Экономика

ВедомостиВедомостиЦБ не участвует в обсуждении введения прогрессивного НДФЛ

ЦБ не участвует в обсуждении введения прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и не закладывал возможное изменение ставки НДФЛ, сказала председатель регулятора Эльвира Набиуллина на брифинге после снижения ключевой ставки.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

ЦБ не участвует в обсуждении введения прогрессивного НДФЛ

Ведомости19 июня в 08:46

В России задумались о налогах для богатых

Взгляд.ру19 июня в 01:30

Богатые тоже платят. Какими налогами могут обложить состоятельных людей в России по примеру других стран

Life.ru19 июня в 00:30

Экономист Делягин: налоги и штрафы должны быть пропорциональны доходам

Pravda.Ru18 июня в 22:00

Правительство отрицает планы по повышению налогов

ИА Хакасия18 июня в 20:50

Новый налог «для богатых» может появиться в России

Восток-Медиа18 июня в 19:44

Экономический географ Наталья Зубаревич — о перспективах выхода из нового кризиса

Znak.com18 июня в 17:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 02:41, Ашберн
Футбол

РФС утвердил перенос матча «Краснодар»—«Динамо» на 19 июля

Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) утвердило перенос матча 23-го тура «Краснодар»—«Динамо» на 19 июля.
Коммерсантъ вчера в 07:32
99
Общество

Роструд напомнил о четырёхдневной рабочей неделе

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на ведомство, в данном случае вторник не считается предпраздничным, поэтому продолжительность рабочего дня не сокращается.
RT на русском 01:42
233
Экономика

Объем частного богатства россиян за 20 лет увеличился в 16 раз

В России объем частных финансовых состояний увеличился за последние 20 лет в 16 раз — с $0,1 трлн до $1,6 трлн.
Коммерсантъ вчера в 21:46
510
Шоу-бизнес

Модельер Васильев показал свой тест на коронавирус

Российский телеведущий и модельер Александр Васильев показал свой тест на COVID-19.
ПолитРоссия вчера в 07:47
1
Кино

Мультфильм Андрея Хржановского получил приз на фестивале в Анси

Главный приз в фестивале Анси получил французский аниматор Реми Шейе за свой мультфильм "Бедовая Джейн: детство Марты Джейн Каннари".
RuNews24.ru вчера в 09:19
Общество

ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала 21 июня рекордное число заражений коронавирусом за сутки — 183 020.
Lenta.ru 02:02
20
Наука

Корь появилась на 1400 лет раньше, чем считалось

NewInform 20 июня в 07:47
8
Политика

Нарышкин: Москва не доверяет позиции Лондона по событиям в Солсбери

Россия не доверяет заявлениям о причастности русских к событиям в Солсбери, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью «Би-би-си», которое записали в штаб-квартире СВР.
Коммерсантъ 19 июня в 17:27
3
Культура

Ширвиндт прокомментировал уход Добронравова из Театра сатиры

РИА Новости вчера в 10:14
217
Политика

Путин заявил, что отношения России и Украины могут ухудшиться

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о Великой Отечественной войне могут ухудшить отношения с Россией, заявил глава РФ Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1".
Газета.Ru вчера в 04:43
265
Происшествия

Петра Верзилова допросили по статье о массовых беспорядках

РИА Новости вчера в 16:26
370
Происшествия

Адвокат объяснил, почему Ефремов сел пьяным за руль

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью "Собеседнику" назвал причину, по которой его подзащитный сел пьяным за руль.
РИА Новости вчера в 22:53
421
Политика

Клишас объяснил поправку об обнулении сроков президента необходимостью отвлечь чиновников

Поправка в Конституцию, позволяющая действующему президенту баллотироваться снова, необходима для стабилизации политической системы, считает сопредседатель рабочей группы по поправкам, глава комитета по конституционному законодательству Совета федерации Андрей Клишас.
Коммерсантъ 01:40
386
Политика

Власти решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту в Нью-Йорке

Памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории в Нью-Йорке будет демонтирован.
РБК вчера в 23:34
602
Футбол

«Реал» обыграл «Реал Сосьедад» и стал лидером чемпионата Испании

В одном из центральных матчей 30-го тура Примеры "Реал" одолел на выезде "Реал Сосьедад" - 2:1. Благодаря победе "королевский клуб" обогнал в турнирной таблице "Барселону".
Российская газета вчера в 18:15
Политика

Трамп требовал у Японии $8 млрд на содержание военных баз – Kyodo

Вашингтон, 22 июня 2020, 08:44 — REGNUM Правительство США требовало от Японии $8 млрд на содержание американских военных баз в стране.
REGNUM 01:44
4
Общество

Посольство подтвердило гибель российской блогерши на Бали

Посольство России в Индонезии выясняет обстоятельства гибели россиянки Анастасии Тропицель на острове Бали.
РБК 00:02
2K
Игры

В Steam началась распродажа игр издателя Dark Souls и Tekken

Ferra вчера в 12:39
2
Технологии

Определен способ защитить смартфон от самовозгорания в жару

Как сообщает ToDay News Ufa, ссылаясь на радио Sputnik, Рябинин утверждал: «Современные смартфоны автоматически выключаются при высоком уровне температуры аккумулятора, но даже в этом случае гаджет может продолжать нагреваться вплоть до самовозгорания».
ToDay News Ufa 02:25
8
Происшествия

ФСБ проводит следственные действия в управлении лесами Алтайского края

В управлении лесами Алтайского края проходят следственно-оперативные действия, рассказали РИА Новости в местном ФСБ.
РИА Новости 01:19
322
Космос

Опубликованы снимки мест высадок американцев на Луне

Детальные фото поверхности Луны удалось получить благодаря зонду «Чанъэ-2».
Evo-rus.com вчера в 04:33
134
Общество

В Минске суд постановил арестовать кандидата в президенты и его сына

Виктору Бабарико, который выдвинул свою кандидатуру в президенты Белоруссии, и его сыну Эдуарду, руководящему избирательным штабом, предъявлено обвинение, обоим избрана мера пресечения в виде ареста.
Евразия Daily вчера в 10:09
20
Общество

Пушков прокомментировал новые случаи коронавируса в Китае

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал новые случаи коронавирусной инфекции COVID-19 на оптовом рынке в Пекине.
RT на русском вчера в 19:59
379
Происшествия

Подростки избили семью уличных музыкантов в Петербурге

Газета.Ru вчера в 15:07
833
Экономика

Пенсионеры России смогут получить перерасчёт выплат за 2 года

Законопроект внесён на рассмотрение в Госдуму Российские пенсионеры благодаря нововведению, смогут получить перерасчет пенсионных выплат за два года, за период с 2016 по 2018 года, сообщает ИА DEITA.RU.
Deita.ru 20 июня в 04:45
432
Общество

Пять россиянок старше 60 лет родили первого ребенка в 2019 году

Пять россиянок старше 60 лет родили в 2019 году первенцев, а еще 14 - вторых и последующих детей, говорится в отчете Росстата, с которым ознакомились РИА Новости.
РИА Новости 00:32
Шоу-бизнес

Давид Манукян и рэпер Серёга собираются устроить судебные разборки

Выпуск песни Давида Манукяна и рэпера Серёги отложен на неопределенное время. Музыканты серьезно поругались в социальных сетях.
OvideO.ru вчера в 11:40
Общество

Мишустин продлил электронные больничные работающим пенсионерам

В документе говорится о том, что россияне старше 65 лет, которые соблюдают режим самоизоляции в связи с коронавирусной инфекцией и при этом не перешли на дистанционный режим работы и не находятся в отпуске, имеют право продлить электронные больничные.
Будущее России. Национальные проекты 20 июня в 05:28
922
Энергетика

Мишустин увеличил субсидирование расходов по переводу авто на газ

Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил увеличение доли субсидирования расходов по переводу автомобилей с бензина на газ, соответствующий документ опубликован в воскресенье на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 02:59
320
Хоккей

Жердев: моментально понял, кто настоящие друзья, а кто – нет. Некоторых будто ветром сдуло

Чемпионат 02:30
Как работают Яндекс.Новости?
Главное