Сделав российскую налоговую систему более взвешенной и учитывающей особенности всех отраслей, можно увеличить бюджетные доходы без таких чувствительных для людей мер, как рост НДС или пенсионного возраста.

с чего всё началось

Повышение пенсионного возраста и рост НДС были необязательны российским властям для того, чтобы увеличить доходы бюджета. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на экспертов Vygon Consulting.

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