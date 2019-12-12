Экономика
Lenta.ruПовышение пенсионного возраста и рост НДС назвали необязательными
Повышение пенсионного возраста и рост НДС были необязательны российским властям для того, чтобы увеличить доходы бюджета. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на экспертов Vygon Consulting.
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с чего всё началось
Сделав российскую налоговую систему более взвешенной и учитывающей особенности всех отраслей, можно увеличить бюджетные доходы без таких чувствительных для людей мер, как рост НДС или пенсионного возраста.Ведомостивчера в 16:00
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Политика
Журналистов «Звезды» пропустили на Украину
Журналистов российского телеканала "Звезда" пропустили через украинскую границу.
Политика
Зеленский дал первое полноценное интервью российскому телеканалу
Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам, сообщает телеканал "Россия".
Политика
Путин принял отставку иркутского губернатора
Президент России Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области.
Шоу-бизнес
Красивая дочь Кончаловского и Толкалиной вышла замуж
Дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского летом переехала в Санкт-Петербург со своим возлюбленным Никитой.
Футбол
Роман Абрамович отказался продавать «Челси» Тодду Боэли
Как сообщает The Wall Street Journal, российский бизнесмен отказался продавать клуб, так как предложение его не устроило.
Политика
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Происшествия
Число пострадавших на «Адмирале Кузнецове» снова выросло
Число пострадавших при пожаре на авианосце «Адмирал Кузнецов» увеличилось до 12 человек. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин расстался с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской
Российский певец Прохор Шаляпин заявил о расставании с бывшей супругой Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской.
Хоккей
Арбитр попал в больницу после столкновения с Овечкиным
Финансы
Индекс РТС превысил отметку в 1500 пунктов впервые с октября 2013 года
Индекс РТС в ходе торгов на Московской бирже вырос на 2,5% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 1500,07 пункта, свидетельствуют данные торгов на 18:02 мск В последний раз индекс РТС находился на отметке выше 1500 пунктов в октябре 2013 года.
Политика
Парламент Казахстана одобрил вывод земли на Байконуре из аренды России
Верхняя палата парламента Казахстана ратифицировала протокол о внесении изменений в договор аренды комплекса «Байконур» между Россией и республикой от 10 декабря 1994 года.
Политика
В Кремле отреагировали на прекращение показа сериала «Слуга народа»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет отношения к решению телеканала ТНТ снять с эфира сериал "Слуга народа", передает корреспондент "Газеты.Ru".
Общество
Белорусский олигарх стал поставщиком российского угля на Украину
Кто стал посредником при поставках Компания NT Marine, зарегистрированная в Эстонии, получила разрешение на поставку более 600 тыс. т коксующегося и энергетического угля из России на Украину (чуть меньше 50% всех поставок) в декабре 2019 года.
Политика
В сенате США одобрили билль, признающий Россию «спонсором терроризма»
Международный комитет сената США одобрил законопроект (билль), который обязывает госсекретаря решить, надо ли объявить Россию спонсором терроризма, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета.
Экономика
Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019
В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.
Политика
Словакия готовится к прекращению транзита газа через Украину
Словакия готовится к возможному кризису поставок газа при прекращении транзита российского топлива через территорию Украины, заявил министр экономики страны Петер Жига.
Армия и оружие
Российская артиллерия в начале 2020 года получит «пластиковые» снаряды
Генеральный директор концерна «Техмаш» Владимир Лепин сообщил, что в первом квартале 2020 года на вооружение Сухопутных войск России будут приняты 30мм боеприпасы с пластмассовыми элементами.
Политика
Трамп заявил о скором заключении торговой сделки с Китаем
Президент США Дональд Трамп отметил, что вскоре с Китаем будет заключена торговая сделка.
Транспорт
Собянин открыл две новые дороги на юге Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин запустил движение по дублеру Варшавского шоссе и участку Южной рокады от Балаклавского до Пролетарского проспекта.
Общество
Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой
В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Авто
Объявили цены на кроссовер Skoda Karoq для России
Чешская компания Skoda представила в Санкт-Петербурге новый компактный кроссовер Skoda Karoq для российского рынка.
Гаджеты
Windows 10 научили звонить по мобильному телефону
В приложении Your Phone для Windows 10 появилась долгожданная возможность осуществления звонков со смартфона, используя компьютер.
Хоккей
«Витязь» обменял Аалтонена в СКА на права на Оберга
Взамен «Витязь» получил права на шведского форварда Понтуса Оберга, выступающего в системе «Торонто».
Происшествия
СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»
Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
Шоу-бизнес
Петросян прокомментировал сообщения о свадьбе на помощнице
Происшествия
В Амурской области осудили мужчину, нашедшего носки с золотом
Происшествия
Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, не выходил на связь с родственниками Ещенко и не пытался компенсировать ущерб, заявила адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери убитой.
Авто
Россиян предупредили о подорожании новых автомобилей в 2020 году
По предварительным прогнозам, в среднем рост цен на машины составит 5%. При этом будет наблюдаться снижение продаж, которые за год упадут на 8%. Новые и коммерческие авто подорожают не резко, так как на фоне падения спроса автопроизводители не рискнут это сделать.