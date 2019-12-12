Экономика
Lenta.ruПовышение пенсионного возраста и рост НДС назвали необязательными
Повышение пенсионного возраста и рост НДС были необязательны российским властям для того, чтобы увеличить доходы бюджета. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на экспертов Vygon Consulting.
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с чего всё началось
Сделав российскую налоговую систему более взвешенной и учитывающей особенности всех отраслей, можно увеличить бюджетные доходы без таких чувствительных для людей мер, как рост НДС или пенсионного возраста.Ведомостивчера в 16:00
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Общество
В Москве прощаются с Юрием Лужковым
Политика
В сенате США одобрили билль, признающий Россию «спонсором терроризма»
Международный комитет сената США одобрил законопроект (билль), который обязывает госсекретаря решить, надо ли объявить Россию спонсором терроризма, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета.
Экономика
Неисполнение расходов бюджета РФ в 2019 году составит 1 трлн рублей
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин доложил президенту страны Владимиру Путину о том, что неисполнение расходов федерального бюджета в текущем году составит триллион рублей.
Политика
Командировку депутатов в Австралию за 5,5 млн рублей отменили
Госдума РФ решила отменить поездку депутатов в Австралию. Она бы обошлась государству в 5,5 миллиона рублей.
Происшествия
Во время пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов» пострадали военные
При пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» пострадали двое военных, их жизни ничто не угрожает.
Общество
Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским
Политика
МИД ФРГ считает высылку своих дипломатов из РФ безосновательной
МИД ФРГ посчитал высылку своих дипломатов из России "неправильным сигналом", об этом информирует "Интерфакс".
Наука
В Индонезии найдено древнейшее наскальное изображение охоты
Исследовав кальциевый налет с рисунков, археологи оценили возраст изображений в 44 тыс. лет.
Происшествия
В жутком ДТП на трассе Екатеринбург-Тюмень погиб водитель грузовика
В первом часу дня на 294-м километре федеральной автодороги Екатеринбург-Тюмень произошла страшная авария.
Происшествия
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Шоу-бизнес
Анастасии Волочковой грозит облысение
По словам эксперта Анастасии Сивацкой, балерине грозит облысение.
Политика
Российский МИД сопоставил военный бюджет со странами НАТО
Военные расходы Североатлантического альянса более чем в 20 раз превышают расходы России, которая значится первой в перечне угроз для НАТО.
Авто
Китайские автомобили возглавили рейтинг самых быстро ржавеющих машин
Портал speedme.ru обнародовал рейтинг самых быстро ржавеющих автомобилей. Во главе его встала популярная в России модель Geely Emgrand X7.
Авто
Новый Cadillac Escalade сфотографировали на конвейере
Через считанные часы после дебюта Chevrolet Tahoe нового поколения в сети появились фотографии соплатформенного Cadillac Escalade 2021 модельного года.
Здоровье
Росстат назвал долю граждан с избыточной массой тела
Избыточная масса тела зафиксирована у 46,9% мужчин и 34,7% женщин.
Общество
Госдума приняла законопроект о возвращении курилок в аэропорты
Профильный комитет Госдумы по охране здоровья поддержал принятие поправки к законопроекту, устанавливающую, что комнаты для курения в аэропортах должны быть с непрозрачными стенами, чтобы исключить процесс наблюдения за курением табака Курилки в аэропортах были запрещены в 2013 году.
Биатлон
Пять россиянок вышли в финал суперспринта на этапе Кубка IBU в Риднау
В Риднау (Италия) стартовал второй этап Кубка IBU. Сегодня, 12 декабря, состоялась квалификация в суперспринте у женщин.
Политика
В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2
Читайте полный текст интервью Штеффена Котре >> "Северный поток — 2" Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Армия и оружие
Военные США в Сирии запросили инструкции на случай нападения России
Американское военное командование в Сирии обратилось в Пентагон за инструкциями на случай атаки со стороны российских, сирийских, иранских или турецких сил и их союзников, сообщили источники.
Общество
Краснодар назвали самым комфортным для жизни городом России
Самым комфортным и доступным для жизни городом в России признали Краснодар.
Происшествия
Военнослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске
Военнослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске.
Общество
В Приморье затонула подводная лодка
На юге Приморье, в районе города Находка во время буксировки к месту утилизации частично затонула списанная подводная лодка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Политика
Рада продлила на год закон об особом статусе Донбасса
Власти Украины взяли на себя обязательства наделить отдельные районы Донбасса особым статусом еще в 2014 году при условии проведения там местных выборов по украинским законам и под контролем международных наблюдателей.
Происшествия
Экс-главу Челябинска Тефтелева арестовали по делу о взятке
Центральный районный суд Челябинска в четверг избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца бывшему главе Челябинска Евгению Тефтелеву.
Политика
Песков заявил, что запрета шутить про Путина на телевидении нет
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на телевидении нет запрета шутить про российского лидера Владимира Путина.
Общество
Минюст предложил увеличить в десятки раз штрафы для бизнеса
В проекте новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) предлагается увеличить штрафы для компаний за невыполнение предписаний Роспотребнадзора, ФНС и прочих надзорных органов.
Политика
В ООН заявили о 3344 погибших мирных жителях в Донбассе с 2014 года
С начала конфликта в 2014 году на территории Донбасса погибли как минимум 3344 мирных жителя, более 7 тыс. человек с обеих сторон получили ранения.
Кино