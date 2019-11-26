Общество
Smolnarod.ruПовышение пенсионного возраста оказалось неэффективным
Выяснилось, что проведенное «Единой Россией» повышение пенсионного возраста не улучшило ситуацию на рынке труда. Даже при дефиците кадров, большинство работодателей старается не нанимать сотрудников предпенсионного и пенсионного возрастов. Так называемая «пенсионная реформа» оказалась бессмысленной.
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Примечательно, что 96% компаний для решения проблемы дефицита кадров не стали нанимать больше сотрудников пожилого возраста — они не считают, что решение о повышении возраста выхода на пенсию позволило снизить напряженность на рынке труда.Коммерсантъвчера в 17:25
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«Ъ»: около 80% работодателей ожидают дефицита кадров на рынке труда
Будущее России. Национальные проекты03:14
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