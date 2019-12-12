Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПовышение пенсионного возраста и НДС назвали необязательным

Повышение возраста выхода на пенсию и рост налога на добавленную стоимость (НДС) были необязательны властям Российской Федерации для того, чтобы увеличить поступления в бюджет. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на аналитиков Vygon Consulting.
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с чего всё началось

Доходы бюджета можно было увеличить без повышения НДС и пенсионного возраста

Сделав российскую налоговую систему более взвешенной и учитывающей особенности всех отраслей, можно увеличить бюджетные доходы без таких чувствительных для людей мер, как рост НДС или пенсионного возраста.
Ведомостивчера в 16:00

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Доходы бюджета можно было увеличить без повышения НДС и пенсионного возраста

Ведомостивчера в 16:00

Аналитики нашли способ обойтись без повышения пенсионного возраста и НДС

URA.Ruвчера в 20:16

Vygon Consulting: бюджетные доходы можно увеличить без повышения НДС и пенсионного возраста

Коммерсантъ01:12

Повышение пенсионного возраста и рост НДС назвали необязательными

Lenta.ru06:15

Аналитики нашли способ увеличить доходы бюджета без повышения пенсионного возраста и НДС

Forbes01:51

Повышение пенсионного возраста и НДС назвали необязательным

Московский Комсомолец07:29

Аналитики: доходы бюджета можно было увеличить без повышения НДС и пенсионного возраста

Банки.ру00:28
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С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет до 12 тыс. 130 рублей.
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Сам господин Левченко в среду, 11 декабря, дал интервью «РИА Новости», в котором рассказал о ситуации с урегулированием последствий наводнения, борьбе с лесными пожарами и других направлениях работы администрации региона.
Коммерсантъ 07:05
Происшествия

В Москве заочно арестовали родственника убитого в ФРГ Хангошвили

Мужчина объявлен в международный розыск. Арестованный является родственником убитого в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.
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Происшествия

Аваков заявил о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета

На Украине полицейские по согласованию с прокуратурой задержали подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, написал в фейсбуке глава МВД Арсен Аваков.
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Происшествия

СМИ опубликовали список пострадавших на «Адмирале Кузнецове»

"5 канал" опубликовал список пострадавших при пожаре на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов".
РИА Новости 08:30
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя завершилась церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.
Коммерсантъ 06:40
Происшествия

Российский журналист умер после открывшегося кровотечения

В публикации Виноградов рассказал, что у него открылось кровотечение после выписки из больницы, а прибывшие на вызов скорой помощи врачи наложили повязку, не остановив само кровотечение.
Lenta.ru 08:40
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Один из создателей штрих-кода Джордж Лорер скончался в возрасте 94 лет

Джордж Джозеф Лорер, один из изобретателей штрих-кода, который до сих пор повсеместно используется для маркировки изделий, скончался в возрасте 94 лет.
Газета.Ru 08:20
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Путин: жизнь требует нового осмысления Конституции

Президент России Владимир Путин на встрече с судьями Конституционного суда заявил о том, что «жизнь, ее развитие» требуют «нового осмысления» Конституции.
Коммерсантъ 08:24
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Порог беспошлинного ввоза посылок могут сократить до €20

Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил предложение сократить порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов до €20 к 2022 году.
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Samsung выпускает смартфон Galaxy A71

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Происшествия

Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, не выходил на связь с родственниками Ещенко и не пытался компенсировать ущерб, заявила адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери убитой.
РИА Новости вчера в 10:06
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Зеленский написал статью и вывел в ней формулу будущего Украины

Президент Украины Владимир Зеленский написал статью «Вперед и вверх» для журнала «Новое время», в которой он вывел пять составляющих формулы для будущего страны.
Lenta.ru 07:50
Общество

Во Франции проведут пенсионную реформу, несмотря на протесты

Несмотря на протесты, во Франции не откажутся от планов по проведению пенсионной реформы.
Газета.Ru 08:43
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Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику

Правление «Газпрома» согласовало новую редакцию дивидендной политики, сообщила компания.
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Двое мужчин в городе Вольске Саратовской области бросили возле одного из домов тело местного жителя и скрылись, по подозрению в причинении смерти потерпевшему задержали 17-летнего подростка, сообщило в четверг областное управление СК России.
РИА Новости 07:55
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

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Песков заявил, что запрета шутить про Путина на телевидении нет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на телевидении нет запрета шутить про российского лидера Владимира Путина.
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Общество

Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз

Штрафы для бизнеса за невыполнение предписаний надзорных органов могут увеличиться в десятки раз.
Lenta.ru вчера в 20:10
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В Бундестаге считают, что ФРГ должна потребовать пошлин против СПГ из США

Эрнст указал на то, что действия США подтверждают, что Европа должна действовать независимо от Вашингтона во внешней, экономической политике и политике безопасности.
ТАСС 08:04
Авто

КамАЗ готовится показать конкурента «Газели»

Автомобиль сможет дозагрузить сборочную площадку автопредприятия, которая сейчас работает в половину мощности — вместо 70 тысяч машин в год КамАЗ выпускает 40 тысяч из-за низкого спроса.
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Госдума приняла закон о возвращении курилок в аэропорты

Госдумав ходе пленарного заседания 12 декабря приняла в третьем чтении закон, возвращающий курилки в здания аэропортов.
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Акции Saudi Aramco в ходе первых после IPO торгов подорожали на 10%

Акции Saudi Aramco, которые в среду впервые вышли на биржу, на момент открытия торгов подорожали на 10%: с объявленной при IPO суммы в 32 саудовских риала ($8,5) до 35,2 риала ($9,39).
РБК вчера в 03:32
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Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским

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Суд заочно арестовал сына погибшего в петербургском СИЗО бизнесмена

Кировский суд Санкт-Петербурга заочно арестовал Дениса Пшеничного — фигуранта уголовного дела о хищении 368 млн руб. при проектировании субмарины проекта 636.3 «Варшавянка».
РБК 08:55
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Почти половина россиян имеет лишний вес, выяснил Росстат

Росстат зафиксировал предрасположенность к лишнему весу более чем у половины россиян, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 08:23
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Названы имена погибших при крушении Ми-28 на Кубани лётчиков

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Новый седан Kia Optima появился у дилеров

Компания KIA презентовала седан KIA Optima/K5 новой генерации три недели назад. Прием заказов на новинку уже стартовал.
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