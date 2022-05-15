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Повышение процентной ставки ФРС увеличило риск рецессии в США

В понедельник миллиардер и сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс спрогнозировал мировую рецессию из-за кризиса на Украине.
Взгляд.ру
Все признают, что инфляция является наибольшей политической угрозой для демократов в Соединенных Штатах в 2022 году, отметил Шнайдер.
Телеканал 360°
В начале мая ФРС повысила базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов до 0,75-1% для борьбы с инфляцией.
ТАСС
В апреле американцев предупредили о влиянии санкций против России на инфляцию в США.
Взгляд.ру

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Профессор Шнайдер: повышение ставки ФРС может ввергнуть экономику США в рецессию
Телеканал 360°вчера в 16:49
Повышение процентной ставки ФРС увеличило риск рецессии в США
Взгляд.рувчера в 16:39
Эксперт Шнайдер заявил, что повышение ФРС ставки может привести к рецессии в экономике США
РЕН ТВвчера в 15:21
Профессор Шнайдер: повышение ФРС процентной ставки может привести к рецессии в экономике США
Общественная служба новостейвчера в 15:39
Политобозреватель Шнайдер: повышение ставки ФРС может ввергнуть экономику США в рецессию
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Профессор Шнайдер предрек рецессию экономике США из-за повышения ставки ФРС
ФАНвчера в 16:11
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