитики: доходы бюджета можно было увеличить без повышения НДС и пенсионного возраста

Банки.рувчера в 00:28
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 00:53, Ашберн
Общество

День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря

Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
Телепорт вчера в 18:35
Политика

Трамп назвал выборы в Великобритании большой победой Джонсона

Президент США Дональд Трамп в пятницу отметил, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во главе правящей Консервативной партии, по-видимому, уверенно побеждает на парламентских выборах в Великобритании.
ТАСС вчера в 23:57
Политика

Путин присвоил Кобзеву звание генерал-полковника

Президент России Владимир Путин присвоил назначенному врио губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву звание генерал-полковника внутренней службы.
ТАСС вчера в 23:37
Общество

Ученые выявили смертельную опасность дневного сна

Дневной и продолжительный ночной сон повышают риск развития инсульта.
Известия вчера в 00:00
Политика

В Челны с рабочим визитом приедет Владимир Путин

Казань24 вчера в 12:05
Общество

Зима будет неоднородной, ожидаются волны холода

Волны холода ожидаются этой зимой, заявил научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд Роман Менделевич 12 декабря в интервью журналистам, сообщает «Российская газета».
Красная весна вчера в 04:46
Происшествия

Открытое горение на крейсере «Адмирал Кузнецов» ликвидировано

Специалисты ликвидировали открытое горение на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске.
ТАСС 00:28
Политика

Зеленский ответил на слова Путина по поводу газа

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова российского лидера Владимира Путина по газовому вопросу.
RT на русском вчера в 17:16
Происшествия

СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»

Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
РИА Новости вчера в 08:05
Общество

Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу

Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу Сегодня в Москве прощаются с Юрием Лужковым.
Экспресс газета вчера в 01:53
Космос

Солнечный зонд NASA заснял призрачные следы астероида

Популярная механика вчера в 04:15
Общество

Продажи новогодних товаров резко сократились

На старте сезона россияне купили в полтора раза меньше елочных игрушек, спрос на гирлянды по сравнению с прошлым декабрем сократился на четверть, свидетельствуют данные «Платформы ОФД».
Известия вчера в 18:09
Кино

Режиссер «Великого Гэтсби» экранизирует «Мастера и Маргариту»

Австралийский кинорежиссер Баз Лурман («Мулен Руж!», «Великий Гэтсби») приобрел права на экранизацию романа «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова.
Культуромания вчера в 08:36
Происшествия

В Кузбассе осудили двух рабовладельцев

Комсомольская правда - Кемерово вчера в 23:48
Политика

Евросоюз принял решение о продлении санкций против России

Лидеры на саммите ЕС в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против РФ, сообщил РИА Новости дипломатический источник на полях Евросовета.
РИА Новости вчера в 16:48
Общество

Подозреваемый в убийстве Шеремета не признает свою причастность к делу

Сержант украинских сил спецопераций Андрей Антоненко, который находится в числе подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, не признает свою причастность к делу.
Газета.Ru вчера в 10:25
Политика

Польша отказалась от соглашения ЕС по климату

Главы государств и правительств стран Европейского союза пришли к соглашению по климатическим изменениям во время первого дня саммита в Брюсселе.
Ридус вчера в 19:54
Общество

Льготные авиабилеты на Дальний Восток начнут продавать в январе

Продажа субсидируемых билетов на Дальний Восток на 2020 год начнется в начале января.
EastRussia вчера в 18:08
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

REGNUM 11 декабря в 07:42
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию России о контроле над вооружением

Генассамблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями.
Газета.Ru вчера в 22:11
Футбол

Неймар: уступил пенальти Кавани не ради примирения с кем-то

Изначально мяч в руки взял Неймар, но потом принял решение отдать право на удар партнёру по команде форварду Эдинсону Кавани, который и реализовал пенальти.
Чемпионат вчера в 22:41
Политика

Зеленский высказался за изменение Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала «1+1» высказался за изменение положений Минских соглашений, которые касаются контроля над границей.
RT на русском вчера в 16:00
Космос

Корабль «Орел» не сможет полететь к Луне из-за лишнего веса

Российский космический корабль «Орел», который предназначен для полетов к Луне, оказался на две тонны тяжелее установленной документом Роскосмоса нормы, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на материалы РКК «Энергия».
Expert.ru вчера в 23:50
Политика

Климкин предрек переход части территорий Украины под власть России

Ряд украинских территорий "перейдут под вассальную зависимость России", если Киев в вопросе урегулирования внутреннего кризиса на юго-востоке страны пойдет на компромисс с Москвой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин в своей статье для издания "Европейская правда".
РИА Новости вчера в 20:10
Общество

В России рекордно снизилась цена на последний iPhone

Цена на iPhone 11 Pro Max снизилась до отметки в 77 тысяч рублей, что стало рекордом с момента выхода смартфона.
РИА Новости вчера в 23:12
Экономика

В России снизился уровень социального неравенства

Антироссийские санкции снизили уровень неравенства в доходах россиян.
URA.Ru вчера в 22:41
Происшествия

Шесть человек погибли при пожаре в Алтайском крае

Шесть человек погибли при пожаре в частном доме в Алтайском крае. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.
РБК вчера в 23:12
Общество

Россияне назвали самые пугающие болезни

Россияне назвали болезни, которые больше всего вызывают у них страх.
Газета.Ru вчера в 23:08
Наука

Ученые рассказали, как на Земле появились сложные формы жизни

Vevby.ru 10 декабря в 22:36
Биатлон

Этап Кубка мира по биатлону в Хохфильцене стартует двумя спринтами

В рамках этапа Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене пройдут две спринтерские гонки.
Нева Спорт вчера в 19:04
Как работают Яндекс.Новости?
Главное