Экономика
ВедомостиЦБ не участвует в обсуждении введения прогрессивного НДФЛ
ЦБ не участвует в обсуждении введения прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и не закладывал возможное изменение ставки НДФЛ, сказала председатель регулятора Эльвира Набиуллина на брифинге после снижения ключевой ставки.
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Экономический географ Наталья Зубаревич — о перспективах выхода из нового кризиса
Znak.com18 июня в 17:01
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Футбол
РФС утвердил перенос матча «Краснодар»—«Динамо» на 19 июля
Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) утвердило перенос матча 23-го тура «Краснодар»—«Динамо» на 19 июля.
Коммерсантъ вчера в 07:32
Общество
Роструд напомнил о четырёхдневной рабочей неделе
Как передаёт РИА Новости со ссылкой на ведомство, в данном случае вторник не считается предпраздничным, поэтому продолжительность рабочего дня не сокращается.
RT на русском 01:42
Экономика
Объем частного богатства россиян за 20 лет увеличился в 16 раз
В России объем частных финансовых состояний увеличился за последние 20 лет в 16 раз — с $0,1 трлн до $1,6 трлн.
Коммерсантъ вчера в 21:46
Шоу-бизнес
Модельер Васильев показал свой тест на коронавирус
Российский телеведущий и модельер Александр Васильев показал свой тест на COVID-19.
ПолитРоссия вчера в 07:47
Кино
Мультфильм Андрея Хржановского получил приз на фестивале в Анси
Главный приз в фестивале Анси получил французский аниматор Реми Шейе за свой мультфильм "Бедовая Джейн: детство Марты Джейн Каннари".
RuNews24.ru вчера в 09:19
Общество
ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала 21 июня рекордное число заражений коронавирусом за сутки — 183 020.
Lenta.ru 02:02
Наука
Корь появилась на 1400 лет раньше, чем считалось
NewInform 20 июня в 07:47
Политика
Нарышкин: Москва не доверяет позиции Лондона по событиям в Солсбери
Россия не доверяет заявлениям о причастности русских к событиям в Солсбери, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью «Би-би-си», которое записали в штаб-квартире СВР.
Коммерсантъ 19 июня в 17:27
Культура
Ширвиндт прокомментировал уход Добронравова из Театра сатиры
РИА Новости вчера в 10:14
Политика
Путин заявил, что отношения России и Украины могут ухудшиться
Заявления президента Украины Владимира Зеленского о Великой Отечественной войне могут ухудшить отношения с Россией, заявил глава РФ Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1".
Газета.Ru вчера в 04:43
Происшествия
Петра Верзилова допросили по статье о массовых беспорядках
РИА Новости вчера в 16:26
Происшествия
Адвокат объяснил, почему Ефремов сел пьяным за руль
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью "Собеседнику" назвал причину, по которой его подзащитный сел пьяным за руль.
РИА Новости вчера в 22:53
Политика
Клишас объяснил поправку об обнулении сроков президента необходимостью отвлечь чиновников
Поправка в Конституцию, позволяющая действующему президенту баллотироваться снова, необходима для стабилизации политической системы, считает сопредседатель рабочей группы по поправкам, глава комитета по конституционному законодательству Совета федерации Андрей Клишас.
Коммерсантъ 01:40
Политика
Власти решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту в Нью-Йорке
Памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории в Нью-Йорке будет демонтирован.
РБК вчера в 23:34
Футбол
«Реал» обыграл «Реал Сосьедад» и стал лидером чемпионата Испании
В одном из центральных матчей 30-го тура Примеры "Реал" одолел на выезде "Реал Сосьедад" - 2:1. Благодаря победе "королевский клуб" обогнал в турнирной таблице "Барселону".
Российская газета вчера в 18:15
Политика
Трамп требовал у Японии $8 млрд на содержание военных баз – Kyodo
Вашингтон, 22 июня 2020, 08:44 — REGNUM Правительство США требовало от Японии $8 млрд на содержание американских военных баз в стране.
REGNUM 01:44
Общество
Посольство подтвердило гибель российской блогерши на Бали
Посольство России в Индонезии выясняет обстоятельства гибели россиянки Анастасии Тропицель на острове Бали.
РБК 00:02
Игры
В Steam началась распродажа игр издателя Dark Souls и Tekken
Ferra вчера в 12:39
Технологии
Определен способ защитить смартфон от самовозгорания в жару
Как сообщает ToDay News Ufa, ссылаясь на радио Sputnik, Рябинин утверждал: «Современные смартфоны автоматически выключаются при высоком уровне температуры аккумулятора, но даже в этом случае гаджет может продолжать нагреваться вплоть до самовозгорания».
ToDay News Ufa 02:25
Происшествия
ФСБ проводит следственные действия в управлении лесами Алтайского края
В управлении лесами Алтайского края проходят следственно-оперативные действия, рассказали РИА Новости в местном ФСБ.
РИА Новости 01:19
Космос
Опубликованы снимки мест высадок американцев на Луне
Детальные фото поверхности Луны удалось получить благодаря зонду «Чанъэ-2».
Evo-rus.com вчера в 04:33
Общество
В Минске суд постановил арестовать кандидата в президенты и его сына
Виктору Бабарико, который выдвинул свою кандидатуру в президенты Белоруссии, и его сыну Эдуарду, руководящему избирательным штабом, предъявлено обвинение, обоим избрана мера пресечения в виде ареста.
Евразия Daily вчера в 10:09
Общество
Пушков прокомментировал новые случаи коронавируса в Китае
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал новые случаи коронавирусной инфекции COVID-19 на оптовом рынке в Пекине.
RT на русском вчера в 19:59
Происшествия
Подростки избили семью уличных музыкантов в Петербурге
Газета.Ru вчера в 15:07
Экономика
Пенсионеры России смогут получить перерасчёт выплат за 2 года
Законопроект внесён на рассмотрение в Госдуму Российские пенсионеры благодаря нововведению, смогут получить перерасчет пенсионных выплат за два года, за период с 2016 по 2018 года, сообщает ИА DEITA.RU.
Deita.ru 20 июня в 04:45
Общество
Пять россиянок старше 60 лет родили первого ребенка в 2019 году
Пять россиянок старше 60 лет родили в 2019 году первенцев, а еще 14 - вторых и последующих детей, говорится в отчете Росстата, с которым ознакомились РИА Новости.
РИА Новости 00:32
Шоу-бизнес
Давид Манукян и рэпер Серёга собираются устроить судебные разборки
Выпуск песни Давида Манукяна и рэпера Серёги отложен на неопределенное время. Музыканты серьезно поругались в социальных сетях.
OvideO.ru вчера в 11:40
Общество
Мишустин продлил электронные больничные работающим пенсионерам
В документе говорится о том, что россияне старше 65 лет, которые соблюдают режим самоизоляции в связи с коронавирусной инфекцией и при этом не перешли на дистанционный режим работы и не находятся в отпуске, имеют право продлить электронные больничные.
Будущее России. Национальные проекты 20 июня в 05:28
Энергетика
Мишустин увеличил субсидирование расходов по переводу авто на газ
Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил увеличение доли субсидирования расходов по переводу автомобилей с бензина на газ, соответствующий документ опубликован в воскресенье на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 02:59