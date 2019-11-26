Примечательно, что 96% компаний для решения проблемы дефицита кадров не стали нанимать больше сотрудников пожилого возраста — они не считают, что решение о повышении возраста выхода на пенсию позволило снизить напряженность на рынке труда.

с чего всё началось

Выяснилось, что проведенное «Единой Россией» повышение пенсионного возраста не улучшило ситуацию на рынке труда. Даже при дефиците кадров, большинство работодателей старается не нанимать сотрудников предпенсионного и пенсионного возрастов. Так называемая «пенсионная реформа» оказалась бессмысленной.

Спорт МОК прокомментировал рекомендацию WADA отстранить РФ от соревнований Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал официальное заявление по поводу рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в международных турнирах.

Общество Суд Швеции отказал по апелляции «Газпрома» в споре с «Нафтогазом» Апелляционный суд в Швеции отказался удовлетворить апелляцию «Газпрома» в споре с украинским концерном «Нафтогаз», сообщает Т АСС. Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в «Фейсбуке» назвал это решение «полной победой».

Политика В Кремле допустили встречу Путина и Зеленского в Париже Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что все идет к тому, чтобы провести отдельную встречу лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже.

Транспорт Минтранс назвал стоимость проезда по трассе М11 Москва — Петербург Стоимость проезда по новой трассе М11 Москва — Санкт-Петербург составит 1350 рублей для всех легковых автомобилей, пробок на въезде и съезде с магистрали не будет.

Общество Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.

Экономика Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера» Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета крупнейшего контейнерного оператора России «Трансконтейнер» (50% плюс две акции, которые принадлежали РЖД), предложив за него 60,3 млрд руб. — это почти в два раза больше стартовой цены (36 млрд руб.).

Спорт Минспорт пригрозил аннулировать лицензию ВФЛА Лицензия Всероссийской федерации легкой атлетики может быть аннулирована, если ВФЛА до конца недели не представит дорожную карту по выходу из кризиса, связанного с нарушением антидопинговых правил и не изберет новое руководство.

Политика Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.