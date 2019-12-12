Экономика
Lenta.ruПовышение пенсионного возраста и рост НДС назвали необязательными
Повышение пенсионного возраста и рост НДС были необязательны российским властям для того, чтобы увеличить доходы бюджета. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на экспертов Vygon Consulting.
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с чего всё началось
Сделав российскую налоговую систему более взвешенной и учитывающей особенности всех отраслей, можно увеличить бюджетные доходы без таких чувствительных для людей мер, как рост НДС или пенсионного возраста.Ведомостивчера в 16:00
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Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
Экономика
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций одолжит России $500 млн
В четверг совет директоров Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) одобрил суверенный займ России на $500 млн.
Политика
Путин призвал свести к минимуму возможность ущемления прав человека
По словам президента, само по себе декларирование прав в конституции не означает, к сожалению, их соблюдение на практике.
Культура
На Первом продолжается показ сериала «Тест на беременность»
На Первом канале продолжается показ сериала "Тест на беременность".
Общество
Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой
В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Интернет
Россиян предупредили об опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi
В ESET советуют при выходе в интернет через бесплатный Wi-Fi соблюдать простые правила безопасности и пользоваться антивирусной программой.
Кино
Баз Лурман экранизирует «Мастера и Маргариту»
Голливудский режиссер Баз Лурман, создатель фильмов "Великий Гэтсби" и "Мулен Руж", экранизирует культовое произведение писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
Происшествия
Опубликован список пострадавших на «Адмирале Кузнецове»
«5 канал» опубликовал список пострадавших при пожаре крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске.
Политика
Губернатор Иркутской области подал в отставку
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко подал заявление об отставке, рассказали «Ведомостям» три источника, близких к администрации президента.
Происшествия
Из-за угроз сыну Плющенко и Рудковской возбудили дело
В Подмосковье возбуждено уголовное дело об угрозах жизни и здоровью шестилетнему сыну фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, сообщил адвокат Александр Карабанов.
Политика
В Раду внесен законопроект об особом статусе Донбасса
3 декабря сообщалось, что Рада не будет принимать новый закон об особом статусе Донбассе.
Биатлон
СБР и IBU обсудят невозможность повторного наказания биатлонистов
Спортсмены, которые уже понесли наказание за использование допинга, не должны быть повторно отстранены, этот вопрос будет обсуждаться с Международным союзом биатлонистов (IBU), заявил на пресс-конференции глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.
Политика
В Волгограде назначен новый начальник УФСБ
Как сообщили Волжский.ру в пресс-службе УФСБ по региону, указом Президента РФ в должности утвержден генерал-майор Игорь Голдобин.
Политика
Парламент Грузии подвергся «химической атаке»
Спикер грузинского парламент Арчил Талаквадзе заявил, что законодательный орган Грузии подвергся «химической атаке».
Экономика
Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019
В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.
Здоровье
Более 95% россиян не испытывают проблем с питанием
По данным службы статистики, более 95% граждан заявили, что не испытывают трудностей с рационом.
Происшествия
Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, не выходил на связь с родственниками Ещенко и не пытался компенсировать ущерб, заявила адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери убитой.
Политика
Джабаров оценил позицию немецкого депутата по «Северному потоку — 2»
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление официального представителя фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге по вопросам энергетики Штеффена Котре о том, что правительство ФРГ «капитулировало» перед США по вопросу «Северного потока — 2».
Происшествия
Военнослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске
Военнослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске.
Происшествия
СК начал проверку по факту смерти журналиста «Вечерней Москвы»
Следственный комитет приступил к проверке по факту смерти журналиста газеты "Вечерняя Москва" Михаила Виноградова.
Транспорт
Собянин открыл второй участок Южной рокады
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по второму участку Южной рокады - новой межрайонной трассы, которая отчасти дублирует перегруженный МКАД.
Финансы
Индекс РТС обновил максимум с октября 2013 года
Индекс РТС на торгах Московской биржи превысил отметку в 1490 пунктов и обновил максимум с 30 октября 2013 года.
Экономика
Госдума повысила МРОТ на 850 рублей
С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет до 12 тыс. 130 рублей.
Политика
МИД ФРГ счел высылку своих дипломатов из РФ «неправильным сигналом»
В МИД Германии назвали в четверг необоснованной высылку из РФ двух немецких дипломатов.
Происшествия
Погибли издатель «Тинькофф журнала» Александр Рай и его жена
Футбол
Онлайн трансляция матча «Динамо» Киев – «Лугано»
В группе В пройдут решающие поединки, но «Динамо» имеет призрачные шансы на успех.
Экономика
Порог беспошлинного ввоза посылок могут сократить до €20
Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил предложение сократить порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов до €20 к 2022 году.
Экономика
Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику
Правление «Газпрома» согласовало новую редакцию дивидендной политики, сообщила компания.
Политика
В МИД РФ назвали необоснованными претензии Нидерландов по делу MH17
Заявления прокуратуры Нидерландов в отношении России по делу о крушении Boeing рейса МН17 и жителя ДНР Владимира Цемаха вызывают в России недоумение.
Экономика
Стоимость золота усилила темпы роста на результатах заседания ФРС США
Цена на золото ускорила темпы роста после того, как Федеральная резервная система (ФРС) США ожидаемо сохранила базовую ставку на отметке в 1,5-1,75% годовых, свидетельствуют данные торгов.