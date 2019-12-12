Экономика
Московский КомсомолецПовышение пенсионного возраста и НДС назвали необязательным
Повышение возраста выхода на пенсию и рост налога на добавленную стоимость (НДС) были необязательны властям Российской Федерации для того, чтобы увеличить поступления в бюджет. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на аналитиков Vygon Consulting.
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с чего всё началось
Сделав российскую налоговую систему более взвешенной и учитывающей особенности всех отраслей, можно увеличить бюджетные доходы без таких чувствительных для людей мер, как рост НДС или пенсионного возраста.Ведомости11 декабря в 16:00
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Доходы бюджета можно было увеличить без повышения НДС и пенсионного возраста
Ведомости11 декабря в 16:00
Vygon Consulting: бюджетные доходы можно увеличить без повышения НДС и пенсионного возраста
Коммерсантъвчера в 01:12
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