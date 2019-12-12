Экономика

Lenta.ruLenta.ruПовышение пенсионного возраста и рост НДС назвали необязательными

Повышение пенсионного возраста и рост НДС были необязательны российским властям для того, чтобы увеличить доходы бюджета. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на экспертов Vygon Consulting.
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с чего всё началось

Доходы бюджета можно было увеличить без повышения НДС и пенсионного возраста

Сделав российскую налоговую систему более взвешенной и учитывающей особенности всех отраслей, можно увеличить бюджетные доходы без таких чувствительных для людей мер, как рост НДС или пенсионного возраста.
Ведомостивчера в 16:00

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Доходы бюджета можно было увеличить без повышения НДС и пенсионного возраста

Ведомостивчера в 16:00

Аналитики нашли способ обойтись без повышения пенсионного возраста и НДС

URA.Ruвчера в 20:16

Vygon Consulting: бюджетные доходы можно увеличить без повышения НДС и пенсионного возраста

Коммерсантъ01:12

Повышение пенсионного возраста и рост НДС назвали необязательными

Lenta.ru06:15

Аналитики нашли способ увеличить доходы бюджета без повышения пенсионного возраста и НДС

Forbes01:51

Аналитики: доходы бюджета можно было увеличить без повышения НДС и пенсионного возраста

Банки.ру00:28

Экономисты нашли источники пополнения казны на 1,7 трлн рублей

Вести.Финанс03:21
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Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 06:39, Ашберн
Общество

В Москве прощаются с Юрием Лужковым

Коммерсантъ вчера в 23:30
Политика

В сенате США одобрили билль, признающий Россию «спонсором терроризма»

Международный комитет сената США одобрил законопроект (билль), который обязывает госсекретаря решить, надо ли объявить Россию спонсором терроризма, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета.
РИА Новости вчера в 13:38
Экономика

Неисполнение расходов бюджета РФ в 2019 году составит 1 трлн рублей

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин доложил президенту страны Владимиру Путину о том, что неисполнение расходов федерального бюджета в текущем году составит триллион рублей.
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Командировку депутатов в Австралию за 5,5 млн рублей отменили

Госдума РФ решила отменить поездку депутатов в Австралию. Она бы обошлась государству в 5,5 миллиона рублей.
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Во время пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов» пострадали военные

При пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» пострадали двое военных, их жизни ничто не угрожает.
Lenta.ru 05:32
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Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским

РБК вчера в 16:29
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МИД ФРГ посчитал высылку своих дипломатов из России "неправильным сигналом", об этом информирует "Интерфакс".
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В Индонезии найдено древнейшее наскальное изображение охоты

Исследовав кальциевый налет с рисунков, археологи оценили возраст изображений в 44 тыс. лет.
RuNews24.ru 05:42
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В жутком ДТП на трассе Екатеринбург-Тюмень погиб водитель грузовика

В первом часу дня на 294-м километре федеральной автодороги Екатеринбург-Тюмень произошла страшная авария.
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Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

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По словам эксперта Анастасии Сивацкой, балерине грозит облысение.
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Военные расходы Североатлантического альянса более чем в 20 раз превышают расходы России, которая значится первой в перечне угроз для НАТО.
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Китайские автомобили возглавили рейтинг самых быстро ржавеющих машин

Портал speedme.ru обнародовал рейтинг самых быстро ржавеющих автомобилей. Во главе его встала популярная в России модель Geely Emgrand X7.
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Новый Cadillac Escalade сфотографировали на конвейере

Через считанные часы после дебюта Chevrolet Tahoe нового поколения в сети появились фотографии соплатформенного Cadillac Escalade 2021 модельного года.
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Росстат назвал долю граждан с избыточной массой тела

Избыточная масса тела зафиксирована у 46,9% мужчин и 34,7% женщин.
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Госдума приняла законопроект о возвращении курилок в аэропорты

Профильный комитет Госдумы по охране здоровья поддержал принятие поправки к законопроекту, устанавливающую, что комнаты для курения в аэропортах должны быть с непрозрачными стенами, чтобы исключить процесс наблюдения за курением табака Курилки в аэропортах были запрещены в 2013 году.
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Пять россиянок вышли в финал суперспринта на этапе Кубка IBU в Риднау

В Риднау (Италия) стартовал второй этап Кубка IBU. Сегодня, 12 декабря, состоялась квалификация в суперспринте у женщин.
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В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2

Читайте полный текст интервью Штеффена Котре >> "Северный поток — 2" Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
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Американское военное командование в Сирии обратилось в Пентагон за инструкциями на случай атаки со стороны российских, сирийских, иранских или турецких сил и их союзников, сообщили источники.
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Самым комфортным и доступным для жизни городом в России признали Краснодар.
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Военнослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске.
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Роналду разозлился на фаната, который пытался сделать с ним селфи

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В Приморье затонула подводная лодка

На юге Приморье, в районе города Находка во время буксировки к месту утилизации частично затонула списанная подводная лодка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Экс-главу Челябинска Тефтелева арестовали по делу о взятке

Центральный районный суд Челябинска в четверг избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца бывшему главе Челябинска Евгению Тефтелеву.
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В проекте новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) предлагается увеличить штрафы для компаний за невыполнение предписаний Роспотребнадзора, ФНС и прочих надзорных органов.
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В ООН заявили о 3344 погибших мирных жителях в Донбассе с 2014 года

С начала конфликта в 2014 году на территории Донбасса погибли как минимум 3344 мирных жителя, более 7 тыс. человек с обеих сторон получили ранения.
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Объявлена дата выхода новой «Матрицы»

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