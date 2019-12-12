Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПовышение пенсионного возраста и НДС назвали необязательным

Повышение возраста выхода на пенсию и рост налога на добавленную стоимость (НДС) были необязательны властям Российской Федерации для того, чтобы увеличить поступления в бюджет. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на аналитиков Vygon Consulting.
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с чего всё началось

Доходы бюджета можно было увеличить без повышения НДС и пенсионного возраста

Сделав российскую налоговую систему более взвешенной и учитывающей особенности всех отраслей, можно увеличить бюджетные доходы без таких чувствительных для людей мер, как рост НДС или пенсионного возраста.
Ведомости11 декабря в 16:00

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Доходы бюджета можно было увеличить без повышения НДС и пенсионного возраста

Ведомости11 декабря в 16:00

Аналитики нашли способ обойтись без повышения пенсионного возраста и НДС

URA.Ru11 декабря в 20:16

Vygon Consulting: бюджетные доходы можно увеличить без повышения НДС и пенсионного возраста

Коммерсантъвчера в 01:12

Повышение пенсионного возраста и рост НДС назвали необязательными

Lenta.ruвчера в 06:15

Аналитики нашли способ увеличить доходы бюджета без повышения пенсионного возраста и НДС

Forbesвчера в 01:51

Повышение пенсионного возраста и НДС назвали необязательным

Московский Комсомолецвчера в 07:29

Аналитики: доходы бюджета можно было увеличить без повышения НДС и пенсионного возраста

Банки.рувчера в 00:28
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Глава Иркутской области Сергей Левченко покинул свой пост

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США снова испытали запрещенную ДРСМД ракету

Ракеты с дальностью полета свыше 500 км были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Коммерсантъ вчера в 16:32
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Зеленский дал первое интервью российскому телеканалу

Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью тележурналистам из России.
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В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
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Шесть человек погибли при пожаре в Алтайском крае

Шесть человек погибли при пожаре в частном доме в Алтайском крае. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.
РБК вчера в 23:12
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Росстат предсказал рекордную убыль населения по итогам 2019 года

Естественная убыль населения России — превышение числа умерших над числом родившихся — за девять месяцев текущего года составила 259 тысяч 600 человек, следует из подсчетов экспертов Федеральной службы государственной статистики.
РИА Новости 02:32
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Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ

Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
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Происшествия

Власти Москвы сообщили о здоровье журналиста Виноградова до смерти

Журналист газеты «Вечерняя Москва» Михаил Виноградов ставил себе неизвестные уколы, из-за воспаления на месте которых его прооперировали за несколько дней до вызова скорой, сообщили РБК в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
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Замкнул первую тройку игрок «ПСЖ» Неймар, который заработал 105 млн долларов. Отметим, что Месси впервые в истории возглавил данный рейтинг.
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Microsoft представила консоль следующего поколения Xbox Series X

Компания Microsoft представила консоль нового поколения Xbox Series X, ранее известную как Project Scarlett.
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На нижегородца завели дело за истязание соседей конским ржанием

Уголовное дело об истязании возбуждено в отношении 46-летнего нижегородца, систематически изводившего соседей конским ржанием.
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Орешкин: первая половина 2020 года потеряна для российской экономики

Первые шесть месяцев 2020 года уже потеряны для российской экономики, заявил глава Минэкономики Максим Орешкин.
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Шоу-бизнес

Умерла актриса Екатерина Дурова

Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте Театра на Малой Бронной.
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Армия и оружие

Российская артиллерия в начале 2020 года получит «пластиковые» снаряды

Генеральный директор концерна «Техмаш» Владимир Лепин сообщил, что в первом квартале 2020 года на вооружение Сухопутных войск России будут приняты 30мм боеприпасы с пластмассовыми элементами.
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В Красноярске массажистка сломала ноги младенцу, возбуждено дело

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Благоустройство Москвы в этом году оказалось дороже Крымского моста

Первый год руководства Сергея Собянина запомнился москвичам развороченными тротуарами в центре: их мостили плиткой.
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Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление, что сериал с его участием «Слуга народа» был снят с эфира российского телеканала ТНТ, сообщает в пятницу, 13 декабря, «РИА Новости».
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Панарин признан первой звездой игрового дня в НХЛ

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«Рабовладельцы» из Кузбасса получили 4 и 3,5 года колонии

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Трехлетний ребенок отравился наркотиками в Москве

Медики выявили в крови у доставленного в больницу в Москве с подозрением на менингит ребенка следы наркотиков.
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Борис Джонсон победил на выборах в Великобритании с разгромным счетом

Борис Джонсон победил на выборах в Великобритании с разгромным счетом Больше 350 мест получили британские консерваторы в Палате общин, обеспечив себе уверенную победу и мандат на проведение обещанных реформ.
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Свадебный кортеж в Петербурге открыл стрельбу в дорожном конфликте

В Петербурге задержан злоумышленник, применивший оружие в ходе дорожного конфликта при движении свадебного кортежа.
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Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгком весе, поделился ожиданиями в преддверии поединка с американцем Тони Фергюсоном.
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Ротару отказалась выступать в России из-за обрушившейся на нее критики

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Пожар на «Адмирале Кузнецове» потушен

Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» потушен, причины возгорания устанавливает комиссия.
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Депутаты Госдумы приняли законопроект, который даст возможность устанавливать в российских аэропортах непрозрачные кабины для курения.
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Британские аналитики назвали ВКС РФ вторыми в мире по численности

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Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
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Россияне назвали болезни, которых боятся больше всего

Наибольший страх у россиян вызывают такие болезни как рак, инсульт и ВИЧ, следует из результатов опроса портала "Здоровье Mail.ru", которые имеются в распоряжении ТАСС.
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