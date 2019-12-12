Экономика

Lenta.ruLenta.ruПовышение пенсионного возраста и рост НДС назвали необязательными

Повышение пенсионного возраста и рост НДС были необязательны российским властям для того, чтобы увеличить доходы бюджета. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на экспертов Vygon Consulting.
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с чего всё началось

Доходы бюджета можно было увеличить без повышения НДС и пенсионного возраста

Сделав российскую налоговую систему более взвешенной и учитывающей особенности всех отраслей, можно увеличить бюджетные доходы без таких чувствительных для людей мер, как рост НДС или пенсионного возраста.
Ведомостивчера в 16:00

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Доходы бюджета можно было увеличить без повышения НДС и пенсионного возраста

Ведомостивчера в 16:00

Аналитики нашли способ обойтись без повышения пенсионного возраста и НДС

URA.Ruвчера в 20:16

Vygon Consulting: бюджетные доходы можно увеличить без повышения НДС и пенсионного возраста

Коммерсантъ01:12

Повышение пенсионного возраста и рост НДС назвали необязательными

Lenta.ru06:15

Аналитики нашли способ увеличить доходы бюджета без повышения пенсионного возраста и НДС

Forbes01:51

Повышение пенсионного возраста и НДС назвали необязательным

Московский Комсомолец07:29

Аналитики: доходы бюджета можно было увеличить без повышения НДС и пенсионного возраста

Банки.ру00:28
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Политика

Журналистов «Звезды» пропустили на Украину

Журналистов российского телеканала "Звезда" пропустили через украинскую границу.
Piter.tv 09:14
Политика

Зеленский дал первое полноценное интервью российскому телеканалу

Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам, сообщает телеканал "Россия".
РИА Новости 09:30
Политика

Путин принял отставку иркутского губернатора

Президент России Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области.
Lenta.ru 09:56
Шоу-бизнес

Красивая дочь Кончаловского и Толкалиной вышла замуж

Дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского летом переехала в Санкт-Петербург со своим возлюбленным Никитой.
Комсомольская правда 06:30
Футбол

Роман Абрамович отказался продавать «Челси» Тодду Боэли

Как сообщает The Wall Street Journal, российский бизнесмен отказался продавать клуб, так как предложение его не устроило.
ODDS.ru 10 декабря в 04:22
Происшествия

Аваков заявил о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета

Интерфакс 08:51
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

REGNUM вчера в 07:42
Происшествия

Число пострадавших на «Адмирале Кузнецове» снова выросло

Число пострадавших при пожаре на авианосце «Адмирал Кузнецов» увеличилось до 12 человек. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Lenta.ru 09:05
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском 01:01
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин расстался с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской

Российский певец Прохор Шаляпин заявил о расставании с бывшей супругой Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской.
iReactor вчера в 05:53
Хоккей

Арбитр попал в больницу после столкновения с Овечкиным

Газета.Ru 00:39
Финансы

Индекс РТС превысил отметку в 1500 пунктов впервые с октября 2013 года

Индекс РТС в ходе торгов на Московской бирже вырос на 2,5% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 1500,07 пункта, свидетельствуют данные торгов на 18:02 мск В последний раз индекс РТС находился на отметке выше 1500 пунктов в октябре 2013 года.
ТАСС 10:22
Политика

Парламент Казахстана одобрил вывод земли на Байконуре из аренды России

Верхняя палата парламента Казахстана ратифицировала протокол о внесении изменений в договор аренды комплекса «Байконур» между Россией и республикой от 10 декабря 1994 года.
РБК 03:02
Политика

В Кремле отреагировали на прекращение показа сериала «Слуга народа»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет отношения к решению телеканала ТНТ снять с эфира сериал "Слуга народа", передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:02
Общество

Белорусский олигарх стал поставщиком российского угля на Украину

Кто стал посредником при поставках Компания NT Marine, зарегистрированная в Эстонии, получила разрешение на поставку более 600 тыс. т коксующегося и энергетического угля из России на Украину (чуть меньше 50% всех поставок) в декабре 2019 года.
РБК вчера в 23:00
Политика

В сенате США одобрили билль, признающий Россию «спонсором терроризма»

Международный комитет сената США одобрил законопроект (билль), который обязывает госсекретаря решить, надо ли объявить Россию спонсором терроризма, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета.
РИА Новости вчера в 13:38
Экономика

Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019

В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.
Российская газета вчера в 15:10
Политика

Словакия готовится к прекращению транзита газа через Украину

Словакия готовится к возможному кризису поставок газа при прекращении транзита российского топлива через территорию Украины, заявил министр экономики страны Петер Жига.
Газета.Ru вчера в 14:40
Армия и оружие

Российская артиллерия в начале 2020 года получит «пластиковые» снаряды

Генеральный директор концерна «Техмаш» Владимир Лепин сообщил, что в первом квартале 2020 года на вооружение Сухопутных войск России будут приняты 30мм боеприпасы с пластмассовыми элементами.
ФАН вчера в 20:39
Политика

Трамп заявил о скором заключении торговой сделки с Китаем

Президент США Дональд Трамп отметил, что вскоре с Китаем будет заключена торговая сделка.
Известия 10:17
Транспорт

Собянин открыл две новые дороги на юге Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин запустил движение по дублеру Варшавского шоссе и участку Южной рокады от Балаклавского до Пролетарского проспекта.
Росбалт 07:52
Общество

Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой

В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газета вчера в 17:00
Авто

Объявили цены на кроссовер Skoda Karoq для России

Чешская компания Skoda представила в Санкт-Петербурге новый компактный кроссовер Skoda Karoq для российского рынка.
Автоновости дня вчера в 08:14
Гаджеты

Windows 10 научили звонить по мобильному телефону

В приложении Your Phone для Windows 10 появилась долгожданная возможность осуществления звонков со смартфона, используя компьютер.
Игромания.ру 08:10
Хоккей

«Витязь» обменял Аалтонена в СКА на права на Оберга

Взамен «Витязь» получил права на шведского форварда Понтуса Оберга, выступающего в системе «Торонто».
Sports.ru 09:25
Происшествия

СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»

Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
РИА Новости 08:05
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о свадьбе на помощнице

Накануне.Ru вчера в 17:13
Происшествия

В Амурской области осудили мужчину, нашедшего носки с золотом

РИА Новости вчера в 23:22
Происшествия

Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, не выходил на связь с родственниками Ещенко и не пытался компенсировать ущерб, заявила адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери убитой.
РИА Новости вчера в 10:06
Авто

Россиян предупредили о подорожании новых автомобилей в 2020 году

По предварительным прогнозам, в среднем рост цен на машины составит 5%. При этом будет наблюдаться снижение продаж, которые за год упадут на 8%. Новые и коммерческие авто подорожают не резко, так как на фоне падения спроса автопроизводители не рискнут это сделать.
Tvoe-avto.com вчера в 00:46
Как работают Яндекс.Новости?
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