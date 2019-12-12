Экономика
Московский КомсомолецПовышение пенсионного возраста и НДС назвали необязательным
Повышение возраста выхода на пенсию и рост налога на добавленную стоимость (НДС) были необязательны властям Российской Федерации для того, чтобы увеличить поступления в бюджет. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на аналитиков Vygon Consulting.
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с чего всё началось
Сделав российскую налоговую систему более взвешенной и учитывающей особенности всех отраслей, можно увеличить бюджетные доходы без таких чувствительных для людей мер, как рост НДС или пенсионного возраста.Ведомостивчера в 16:00
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Общество
Госдума отменяет штрафы за превышение «средней скорости»
В пояснительной записке к инициативе законодатели обратили внимание, что в некоторых регионах автомобилистам приходят "штрафы за так называемое движение со средней скоростью, которую измеряют с помощью автоматических комплексов".
Экономика
Госдума повысила МРОТ на 850 рублей
С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет до 12 тыс. 130 рублей.
Политика
Глава Иркутской области Сергей Левченко уходит в отставку
Сам господин Левченко в среду, 11 декабря, дал интервью «РИА Новости», в котором рассказал о ситуации с урегулированием последствий наводнения, борьбе с лесными пожарами и других направлениях работы администрации региона.
Происшествия
В Москве заочно арестовали родственника убитого в ФРГ Хангошвили
Мужчина объявлен в международный розыск. Арестованный является родственником убитого в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.
Происшествия
Аваков заявил о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета
На Украине полицейские по согласованию с прокуратурой задержали подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, написал в фейсбуке глава МВД Арсен Аваков.
Происшествия
СМИ опубликовали список пострадавших на «Адмирале Кузнецове»
"5 канал" опубликовал список пострадавших при пожаре на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов".
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя завершилась церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.
Происшествия
Российский журналист умер после открывшегося кровотечения
В публикации Виноградов рассказал, что у него открылось кровотечение после выписки из больницы, а прибывшие на вызов скорой помощи врачи наложили повязку, не остановив само кровотечение.
Технологии
Один из создателей штрих-кода Джордж Лорер скончался в возрасте 94 лет
Джордж Джозеф Лорер, один из изобретателей штрих-кода, который до сих пор повсеместно используется для маркировки изделий, скончался в возрасте 94 лет.
Политика
Путин: жизнь требует нового осмысления Конституции
Президент России Владимир Путин на встрече с судьями Конституционного суда заявил о том, что «жизнь, ее развитие» требуют «нового осмысления» Конституции.
Экономика
Порог беспошлинного ввоза посылок могут сократить до €20
Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил предложение сократить порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов до €20 к 2022 году.
Гаджеты
Samsung выпускает смартфон Galaxy A71
Происшествия
Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, не выходил на связь с родственниками Ещенко и не пытался компенсировать ущерб, заявила адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери убитой.
Политика
Зеленский написал статью и вывел в ней формулу будущего Украины
Президент Украины Владимир Зеленский написал статью «Вперед и вверх» для журнала «Новое время», в которой он вывел пять составляющих формулы для будущего страны.
Общество
Во Франции проведут пенсионную реформу, несмотря на протесты
Несмотря на протесты, во Франции не откажутся от планов по проведению пенсионной реформы.
Экономика
Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику
Правление «Газпрома» согласовало новую редакцию дивидендной политики, сообщила компания.
Происшествия
В Саратовской области мужчины возили на санках труп местного жителя
Двое мужчин в городе Вольске Саратовской области бросили возле одного из домов тело местного жителя и скрылись, по подозрению в причинении смерти потерпевшему задержали 17-летнего подростка, сообщило в четверг областное управление СК России.
Политика
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Политика
Песков заявил, что запрета шутить про Путина на телевидении нет
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на телевидении нет запрета шутить про российского лидера Владимира Путина.
Общество
Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз
Штрафы для бизнеса за невыполнение предписаний надзорных органов могут увеличиться в десятки раз.
Политика
В Бундестаге считают, что ФРГ должна потребовать пошлин против СПГ из США
Эрнст указал на то, что действия США подтверждают, что Европа должна действовать независимо от Вашингтона во внешней, экономической политике и политике безопасности.
Авто
КамАЗ готовится показать конкурента «Газели»
Автомобиль сможет дозагрузить сборочную площадку автопредприятия, которая сейчас работает в половину мощности — вместо 70 тысяч машин в год КамАЗ выпускает 40 тысяч из-за низкого спроса.
Общество
Госдума приняла закон о возвращении курилок в аэропорты
Госдумав ходе пленарного заседания 12 декабря приняла в третьем чтении закон, возвращающий курилки в здания аэропортов.
Экономика
Акции Saudi Aramco в ходе первых после IPO торгов подорожали на 10%
Акции Saudi Aramco, которые в среду впервые вышли на биржу, на момент открытия торгов подорожали на 10%: с объявленной при IPO суммы в 32 саудовских риала ($8,5) до 35,2 риала ($9,39).
Общество
Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским
Происшествия
Суд заочно арестовал сына погибшего в петербургском СИЗО бизнесмена
Кировский суд Санкт-Петербурга заочно арестовал Дениса Пшеничного — фигуранта уголовного дела о хищении 368 млн руб. при проектировании субмарины проекта 636.3 «Варшавянка».
Общество
Почти половина россиян имеет лишний вес, выяснил Росстат
Росстат зафиксировал предрасположенность к лишнему весу более чем у половины россиян, сообщает ТАСС.
Авто
Новый седан Kia Optima появился у дилеров
Компания KIA презентовала седан KIA Optima/K5 новой генерации три недели назад. Прием заказов на новинку уже стартовал.