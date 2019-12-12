Экономика
Lenta.ruПовышение пенсионного возраста и рост НДС назвали необязательными
Повышение пенсионного возраста и рост НДС были необязательны российским властям для того, чтобы увеличить доходы бюджета. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на экспертов Vygon Consulting.
Читать в источнике
Оценить28
с чего всё началось
Сделав российскую налоговую систему более взвешенной и учитывающей особенности всех отраслей, можно увеличить бюджетные доходы без таких чувствительных для людей мер, как рост НДС или пенсионного возраста.Ведомостивчера в 16:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 23:21, Ашберн
Общество
По итогам 2019 года Россию ждет рекордное сокращение населения
За январь—октябрь 2019 года естественная убыль населения России (превышение числа умерших над числом родившихся) составила 259,6 тыс. человек, пишет РБК со ссылкой на отчет Росстата.
Политика
Климкин предрек переход части территорий Украины под власть России
Ряд украинских территорий "перейдут под вассальную зависимость России", если Киев в вопросе урегулирования внутреннего кризиса на юго-востоке страны пойдет на компромисс с Москвой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин в своей статье для издания "Европейская правда".
Здоровье
Что ждет противотуберкулезный диспансер в Рубцовске
В Министерстве здравоохранения Алтайского края не было и нет намерения закрыть фтизиатрическую службу в Рубцовске.
Происшествия
В пожаре на «Адмирале Кузнецове» погиб военный
Военнослужащий-контрактник Северного флота погиб при ликвидации пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов», который произошел сегодня во время огневых работ.
Киберспорт
Сборная России снялась с чемпионата мира по киберспорту
Сборная России по киберспорту отказалась от дальнейшего участия в чемпионате мира в Южной Корее после первого игрового дня.
Шоу-бизнес
Бывшей звезде «Дома-2» подарили квартиру за 20 миллионов рублей
Сын олигарха подарил своей возлюбленной джип Mercedes за 8 миллионов рублей.
Экономика
Госдума приняла закон о повышении МРОТ на 850 рублей
МРОТ увеличится с начала следующего года. С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда составит 12 130 рублей в месяц.
Космос
В России планируют создать центр по обнаружению опасных астероидов
Россия создаст национальный центр по отслеживанию и сопровождению опасных астероидов и комет.
Происшествия
В Новой Зеландии спасатели обнаружили тела жертв извержения вулкана
Спасатели обнаружили тела шести жертв извержения вулкана на новозеландском острове Уайт-Айленд, сообщила полиция страны.
Общество
Гороскоп на 12 декабря: чудеса случаются там, где в них верят
Астрологический прогноз для Львов говорит, что сегодня лучше заняться чем-то спокойным.
Политика
Собчак заступилась за Сокурова перед Кадыровым
Происшествия
На Украине задержали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета
Политика
Закон об особом статусе Донбасса продлен
Верховная рада Украины в ходе внеочередного заседания приняла решение о продлении действия закона об особом статусе Донбасса.
Политика
Евросоюз принял решение о продлении санкций против России
Лидеры на саммите ЕС в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против РФ, сообщил РИА Новости дипломатический источник на полях Евросовета.
Происшествия
Шесть человек погибли при пожаре в Алтайском крае
Шесть человек погибли при пожаре в частном доме в Алтайском крае. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.
Политика
В КПРФ назвали вынужденным уход Левченко
Ранее коммунист Сергей Левченко подал в отставку с поста главы региона по собственному желанию.
Хоккей
Во время матча NHL Овечкин нанес травму судье
Общество
IPhone 11 Pro Max рекордно подешевел в России
Рекомендованная розничная цена на iPhone 11 Pro Max в России стартует с 99 990 рублей.
Политика
Гончарук оценил решение конгресса США по «Северному потоку — 2»
В ноябре заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с НСН оценил заявление американского сенатора Теда Круза о возможном введении санкций в отношении компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток — 2».
Политика
Лидер британской Лейбористской партии сохранил свое место в парламенте
Лидер британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин гарантировал себе переизбрание в парламент.
Политика
Пушков считает предложение Зеленского «убийством» Минских соглашений
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что предложение президента Украины Владимира Зеленского о передаче украинским военным контроля над границей с Россией до выборов в Донбассе является «убийством» Минских соглашений.
Политика
Зеленский подтвердил, что пожал руку Путину
Выступая на телеканале "1+1", украинский лидер Владимир Зеленский уточнил, что он пожал руку президенту РФ Владимиру Путину в ходе саммита в "нормандском формате" в Париже.
Политика
В МИД Турции прокомментировали признание сенатом США геноцида армян
Резолюция сената США о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году лишено правовой основы и направлено на подрыв усилий по развитию турецко-американских отношений, говорится в заявлении МИД Турции в пятницу.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Футбол
ЦСКА обыграл «Эспаньол» в Лиге Европы
Московский ЦСКА завершил выступления в Лиге Европы выездной победой в Барселоне над местным "Эспаньолом" с результатом 1:0. Единственный мяч на 84 минуте забил полузащитник армейцев Никола Влашич.
Энергетика
«Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины
Украинский «Нафтогаз» снизил цены в декабре на газ для украинцев на 13% по сравнению с прошлым месяцем.
Армия и оружие
В США признали опережение России в плане ядерного оружия
Американские военные признали, что в России продолжается разработка ядерного оружия, которым не обладают Соединенные Штаты.
Общество
Продажи новогодних товаров резко сократились
На старте сезона россияне купили в полтора раза меньше елочных игрушек, спрос на гирлянды по сравнению с прошлым декабрем сократился на четверть, свидетельствуют данные «Платформы ОФД».
Футбол
Владимир Быстров: «Ари сейчас спокойно загорает на пляже. „Краснодар“ никогда не будет выигрывать с такими игроками»
Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров считает, что нападающий «Краснодара» Ари намеренно получил вторую желтую карточку в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Базелем» (1:0), чтобы заработать удаление и не участвовать в заключительной игре турнира против «Хетафе».