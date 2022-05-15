Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-майора Игоря Танцюру командующим Сил территориальной обороны Вооруженных Сил страны (ВСУ), следует из текста указа, который опубликован на сайте главы государства.
«Остин представил информацию о состоявшемся 13 мая телефонном разговоре с министром обороны России Сергеем Шойгу, в котором он призвал к немедленному прекращению конфликта на Украине и подчеркнул важность поддержания линий связи», — говорится в сообщении.
Камера Mastcam-Z, установленная на борту марсохода NASA Curiosity, запечатлела на марсианском склоне Фронтон Гринхью объект, напоминающий идеально вырезанный дверной проем, сообщило издание ScienceAlert.