Сделав российскую налоговую систему более взвешенной и учитывающей особенности всех отраслей, можно увеличить бюджетные доходы без таких чувствительных для людей мер, как рост НДС или пенсионного возраста.

с чего всё началось

Повышение возраста выхода на пенсию и рост налога на добавленную стоимость (НДС) были необязательны властям Российской Федерации для того, чтобы увеличить поступления в бюджет. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на аналитиков Vygon Consulting.

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