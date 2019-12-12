Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПовышение пенсионного возраста и НДС назвали необязательным

Повышение возраста выхода на пенсию и рост налога на добавленную стоимость (НДС) были необязательны властям Российской Федерации для того, чтобы увеличить поступления в бюджет. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на аналитиков Vygon Consulting.
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с чего всё началось

Доходы бюджета можно было увеличить без повышения НДС и пенсионного возраста

Сделав российскую налоговую систему более взвешенной и учитывающей особенности всех отраслей, можно увеличить бюджетные доходы без таких чувствительных для людей мер, как рост НДС или пенсионного возраста.
Ведомости11 декабря в 16:00

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Доходы бюджета можно было увеличить без повышения НДС и пенсионного возраста

Ведомости11 декабря в 16:00

Аналитики нашли способ обойтись без повышения пенсионного возраста и НДС

URA.Ru11 декабря в 20:16

Vygon Consulting: бюджетные доходы можно увеличить без повышения НДС и пенсионного возраста

Коммерсантъвчера в 01:12

Повышение пенсионного возраста и рост НДС назвали необязательными

Lenta.ruвчера в 06:15

Аналитики нашли способ увеличить доходы бюджета без повышения пенсионного возраста и НДС

Forbesвчера в 01:51

Повышение пенсионного возраста и НДС назвали необязательным

Московский Комсомолецвчера в 07:29

Аналитики: доходы бюджета можно было увеличить без повышения НДС и пенсионного возраста

Банки.рувчера в 00:28
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Общество

Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским

РБК 11 декабря в 16:29
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В США испытали запрещенную ДРСМД баллистическую ракету

РИА Новости вчера в 12:25
Политика

Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ

Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Известия вчера в 17:11
Авто

Kia запатентовала новый фирменный логотип

Пока неясно будет ли новый логотип применен ко всем моделям или только к электрокарам. Нынешний логотип компания использует с 2004 года.
Tvoe-avto.com вчера в 16:09
Общество

России в 2019 году предсказали рекордную убыль населения

Естественная убыль населения России в 2019 году станет рекордно высокой за 11 лет.
Lenta.ru 01:36
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк прокомментировали информацию о параличе актрисы

В прессе появился комментарий о том, что актрису Анастасию Заворотнюк парализовало.
Новости Рязани вчера в 12:39
Политика

Путин присвоил Кобзеву звание генерал-полковника

Указом президента РФ Владимира Путина врио губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву присвоено звание генерал-полковника внутренней службы.
Российская газета 01:29
Экономика

Госдума подняла МРОТ на 850 рублей

С 1 января МРОТ увеличивается на 850 рублей — до 12 130 рублей в месяц. Эта сумма равна прожиточному минимуму во втором квартале 2019 года.
РИА Новости вчера в 05:20
Политика

МИД Турции ответил на признание сенатом США геноцида армян

Министерство иностранных дел Турции опубликовало заявление, в котором говорится, что резолюция сената США о признании геноцида армян не имеет правовой основы.
RT на русском вчера в 21:54
Политика

АдГ обвинила Меркель в «капитуляции» перед США по газовому вопросу

По словам Котре, правительство Ангелы Меркель должно было изо всех сил защищать «Северный поток-2», но вместо этого «Под давлением США федеральное правительство подчинилось этой экономической атаке и капитулировало», заявляет депутат.
Хакасия-Информ 11 декабря в 20:21
Политика

Евросоюз продлил санкции против России

США, государства-члены Евросоюза и Украина ввели экономические санкции против Москвы в 2014 году после того, как Крым по итогам референдума вошел в состав России.
Lenta.ru вчера в 16:55
Футбол

Гончаренко: ЦСКА расстроен итогом

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал итоги группового этапа Лиги Европы, передает Sport24.
Газета.Ru вчера в 18:15
Экономика

Банк России отозвал лицензию у «Кранбанка»

Центробанк РФ с 13 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Кранбанк» (г. Иваново).
REGNUM 00:57
Общество

Банки предложили новый вариант предотвращения мошеннических переводов

Предложенные изменения могут помочь банкам бороться с мошенниками, так как увеличение сроков и изменение механизма не позволит им вывести похищенные средства, говорит директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов.
РБК вчера в 23:00
Общество

Российские моряки открыли четыре новых острова в Красном море

Экипаж гидрографического судна Чернорморского флота (ЧФ) «Донузлав» во время экспедиции в Красном море обнаружил четыре ранее неизвестных участка суши.
Известия 02:26
Происшествия

Неизвестные расстреляли и ограбили такси в Москве

На юго-западе Москвы неизвестные в масках напали на такси с оружием и ограбили пассажира. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:22
Гаджеты

MSI выпустил видеокарты AMD Radeon RX 5500 XT

Ранее сообщалось, что Radeon RX 5500 XT получат еще модификацию с 1536 потоковыми процессорами, но эта информация не подтвердилась.
Astera вчера в 11:27
Музыка

Дима Билан отказался выступать на концерте звезд «Евровидения»

15 декабря текущего года в Амстердаме состоится грандиозный концерт для поклонников «Евровидения».
OAnews 11 декабря в 10:09
Политика

Климкин предрек переход части территорий Украины под власть России

Ряд украинских территорий "перейдут под вассальную зависимость России", если Киев в вопросе урегулирования внутреннего кризиса на юго-востоке страны пойдет на компромисс с Москвой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин в своей статье для издания "Европейская правда".
РИА Новости вчера в 20:10
Происшествия

Открытое горение на крейсере «Адмирал Кузнецов» ликвидировано

Специалисты ликвидировали открытое горение на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске.
Вести.Ru 00:45
Космос

Раскрыта правда о таинственном феномене в Млечном Пути

Физики Массачусетского технологического института (MIT) в США раскрыли правду об ошибочности модели, согласно которой таинственный избыток гамма-излучения в центре Млечного Пути возникает из-за пульсаров.
Lenta.ru вчера в 22:31
Политика

Суд в Британии завершил слушания по долгу Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании закончил слушания по спору России и Украины, который касается не выплаченных Киевом еврооблигаций на $4,5 млрд.
РБК вчера в 15:37
Общество

День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря

Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
Телепорт вчера в 18:35
Хоккей

«Рейнджерс» обыграли «Сан-Хосе» в НХЛ, Панарин оформил хет-трик

"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Сан-Хосе" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
РИА Новости 01:19
Спорт

Все победители The Game Awards 2019 – вы никогда не угадаете Игру года

13 декабря закончилась ежегодная церемония награждения The Game Awards 2019.
Cyber.sports.ru вчера в 23:53
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Корабль «Орел» не сможет полететь к Луне из-за лишнего веса

Новый российский корабль оказался слишком тяжелым для полета к Луне.
Piter.tv 02:00
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Элина Чага решила расстаться с Леонидом Агутиным

7Дней.ру 11 декабря в 04:30
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Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу

Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу Сегодня в Москве прощаются с Юрием Лужковым.
Экспресс газета вчера в 01:53
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Британские консерваторы получили большинство в парламенте

Согласно оценкам телеканала Sky News, консерваторы имеют все шансы добиться комфортного большинства с числом депутатских мандатов от 358 до 368.
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43-летняя Анастасия Волочкова кардинально изменила имидж

Анастасия Волочкова в новом образе Надо сказать, что личность тайного возлюбленного, который мотивирует ее на перемены, Волочкова скрывает от публики до сих пор.
Вокруг ТВ 01:12
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