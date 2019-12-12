Экономика
Московский КомсомолецПовышение пенсионного возраста и НДС назвали необязательным
Повышение возраста выхода на пенсию и рост налога на добавленную стоимость (НДС) были необязательны властям Российской Федерации для того, чтобы увеличить поступления в бюджет. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на аналитиков Vygon Consulting.
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с чего всё началось
Сделав российскую налоговую систему более взвешенной и учитывающей особенности всех отраслей, можно увеличить бюджетные доходы без таких чувствительных для людей мер, как рост НДС или пенсионного возраста.Ведомостивчера в 16:00
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Политика
Путин принял отставку иркутского губернатора
Президент России Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области.
Происшествия
На СФ рассказали о пострадавших при пожаре на «Адмирале Кузнецове»
Десяти военнослужащим после пожара на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" оказана медпомощь, их здоровью ничто не угрожает, говорится в сообщении Северного флота.
Футбол
Зидан: «Если „Реал“ встретится с „Ливерпулем“, то уничтожит их»
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан после победы над «Брюгге» (3:1) в гостевом поединке шестого тура группового раунда Лиги чемпионов высказался о предстоящей жеребьевке 1/8 финала.
Происшествия
СК начал проверку после смерти журналиста «Вечерней Москвы»
Журналист газеты "Вечерняя Москва" Михаил Виноградов скончался на 43-м году жизни.
Общество
В России может появиться норма об изъятии родителя из семьи
В случае если родители не совершали преступлений против жизни, здоровья или половой неприкосновенности ребенка, органы опеки предполагается ориентировать на помощь в его возвращении и преодоление кризиса в семье.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя завершилась церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым.
Политика
Трамп назвал признание Тунберг «Человеком года» нелепым
Президент США Дональд Трамп раскритиковал признание 16-летней Греты Тунберг "Человеком года-2019" по версии журнала Time, назвав победу экоактивистки "нелепой".
Происшествия
Военный вертолет Ми-28 разбился на Кубани
В Краснодарском крае разбился военный вертолет Ми-28Н. Ранее экипаж перестал выходить на связь, не удавалось установить его местонахождение.
Происшествия
Суд заочно арестовал родственника убитого в Берлине Хангошвили
Лефортовский суд Москвы заочно арестовал Муради Кавтарашвили, обвиняемого в содействии террористической деятельности, сообщили РБК в пресс-службе суда.
Политика
Зеленский дал первое полноценное интервью российскому СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам. Об этом сообщает РИА "Новости".
Армия и оружие
Греция может принять военные базы США в случае их закрытия в Турции
Власти Греции рассматривают вариант с возможным размещением американских военных баз на своей территории, если США будут вынуждены уйти из Турции, в частности из Инджирлика.
Биатлон
Шевнина стала пятой в суперспринте на этапе Кубка IBU в Риднау
Армия и оружие
МИД назвал учения НАТО Defender Europe «калькой холодной войны»
Замглавы МИД РФ Александр Грушко, говоря о планируемых НАТО в 2020 году учениях Defender Europe, отметил, что они не направлены на укрепление безопасности.
Политика
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Транспорт
Собянин открыл второй участок Южной рокады
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по второму участку Южной рокады - новой межрайонной трассы, которая отчасти дублирует перегруженный МКАД.
Финансы
Индекс РТС поднялся выше 1500 пунктов впервые с октября 2013 года
Долларовый индекс РТС поднялся в четверг выше психологической отметки в 1500 пунктов впервые с октября 2013 года на фоне значительного укрепления рубля, следует из динамики торгов Московской биржи.
Политика
Зеленский перечислил пять составляющих формулы будущего для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о пяти составляющих формулы будущего для страны. Об этом сообщает журнал "Новое время".
Культура
Третьяковка запустила образовательный онлайн-проект «Лаврус»
Масштабный просветительский онлайн-проект Третьяковской галереи "Лаврус" позволит каждому познакомиться с художественным наследием музея, наличие образовательного проекта по русскому искусству было необходимым, сообщила гендиректор Третьяковки Зельфира Трегулова.
Общество
Rambler Group предъявила права на самый популярный веб-сервер мира
«Рамблер интернет холдинг» сообщил «Ведомостям», что нарушено его исключительное право на веб-сервер Nginx – самый популярный в мире.
Экономика
Госдума приняла закон о повышении МРОТ
Закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передаёт корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.
Политика
В МИД РФ назвали необоснованными претензии Нидерландов по делу MH17
Заявления прокуратуры Нидерландов в отношении России по делу о крушении Boeing рейса МН17 и жителя ДНР Владимира Цемаха вызывают в России недоумение.
Политика
Forbes назвал сто самых влиятельных женщин 2019 года
Журнал Forbes опубликовал список из ста самых влиятельных женщин 2019 года. Рейтинг возглавила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Здоровье
Минздрав решил вопрос о срочных поставках пропавшего лекарства
«Произведенный объем будет безвозмездно поставлен через благотворительные фонды или напрямую в лечебные учреждения больным муковисцидозом, для того чтобы вопрос был быстро решен», — рассказал Сайткулов на прошедшем в Общественной палате круглом столе «Пути решения системных проблем лекарственного обеспечения больных муковисцидозом в Российской Федерации».
Экономика
Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019
В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.
Армия и оружие
США организовали настоящее государство террористов на юге Сирии
Тысячи сирийцев продолжают ждать спасения из созданного США лагеря неподалеку от военной базы «Ат-Танф».
Политика
Ъ: Трамп сообщил Лаврову о желании увеличить товарооборот с Россией
Президент США Дональд Трамп во время переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что хочет "в несколько раз" увеличить товарооборот с Россией.
Наука
Древнейшие наскальные рисунки нашли в Индонезии
Ученые нашли в Индонезии самые древние созданные человеком наскальные рисунки. Им 44 тысячи лет, сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на Nature.